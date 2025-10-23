Viên thuốc giản dị ấy đã mở ra cả một hành trình lớn, đưa xí nghiệp ngày nào vươn mình trở thành doanh nghiệp tiên phong về chuẩn EU-GMP của ngành dược Việt Nam. Và người làm nên bước ngoặt ấy chính là Thầy thuốc Nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào – nữ thuyền trưởng kiên định của Imexpharm.

Từ tầm nhìn của người dẫn lối, một văn hóa doanh nghiệp đã được hình thành. Dưới sự dẫn dắt của Thầy thuốc nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào và Ban Lãnh đạo, Imexpharm là kết tinh của trí tuệ tập thể, của hàng ngàn con người đã và đang ngày đêm nỗ lực, cùng nhau viết nên hành trình gần nửa thế kỷ vì sức khỏe cộng đồng.

Năm 1977, Imexpharm khởi đầu từ một đơn vị cấp phát thuốc nhỏ bé ở Cao Lãnh, Đồng Tháp, với vỏn vẹn hơn 20 con người gắn bó, nhận nhiệm vụ phân phối thuốc cho các bệnh viện trong tỉnh. Đầu thập niên 1980, khi cả nước còn chật vật với những bước đi đầu tiên của nền kinh tế mới gượng dậy sau chiến tranh, Thầy thuốc Nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào – khi ấy là Phó Giám đốc Xí nghiệp Liên hiệp Dược Đồng Tháp – đã chọn một lối đi khác biệt.

Trong bối cảnh Amoxicillin, loại kháng sinh thuộc nhóm penicillin được dùng phổ biến để điều trị nhiễm trùng, vẫn hoàn toàn phải nhập khẩu từ Pháp, cô dược sĩ trẻ đã dám nghĩ đến điều tưởng chừng không thể: tự sản xuất Amoxicillin cho người Việt.

Vạn sự khởi đầu nan. Thầy thuốc Nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào đã đến những khu chợ sỉ ở TP.HCM, lặng lẽ quan sát từng cách giao thương, học cách tìm đầu ra cho sản phẩm chưa từng có ở Việt Nam. Sau nhiều ngày đêm trăn trở, cô đưa ra một quyết định bước ngoặt: nhập đúng một kilogram nguyên liệu để tự bào chế lô Amoxicillin đầu tiên. Kết quả đã vượt trên mong đợi – lô thuốc ấy không chỉ thành công mà còn mở ra một hướng đi hoàn toàn mới cho ngành dược trong nước. Nó chứng minh rằng, từ một xí nghiệp nhỏ bé ở Đồng Tháp, vẫn có thể làm nên điều tưởng như chỉ các hãng dược ngoại mới có thể làm.

Đó cũng chính là minh chứng đầu tiên cho tinh thần "Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Bông Hồng Vàng năm 2025" – danh hiệu cao quý do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng vào ngày 22/10/2025 cho Thầy thuốc Nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào: dám nghĩ, dám làm, không ngại khổ, không ngại khó. Đây là phần thưởng cao quý nhằm tôn vinh bản lĩnh, trí tuệ và cống hiến của Nữ doanh nhân Việt Nam trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Năm 1994, một biến cố khác ập đến: vụ cháy nhà máy đã thiêu rụi gần như toàn bộ cơ ngơi. Với một doanh nghiệp non trẻ, đó có thể là dấu chấm hết. Nhưng với Thầy thuốc Nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào và cộng sự, đó lại là cơ hội. Ban Lãnh đạo công ty đã thấy cơ hội trong thách thức, đã đưa ra quyết định táo bạo: xây dựng phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn quốc tế. Chính quyết định ấy đã mở ra cánh cửa hợp tác với Tập đoàn Sandoz (Áo), để Imexpharm được tập huấn và tiếp cận công nghệ GMP hiện đại từ rất sớm.

Từ ngọn lửa của viên Amoxicillin đầu tiên, từ tro tàn của đám cháy năm ấy, tầm nhìn về chất lượng chuẩn mực quốc tế đã nảy mầm. Và chính Thầy thuốc Nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào cùng Ban Lãnh đạo và đội ngũ Imexpharm là những người đã thắp và giữ cho ngọn lửa ấy cháy mãi. Chính vì vậy, danh hiệu "Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Bông Hồng Vàng năm 2025" không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho Thầy thuốc Nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào, mà trên hết, là niềm tin của đồng nghiệp, sự tri ân của người bệnh, và di sản tinh thần mà cô đã gieo vào Imexpharm.

"1.000 năm sau hoa sen vẫn nở" – triết lý kinh doanh mà Thầy thuốc Nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào và Ban Lãnh Đạo chọn cho Imexpharm không chỉ là một câu nói đẹp, mà là kim chỉ nam cho một hành trình dài hơi: không ngắn hạn, không chụp giật, không chạy theo giá rẻ; mà bền bỉ, tử tế và kiên định với chất lượng.

Trong suốt hành trình của mình, Thầy thuốc Nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào luôn có bên mình một tập thể Ban Lãnh đạo tài năng, đồng lòng và kiên định với cùng một tầm nhìn: đưa Imexpharm chạm đến chuẩn mực cao nhất của ngành dược – chuẩn GMP quốc tế.

Năm 1997, giữa vô vàn khó khăn, Imexpharm vẫn quyết định đầu tư 19 tỷ đồng – một sự đầu tư lớn khi ấy – để xây dựng Nhà máy Non Betalactam đạt chuẩn GMP-ASEAN tiên phong tại Việt Nam. Đó là tuyên ngôn rõ ràng: Imexpharm sẽ bước đi bằng con đường công nghệ và chuẩn mực quốc tế.

Hai năm sau, công ty tiếp tục xây dựng nhà máy Penicillin và hợp tác sản xuất nhượng quyền thành công với Biochemie (Sandoz – Áo). Đến 2001, Imexpharm đi đầu trong cổ phần hóa, trở thành công ty đại chúng. Năm 2006, Imexpharm là công ty dược tiên phong niêm yết trên sàn HOSE – một minh chứng cho sự minh bạch và chuyên nghiệp.

Không dừng lại, giai đoạn 2009–2010 đánh dấu bước tiến vượt bậc với hai nhà máy Cephalosporin và Penicillin tại Bình Dương – sản xuất thuốc uống và thuốc tiêm theo công nghệ châu Âu. Đến năm 2016, Imexpharm trở thành một trong những công ty dược đầu tiên có cùng lúc 3 dây chuyền đạt chuẩn EU-GMP – chuẩn cao nhất về sản xuất thuốc tại Châu Âu hiện nay.

Giai đoạn 2017–2023 là thời kỳ tăng tốc, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của thế hệ lãnh đạo kế thừa – những người tiếp nối di sản mà thế hệ sáng lập đã khởi xướng: nhà máy công nghệ cao IMP4 đi vào hoạt động. Tính đến năm 2024, Imexpharm đã vươn lên nhóm top đầu toàn ngành dược Việt Nam với 12 dây chuyền EU-GMP tại 3 cụm nhà máy EU-GMP, cùng 28 giấy phép lưu hành thuốc tại châu Âu (EU-MAs) cho 11 sản phẩm. Để đầu tư cho công nghệ, Imexpharm còn chú trọng phát triển đội ngũ lãnh đạo và gửi nhiều chuyên gia sang Châu Âu học hỏi và chuyển giao công nghệ mới. Hoạt động nghiên cứu phát triển được chú trọng khi mỗi năm công ty dành ra 5% doanh thu cho việc nghiên cứu sản phẩm mới và cải tiến công nghệ dược.

Sắp tới, Imexpharm sẽ khởi công Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh (Đồng Tháp), với quy mô 9,7 ha và vốn đầu tư 1.495 tỷ đồng, đạt chuẩn EU-GMP, được định hướng phát triển dược phẩm công nghệ cao và giá trị cao, đáp ứng nhu cầu điều trị trong bối cảnh Việt Nam đang phải đối mặt với "gánh nặng kép": sự gia tăng của cả bệnh không lây nhiễm và bệnh truyền nhiễm.

Không chỉ là câu chuyện của công nghệ, đó còn là câu chuyện của tầm nhìn và sự bền bỉ với sứ mệnh cung cấp giải pháp hiệu quả cao cho sức khỏe cộng đồng. Thầy thuốc Nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào cùng Ban Lãnh đạo và tập thể Imexpharm đã luôn kiên định đầu tư cho nghiên cứu & phát triển (R&D); tiên quyết chọn lựa và sử dụng nguồn nguyên liệu đạt chuẩn quốc tế; tiên phong trong chuyển đổi số và áp dụng chuẩn mực quản trị toàn cầu, sẵn sàng cho giai đoạn tăng tốc mới với mục tiêu tăng trưởng 15%/năm trong giai đoạn 2024–2030.

Imexpharm hôm nay không chỉ là một doanh nghiệp dược, mà còn là "biểu tượng búp sen xanh" của ngành – một dấu ấn vững vàng trên bản đồ dược phẩm Việt Nam và quốc tế. Thành quả ấy không chỉ đến từ những dây chuyền EU-GMP hay những con số tăng trưởng, mà từ cả một hành trình bền bỉ gieo mầm và dẫn lối. Chính vì vậy, Imexpharm liên tiếp được vinh danh: Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững tiêu biểu Việt Nam (CSA 2025) - tháng 7/2025; Top 50 Công ty Niêm yết Tốt nhất năm 2025 - tháng 8/2025; và Top 50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam (TOP50) – tháng 9/2025.

Dưới sự dẫn dắt của Thầy thuốc Nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào và Ban Lãnh đạo, Imexpharm tin rằng con người chính là tài sản vô giá nhất của doanh nghiệp. Suốt gần 5 thập kỷ, công ty đã kiên định xây dựng môi trường làm việc thân thiện, công bằng, minh bạch và tưởng thưởng xứng đáng cho hơn 1.400 CBCNV hiện nay. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực xoay quanh ba trụ cột: "Giỏi chuyên môn – Khỏe thể chất – Vững tinh thần", nhằm xây dựng một đội ngũ vững mạnh, sẵn sàng ứng phó với mọi thách thức của ngành dược hiện đại.

Nhìn lại gần 5 thập kỷ qua, Imexpharm không chỉ có những nhà máy hiện đại, dây chuyền chuẩn EU-GMP hay báo cáo tài chính ấn tượng. Tài sản lớn nhất vẫn là những con người, là những gương mặt, những bàn tay và cả ý chí không bao giờ bỏ cuộc. Và trên tất cả, có hình bóng của người Thầy thuốc Nhân dân – Dược sĩ Trần Thị Đào – cùng thế hệ lãnh đạo kế cận đang tiếp nối di sản ấy: biến từng viên thuốc thành một sứ mệnh, biến tầm nhìn "Chất lượng là hàng đầu – Tiêu chuẩn Châu Âu" thành văn hóa doanh nghiệp, biến một xí nghiệp nhỏ bé thành một thương hiệu mang tầm vóc lớn của ngành dược Việt Nam.

Từ viên Amoxicillin đầu tiên ngày ấy đến chuỗi 12 dây chuyền EU-GMP hôm nay, đó là cả một hành trình được dệt nên bằng ý chí, trí tuệ và tình yêu thương. Sứ mệnh của Imexpharm không chỉ là tiên phong trong ngành hay góp phần vào sự phát triển bền vững của dược phẩm Việt Nam, mà còn là niềm tin, là khát vọng, là sự đồng hành cùng mục tiêu của Chính phủ: mang thuốc tốt chuẩn quốc tế đến tay người dân, giảm bớt sự phụ thuộc vào thuốc nhập khẩu và gánh nặng tài chính cho người Việt.

Thầy thuốc Nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào chia sẻ: "48 năm qua, điều tôi luôn tin tưởng là: chỉ cần giữ trọn niềm tin vào chất lượng, đặt con người làm trung tâm và nuôi dưỡng tình yêu dành cho cộng đồng, thì dù con đường có nhiều gian nan, chúng ta vẫn sẽ tìm thấy lối đi.

Tôi luôn trân trọng sự đồng hành của các thế hệ đi trước – những người đã đặt những viên gạch đầu tiên và nuôi dưỡng tinh thần Imexpharm từ thuở sơ khai; và của toàn thể anh chị em thân thương trong ngôi nhà chung Imexpharm – những người đang ngày đêm miệt mài, tận tụy giữ vững ngọn lửa đam mê và lý tưởng. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chính quyền các cấp, cùng quý cơ quan, ban ngành, báo đài đã luôn tạo điều kiện, đồng hành và hỗ trợ Imexpharm trên chặng đường phát triển.

Và tôi tin rằng, khi mỗi chúng ta đều gìn giữ ngọn lửa ấy, mỗi viên thuốc Imexpharm không chỉ là một sản phẩm, mà còn là một hạt mầm của niềm tin và sự sống."

Niềm tin của người thầy thuốc ấy vẫn âm thầm soi sáng, dẫn dắt và tiếp lửa cho một thế hệ Imexpharm mới. Nếu có thể gọi tên một nguồn cảm hứng bền bỉ cho gần nửa thế kỷ của ngành dược Việt Nam, thì đó chính là câu chuyện của người phụ nữ đã mang viên Amoxicillin "made in Việt Nam" đầu tiên đến với người Việt – và của cả tập thể Imexpharm, những người đang ngày ngày tiếp tục viết tiếp hành trình ấy bằng trí tuệ, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Ánh Dương Thanh Niên Việt