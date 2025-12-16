Tại vùng đất Cổ Loa nơi cửa ngõ phía Đông Bắc của Hà Nội, ngày 19/8/2025, một công trình với mái vòm Kim Quy khổng lồ và độc đáo chính thức khánh thành. Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) do công ty của Vingroup xây dựng, không chỉ mở ra cánh cửa kết nối, giao thương sầm uất cho Thủ đô, mà còn lọt vào Top 10 thế giới về quy mô. Riêng vòm thép "mai rùa" nặng 24.000 tấn được xác định là vòm thép lớn nhất hành tinh.

Điều khiến cho người ta kinh ngạc ngoài vẻ đẹp kiến trúc là tốc độ thi công thần tốc. Công trình 7.000 tỷ được hoàn thành chỉ trong 10 tháng, về đích sớm hơn kế hoạch 15 tháng. Tốc độ ấy được tạo nên từ sự bắt tay của các doanh nghiệp thuần Việt, mà Vingroup là người kiến tạo sân chơi.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã phải thốt lên rằng, đây là minh chứng cho khả năng thực thi vượt trội, bảo chứng cho tiến độ lẫn chất lượng công trình của doanh nghiệp Việt.

Tháng 9 sau đó, tại Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tổ chức dưới mái vòm Kim Quy, công chúng đã chứng kiến hình ảnh thú vị là những robot hình người của VinMotion nhảy múa, tương tác và trò chuyện tự nhiên với khách tham quan.

Sau thành công với Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, gần đây, Vingroup đã đề xuất quy hoạch khu đô thị thể thao Olympic - khu B với điểm nhấn là sân vận động Trống Đồng quy mô 135.000 chỗ ngồi, lớn nhất thế giới.

Nếu mái vòm Kim Quy là một trong những biểu tượng cho hành động "cắm rễ sâu" vào lòng đất Việt để kiến tạo hạ tầng quốc gia, thì những robot VinMotion lại đại diện cho khát vọng vươn mình ra thế giới bằng hàm lượng chất xám và công nghệ cao. Hai mảnh ghép này phần nào vẽ nên chân dung Vingroup – Doanh nghiệp của năm 2025.

Chiến lược "cắm rễ" của Vingroup được định hình bởi sự tích hợp sâu rộng vào các ngành công nghiệp và hạ tầng quốc gia, tạo ra một chuỗi giá trị khép kín, làm bệ đỡ cho tham vọng Go Global.

Năm 2025, Tập đoàn này nâng số lượng trụ cột chiến lược từ 3 lên 6, bổ sung thêm Hạ tầng, Năng lượng xanh và Văn hóa.

Thông qua VinSpeed, Vingroup bước vào "sân chơi" khó nhằn mang tên đường sắt tốc độ cao. Doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam với tổng vốn khoảng 61,35 tỷ USD. Họ đề xuất tự chịu trách nhiệm thu xếp 20% vốn (khoảng 12,27 tỷ USD). 80% còn lại vay nhà nước không lãi suất trong 30 năm. Mục tiêu của VinSpeed là đưa dự án hoàn thành vào năm 2030.

Giấc mơ đường sắt cao tốc đối với người Việt Nam đã hình thành từ lâu, khi nhìn ra Nhật Bản, Hàn Quốc hay gần hơn là Lào. Nhưng một dự án có vốn đầu tư đến 15% GDP quốc gia tạo ra những vấn đề mới và khó khăn trong cơ chế, luật pháp, bài toán tài chính… Đối với Vingroup – doanh nghiệp đầu tiên "giơ tay" đầu tư, còn đối mặt với hàng loạt "thuyết âm mưu" khi chính họ cũng thừa nhận, làm dự án này cầm chắc là lỗ.

Ông Nguyễn Việt Quang, Tổng giám đốc Tập đoàn, đã chia sẻ thẳng thắn: "VinSpeed và Vingroup sẽ tôn trọng mọi quyết định của Chính phủ – dù đầu tư công, PPP hay giao cho doanh nghiệp khác. Nếu không được giao, chúng tôi sẽ lấy làm tiếc vì không có cơ hội cống hiến cho một dự án có ý nghĩa rất lớn với đất nước. Nhưng ở góc độ doanh nghiệp thực sự sẽ đỡ áp lực hơn rất nhiều".

Trong khi đó, rất nhanh, các dự án đường sắt Hà Nội – Hạ Long và Bến Thành – Cần Giờ (tổng mức đầu tư hơn 225.500 tỷ đồng) đang được xúc tiến. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành-Cần Giờ và ngày 19/12, tuyến sẽ được khởi công. Chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành nhận xét: "Vingroup chính là minh chứng sống động cho năng lực triển khai hạ tầng của khối tư nhân trong bối cảnh mới - nhanh, hiệu quả và đảm bảo chất lượng".

Không dừng lại ở đường sắt, cũng trong tháng 9, Vingroup thông qua VinEnergo đã khởi công Nhà máy nhiệt điện khí LNG Hải Phòng quy mô gần 100ha với vốn đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng. Việc khởi công một nhà máy điện khí LNG có công suất thiết kế lớn nhất Việt Nam sau nửa năm thành lập doanh nghiệp, đặt trong bối cảnh phần lớn nhà máy điện khí LNG đều đang trễ kế hoạch, một lần nữa chứng tỏ sự "tốc chiến" của Vingroup. Bên cạnh đó, VinEnergo sắp khởi công 2 dự án điện gió tại Hà Tĩnh là Nhà máy Điện gió Kỳ Anh công suất 400 MW và Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh công suất gần 500 MW (tổng mức đầu tư 2 dự án gần 40.000 tỷ đồng).

Việc Tập đoàn này có thể trở thành con tàu "phá băng" cho thị trường điện khí LNG Việt Nam để thúc đẩy sự gia nhập cuộc chơi năng lượng xanh của thế giới hay không, thực sự là một tương lai đáng để chờ đợi.

Bên cạnh việc mở rộng lĩnh vực hoạt động, Vingroup mở rộng trụ cột Công nghệ – Công nghiệp bằng cách thành lập VinMetal (lĩnh vực luyện kim), VinSpace (lĩnh vực hàng không vũ trụ) và củng cố trụ cột Thương mại Dịch vụ với thương hiệu Vin New Horizon, chuyên về mô hình đô thị và dịch vụ cho người cao tuổi.

VinSpace chưa có thêm động thái mới để cho thấy nước cờ của Tập đoàn tư nhân số 1 Việt Nam trong một lĩnh vực "không tưởng" như vũ trụ, nhưng VinMetal đã rất nhanh chóng rầm rộ việc bắt tay với "cựu vương" ngành thép là Pomina và công bố các số liệu về tổ hợp sản xuất thép công nghiệp – công nghệ cao tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh). Ngày 19/12, nhà máy sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, quy mô hơn 461 ha sẽ được khởi công.

Một mảnh ghép mềm mại hơn, hoàn thiện hệ sinh thái của Vingroup là Văn hoá, với việc thành lập ba công ty V-Culture Talents, V-Film, V-Spirit, đảm nhận các nhiệm vụ chiến lược trong hệ sinh thái văn hóa nghệ thuật, đồng thời góp phần tạo một sân chơi mới, nơi các nghệ sĩ được phát huy tài năng, cống hiến cho nghệ thuật và được sống bằng nghề, tôn vinh xứng đáng.

Để nuôi dưỡng cho VinFast – chiếc ô tô mang thương hiệu Việt và những tham vọng vĩ mô của Vingroup, Vinhomes tiếp tục đóng vai trò là bệ đỡ tài chính cho toàn bộ hệ sinh thái.

Ngay từ đầu năm, khi cổ đông đặt câu hỏi về kế hoạch kinh doanh, ông Phạm Nhật Vượng đã nói: "Chúng tôi xác định không chỉ đạt mà còn vượt mục tiêu. Cơ sở là thị trường bất động sản phục hồi rõ nét, doanh thu từ bất động sản sẽ tăng vọt".

Ông cũng khẳng định: "Chúng tôi nỗ lực hết sức để đẩy, đẩy ngược không được thì đẩy xuôi. Sự khác biệt giữa Vingroup với các doanh nghiệp khác là nỗ lực khác thường".

Người đứng đầu Tập đoàn cho biết, định hướng phát triển bất động sản của Vingroup trong thời gian tới là phát triển các dự án đại đô thị quy mô hàng nghìn ha và ở xa trung tâm. Các dự án nhỏ, gần trung tâm Vingroup sẽ nhường cho các doanh nghiệp khác triển khai.

Diễn biến như lời, chỉ trong năm 2025, Vingroup đã khởi công các đại đô thị như Vinhomes Phước Vĩnh Tây (gần 1.100 ha), Vinhomes Green City Hậu Nghĩa (gần 200 ha, vốn đầu tư 1,1 tỷ USD), Vinhomes Golden City Hải Phòng (240,5 ha, vốn đầu tư 0,9 tỷ USD), Vinhomes Wonder City (133 ha, 0,7 tỷ USD).

Gây chú ý nhất là Vinhomes Green Paradise, siêu dự án tại Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh với quy mô 2.870 ha, tổng vốn đầu tư 10 tỷ USD, được định vị là Thành phố Xanh – Thông minh – Sinh thái – Tái sinh hàng đầu thế giới, phát triển theo mô hình ESG++. Vinhomes Green Paradise còn sở hữu hàng loạt công trình điểm nhấn tầm cỡ quốc tế như Paradise Lagoon 800 ha, Nhà hát Sóng Xanh 7 ha, tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao lớn nhất Việt Nam.

Nhưng ngay sau dự án khổng lồ tại Cần Giờ, Vinhomes Hạ Long Xanh sắp khởi công vào ngày 19/12 với quy mô 4.100ha, tổng vốn đầu tư tới 18 tỷ USD, là dự án lớn nhất lịch sử của Vinhomes.

Những đại đô thị này không chỉ mang lại lợi nhuận cho Vingroup, đóng góp tiền sử dụng đất cho ngân sách nhà nước mà còn thay đổi diện mạo đô thị Việt Nam. Số liệu tài chính quý III/2025 cho thấy một bức tranh sức khỏe kiện toàn của Vinhomes với doanh số bán hàng đạt 162.582 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ. "Của để dành" (Backlog) đạt con số kỷ lục 223.937 tỷ đồng doanh số chưa ghi nhận.

Khoản backlog khổng lồ này chính là tấm khiên bảo vệ, đảm bảo dòng tiền cho Vingroup yên tâm rót vốn vào các lĩnh vực mới.

Với bệ đỡ tài chính từ mảng Bất động sản và tài sản cá nhân của Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng, trong năm 2025, VinFast đạt kết quả kinh doanh bùng nổ với cả ô tô và xe máy điện, đồng thời đạt được nhiều thành tựu trong việc mở rộng mạng lưới và hoàn thiện hạ tầng, dịch vụ.

VinFast đã liên tục lập rồi tự xô đổ các kỷ lục về bán hàng. Họ trở thành hãng xe đầu tiên trong lịch sử bán được hơn 100.000 xe chỉ trong 9 tháng đầu năm, hãng xe đầu tiên trong lịch sử bán được hơn 20.000 xe trong một tháng, hãng xe có số lượng xe bán ra thị trường trong vòng một năm nhiều nhất từ trước đến nay…

Thị trường xe máy điện cũng chứng kiến sự tăng trưởng phi mã, dự kiến gấp 6-7 lần so với năm 2024. Hình ảnh những chiếc xe buýt điện VinFast lăn bánh nhịp nhàng trên các tuyến đường quen thuộc tại Hà Nội và TP.HCM đã trở thành minh chứng sống động cho sự chuyển đổi xanh của giao thông đô thị.

Sự bùng nổ của VinFast năm 2025 còn đến từ chiến lược đa dạng hóa táo bạo với sự ra đời của hai thương hiệu mới, phục vụ hai phân khúc khác nhau.

Thương hiệu Green hướng tới tối ưu hóa kinh doanh vận tải. Với các mẫu xe Minio, Herio, Nerio, Limo Green và xe tải EC Van, dòng xe này là lời giải bài toán kinh tế cho các doanh nghiệp và cá nhân, vừa tối ưu thu nhập vừa giảm thiểu ô nhiễm.

Trong khi đó, thương hiệu Lạc Hồng là biểu tượng của sự sang trọng và quyền lực. Mẫu xe đầu tiên Lạc Hồng 900 LX được định vị dành riêng cho các lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhân vật quan trọng. Niềm tự hào của ngành công nghiệp ô tô Việt được đẩy lên tầm cao mới với phiên bản chống đạn của Lạc Hồng 900 LX – mẫu xe Việt Nam đầu tiên đạt tiêu chuẩn quốc tế về khả năng chống chịu các cuộc tấn công bằng bom mìn và đạn đạo.

Để phục vụ cho lượng xe khổng lồ lăn bánh, VinFast đã kiến tạo nên hệ thống hậu mãi lớn nhất Việt Nam: mạng lưới 350 xưởng dịch vụ (dự kiến đạt 400 vào cuối năm), 150.000 cổng sạc và hệ thống tủ đổi pin rộng khắp đang được triển khai.

VinFast là đại diện mũi nhọn trong chiến lược Go Global của Vingroup. Năm 2025 chứng kiến sự thay đổi của VinFast từ kế hoạch tại thị trường Mỹ, Âu với nhiều rào cản sang thiết lập "gọng kìm" vào thị trường Châu Á.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng khẳng định: "Chỗ nào thuận lợi thì chúng tôi sẽ đẩy rất mạnh... nếu chưa thuận lợi lắm, chúng tôi có thể lùi lại một bước". Châu Á với Ấn Độ, Indonesia, Philippines là sự lựa chọn hợp lý nhất lúc này.

Vì sao là châu Á? Đó là thị trường dung lượng lớn đủ để VinFast mở nhà máy, thậm chí có thể trở thành "công ty bản địa" của từng thị trường.

Việc thiết lập nhà máy sản xuất tại các thị trường này không chỉ giúp VinFast tránh được các loại thuế nhập khẩu cao mà còn giúp Tập đoàn tận dụng lợi thế về chi phí với các ưu đãi hấp dẫn của chính phủ sở tại và tăng tốc độ thâm nhập thị trường. Động thái này có thể giúp VinFast tối ưu hóa chi phí đầu tư trong bối cảnh thị trường xe điện tại Mỹ đang gặp nhiều khó khăn.

"Việc tạm hoãn xây nhà máy tại Mỹ sẽ khiến VinFast chậm lại trong quá trình thâm nhập thị trường Bắc Mỹ, nhưng đây lại là lựa chọn hợp lý nhất ở thời điểm hiện tại. Quyết định này sẽ giúp hãng xe điện này có thêm thời gian chuẩn bị và tăng khả năng thích ứng với biến động của thị trường xe điện", ông Joshua Cobb, chuyên gia phân tích ô tô cao cấp tại BMI, chia sẻ với TechinAsia.

Chiến lược này đã gặt hái được một số thành tựu đáng kể. Nhà máy tại Tamil Nadu (Ấn Độ) đi vào hoạt động tháng 8/2025. VinFast lọt Top 8 xe điện đăng ký mới trong tháng 10. Nhà máy tại Subang (Indonesia) khánh thành ngày 15/12/2025. VinFast đã lọt Top 5 thương hiệu xe điện (BEV) chỉ sau 9 tháng.

Tại Philippines, VinFast chiếm tới 25% thị trường xe điện trong nửa đầu năm 2025.

Ngoài ra, tại Ấn Độ, Vingroup đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Chính quyền bang Telangana với đề xuất đầu tư khoảng 3 tỷ USD theo từng giai đoạn nhằm phát triển hệ sinh thái đa ngành tại bang Telangana.

Nhìn lại năm 2025, những con số tài chính như tổng tài sản 1 triệu tỷ đồng hay vốn hóa 1 triệu tỷ đồng chỉ là bề nổi. Giá trị thực sự của Vingroup nằm ở vai trò dẫn dắt và tác động xã hội. 9 tháng đầu năm, Tập đoàn này đã đóng góp hàng chục nghìn tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Vào năm ngoái, Vingroup đóng 2,2 tỷ USD cho ngân sách nhà nước, lớn hơn tổng thu ngân sách của 15 tỉnh thành cộng lại (trước sáp nhập).

Với hệ sinh thái khổng lồ của mình, Vingroup đã tạo ra 200.000 việc làm và đưa khẩu hiệu "Người Việt dùng hàng Việt" không còn là sự vận động, mà là sự lựa chọn đẳng cấp với VinFast, Vinmec, Vinschool…

Ông Phạm Nhật Vượng từng nói: "Người Việt không hề thua kém, chúng ta có khả năng làm được những việc phi thường. Và Vingroup chấp nhận hy sinh, chấp nhận khó khăn để xây dựng thành công một thương hiệu Việt đẳng cấp quốc tế".

Năm 2025, Vingroup đã không còn là một "người khổng lồ" đơn độc. Với thế trận từ hạ tầng, năng lượng đến công nghệ, Vingroup đang hành động như một Doanh nghiệp Kiến quốc kiểu mẫu. Họ dùng nội lực từ nội địa để nuôi dưỡng khát vọng toàn cầu, dùng tốc độ của VEC để khẳng định năng lực, sự đoàn kết của doanh nghiệp Việt Nam, và dùng trí tuệ để chứng minh người Việt có thể làm chủ công nghệ tương lai.

FChoice là bảng bình chọn thường niên do CafeF tổ chức, ra đời từ năm 2021. Đây không chỉ là một cuộc bình chọn thông thường mà là "bản đồ thành tựu" phản ánh những câu chuyện đột phá, có tác động quan trọng đến nền kinh tế quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Năm 2025, FChoice đã chính thức quay trở lại với thông điệp "Việt Nam vươn mình" với 4 nhóm hạng mục lớn. Ngay từ bây giờ, hãy theo dõi bảng vinh danh TẠI ĐÂY với những câu chuyện đột phá, những minh chứng sống động cho sự kiên cường, nỗ lực đổi mới và niềm tự hào dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

Bài: Ngọc Điệp Thiết kế: Hải An

Ngọc Điệp/ TK: Hải An Nhịp sống thị trường