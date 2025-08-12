Minh Thành – nhà đầu tư chứng khoán theo trường phái trading – bắt đầu câu chuyện với giọng đầy hứng khởi. "Từ khi có công cụ 'Super Sinh lời' của VPBank, tiền vừa chốt lời xong là mình chuyển thẳng qua tài khoản, để nó tự động sinh lời ngay trong đêm. Mỗi ngày dậy là tài khoản có thêm vài trăm nghìn. Không cần phải căng mình tìm điểm mua liên tục nữa, chỉ cần chờ thời cơ và để tiền… đi làm giúp".

Trang Linh – cô nàng Gen Z đang làm truyền thông – gật gù đồng cảm. Với thói quen tiêu xài bằng thẻ tín dụng, Linh giữ tiền mặt trong tài khoản để chi trả đúng hạn, nhưng thay vì để đó chờ đến kỳ, giờ đây cô để Super Sinh lời làm phần việc của mình. "Mỗi lần cà thẻ là một lần kiểm tra app. Thấy tài khoản vừa bị trừ, nhưng cũng vừa được cộng thêm tiền lãi mỗi ngày, tự nhiên thấy việc tiêu tiền không còn áp lực như trước", cô cười.

Khác với hai người bạn, Quốc Tuấn – chuyên viên tài chính GenZ nhưng trầm tính, điềm đạm hơn – cho biết anh không ưa mạo hiểm nhưng luôn tìm cách tối ưu sự an toàn của dòng tiền cá nhân. Với anh, Super Sinh lời và chứng chỉ tiền gửi Super Thịnh Vượng là câu trả lời hoàn hảo: không ràng buộc kỳ hạn, tiền vẫn rút được khi cần mà không mất đi lợi ích tích lũy.

Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng năng động và không ngừng chuyển mình theo xu hướng số hóa, nhu cầu quản lý và gia tăng tài sản không còn là đặc quyền của một số ít người am hiểu tài chính. Đó đang dần trở thành một kỹ năng sống thiết yếu với mọi cá nhân, từ người trẻ mới ra trường, nhân viên văn phòng, cho tới chủ hộ kinh doanh và các gia đình hiện đại. Mỗi đồng tiền không chỉ là phương tiện thanh toán, mà còn mang trong mình khả năng tạo giá trị – miễn là có công cụ phù hợp để kích hoạt tiềm năng đó.

Đặt trong tầm nhìn xuyên suốt "vì sự thịnh vượng của khách hàng", VPBank đã liên tục đầu tư phát triển các sản phẩm tài chính mới, lấy khách hàng làm trung tâm, lấy trải nghiệm làm điểm khởi phát. Tháng 3/2025, ngân hàng chính thức trình làng bộ đôi sản phẩm chiến lược: Super Sinh lời và Super Thịnh Vượng, được định vị là "bộ công cụ sinh lời" ưu việt cho mọi chân dung khách hàng trong thời đại tài chính số. Đây không chỉ là một dấu ấn mới về đổi mới sản phẩm, mà còn là minh chứng rõ nét cho cách VPBank chuyển hóa khát vọng thịnh vượng thành hành động thực tế.

Super Sinh lời – sản phẩm dành cho những ai không muốn tiền ngủ yên – mang đến một trải nghiệm tài chính hoàn toàn mới. Công cụ này được xây dựng dựa trên 3 giá trị cốt lõi: "Super Thông minh" – lợi suất cạnh tranh 3,5%/năm cho mọi mức số dư; "Super Tự động" – lãi được trả hàng ngày, minh bạch tuyệt đối; và "Super nhanh" – chỉ cần đăng ký một lần trên ứng dụng VPBank NEO.

Chỉ cần đăng ký một lần trên ứng dụng VPBank NEO, mọi khoản tiền trong tài khoản đều được ngân hàng tự động trích mỗi ngày để sinh lời và hoàn lại cả gốc lẫn lãi vào sáng hôm sau. Mức lợi suất hấp dẫn đến 3,5% trên năm, áp dụng cho số dư thấp từ 5 triệu đồng, sản phẩm này đặc biệt phù hợp với người trẻ, nhân viên văn phòng hoặc những ai đang tìm kiếm sự chủ động và linh hoạt trong quản lý dòng tiền.

Không dừng lại ở đó, VPBank đồng thời ra mắt công cụ Super Thịnh Vượng – chứng chỉ tiền gửi phiên bản số, tích hợp hoàn toàn trên VPBank NEO.

Khác với hình thức truyền thống, sản phẩm này cho phép khách hàng nắm giữ trong thời gian tùy chọn, từ vài ngày, vài tuần đến vài tháng, khách hàng có thể bán lại bất kỳ lúc nào khi cần. Mức lợi suất được tính theo thời gian thực giữ, giúp khách hàng có thể vừa linh hoạt dòng tiền vừa tối ưu hóa lợi suất mà không phải đánh đổi sự tiện lợi. Với Super Thịnh Vượng chính là bước đột phá giải quyết những nhược điểm của kênh gửi tiền truyền thống khi mà khách hàng vừa phải cân nhắc thời hạn, vừa đắn đo lựa chọn các hình thức thanh khoản trước những nhu cầu phát sinh và những biến động khó lường của thị trường tài chính.

Điểm độc đáo của bộ công cụ này nằm ở sự thích ứng vượt trội với mọi phân khúc. Một bạn trẻ với mức thu nhập trung bình có thể bắt đầu chỉ với 5 triệu đồng. Một nhân viên văn phòng có dòng tiền ổn định có thể tận dụng khoản tiền nhàn rỗi mỗi ngày từ Super Sinh lời như một khoản thu nhập thụ động bổ sung. Một chủ hộ kinh doanh có thể tận dụng chứng chỉ Super Thịnh Vượng như một nơi giữ tiền ngắn hạn trong khi chờ hàng về hay thanh toán nhà cung cấp.

Trong từng tình huống nhỏ, bộ đôi sản phẩm này đều đóng vai trò như một trợ thủ tài chính âm thầm nhưng hiệu quả, giúp dòng tiền không bị lãng phí mà luôn vận động sinh lời. Những câu chuyện người dùng thực tế đã chứng minh điều đó.

Với Trang Linh – một nhân viên truyền thông Gen Z thường xuyên dùng thẻ tín dụng – Super Sinh lời đã giúp cô "biến việc chờ thanh toán thành thời gian sinh lãi", không cần chuyển tiền hay thao tác phức tạp. Với Quốc Tuấn – một chuyên viên tài chính thận trọng – Super Thịnh Vượng trở thành kênh gửi tiền an toàn giúp anh tối ưu lợi nhuận mỗi ngày mà vẫn dễ dàng thanh khoản. Còn với Minh Thành – nhà đầu tư cá nhân thường xuyên giao dịch chứng khoán – Super Sinh lời trở thành "trạm tiền gửi sinh lời" lý tưởng cho tiền chốt lời giữa các phiên, giúp anh tránh bỏ phí vốn trong lúc chờ cơ hội đầu tư mới.

Sự chủ động về tài chính của những người trẻ hiện nay, như Minh Thành, Trang Linh hay Quốc Tuấn, đi kèm với một thái độ rất thực tế: họ không kỳ vọng làm giàu nhanh, mà muốn tối ưu hóa từng đồng một cách bền vững. Trong khi các thế hệ trước thường tiết kiệm để "phòng xa", Gen Z tiết kiệm để tận hưởng thông minh. Điều này lý giải vì sao những công cụ tài chính "tiền sinh tiền, lời sinh lời" đang trở thành xu hướng.

Không chỉ dừng lại ở tính năng sản phẩm, bộ công cụ sinh lời còn thể hiện cách tiếp cận chiến lược của VPBank trong việc phủ trọn hệ sinh thái khách hàng.

Với nhóm khách hàng đại chúng, mức đầu tư khởi điểm thấp giúp tiếp cận tài chính không còn rào cản. Với nhóm khách hàng cao cấp như Priority và Diamond, công cụ sinh lời cung cấp ngưỡng đầu tư lớn, đi kèm lợi ích vượt trội và dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân hóa. Với nhóm doanh nghiệp và hộ kinh doanh, các công cụ này được tích hợp vào giải pháp toàn diện gồm thanh toán số, tài khoản chuyên dụng và gói vay vốn – tạo nên chu trình tài chính khép kín, hiệu quả.

Điều này thể hiện rõ quan điểm "thiết kế sản phẩm xoay quanh nhu cầu thực tế của người dùng", tư duy lấy khách hàng làm trung tâm, nhưng không dừng lại ở sự cá nhân hóa, mà mở rộng ra chiến lược phủ trọn hệ sinh thái tài chính tiêu dùng. Mỗi sản phẩm không chỉ được định hình theo phân khúc khách hàng, mà còn tương thích với từng tình huống chi tiêu – từ người cần tối ưu dòng tiền từng ngày, đến người chủ động nắm bắt các cơ hội sinh lời ngắn hạn.

Từ một góc nhìn rộng hơn, "bộ công cụ sinh lời" là một phần quan trọng trong hành trình mở rộng sức mạnh hệ sinh thái của VPBank – nơi mỗi khách hàng, bất kể quy mô tài chính ra sao, đều có thể tìm thấy sản phẩm phù hợp.

Với bộ đôi Super Sinh lời và Super Thịnh Vượng, hành trình hướng tới sự thảnh thơi bền vững không còn là một đích đến xa, mà bắt đầu từ những lựa chọn rất gần – chỉ bằng một vài thao tác chạm trên ứng dụng VPBank NEO. Hệ thống định danh theo phân khúc (Mass, Prime, Diamond, PRIVATE) chỉ là điểm bắt đầu. Sự thực tế và khả năng linh hoạt của từng sản phẩm mới là yếu tố giữ chân và đồng hành với khách hàng lâu dài.

Với những bước đi chiến lược, không phải ngẫu nhiên mà VPBank vươn lên trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ có quy mô và ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam. Tính đến hết năm 2024, số lượng khách hàng cá nhân của ngân hàng đạt hơn 15,7 triệu, tăng 36% so với năm trước, đưa tổng số khách hàng phục vụ trên toàn hệ sinh thái (bao gồm cá nhân và doanh nghiệp nhỏ) vượt mốc 30 triệu.

Sự tăng trưởng này còn đi cùng với chất lượng dịch vụ và sự tương tác cao: VPBank tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường trong nhiều sản phẩm chủ lực như thẻ tín dụng, cho vay mua ôtô mới, đồng thời doanh số giao dịch thẻ năm 2024 đạt hơn 170.000 tỷ đồng, tăng 14% so với 2023. Trong năm 2024, VPBank đã mở rộng nhóm khách hàng ưu tiên (phân khúc Affluent) lên hơn 634.000 người, và đặt mục tiêu đạt 900.000 khách hàng vào năm 2025.

Có thể nói, tại VPBank, tài chính không còn là bài toán chỉ xoay quanh tiền bạc. Đó là hành trình tìm kiếm sự an tâm, sự chủ động và tự do trong quản lý cuộc sống. Khi mỗi người đều có thể làm chủ dòng tiền của mình – dù là khoản chi hàng ngày hay khoản đầu tư tích lũy – thì sự thịnh vượng không còn là điều xa vời. Đó chính là lý do VPBank tạo ra bộ công cụ sinh lời, không chỉ là sản phẩm, mà là một triết lý tài chính hiện đại: đơn giản trong cách dùng, linh hoạt trong tình huống, và hiệu quả trong từng đồng sinh lãi.

Việc "may đo" sản phẩm cho từng nhóm đối tượng cũng tạo nên một danh mục dịch vụ mang tính cá nhân hóa cao, giúp ngân hàng tiếp cận khách hàng không chỉ qua sản phẩm, mà qua cả hành vi, bối cảnh và thói quen chi tiêu. Sự đa dạng và linh hoạt ấy là minh chứng cho chiến lược phát triển dài hạn của ngân hàng: phủ khắp mọi tầng lớp người dùng và với mỗi người, VPBank đều có danh mục sản phẩm phù hợp.

Nhân dịp sinh nhật VPBank, từ 12/8 đến 12/9/2025, VPBank triển khai chương trình trải nghiệm công cụ Super Sinh lời với ngưỡng Sinh lời 0d. Đăng ký ngay tại https://go.vpbank.com.vn/xin-chao-32

Ánh Dương Phụ nữ số