Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ của các khu vực phát triển kinh tế mới, và một trong những điểm nổi bật trong danh sách này chính là thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Với tốc độ phát triển nhanh chóng và tiềm năng đầu tư đầy hấp dẫn, khu vực này đang thu hút sự quan tâm của cả nhà đầu tư và những cư dân đang tìm kiếm một nơi an cư lý tưởng.

Tọa lạc tại vị trí cửa ngõ ra biển Đông, cách TP.HCM chưa đến 50km, thị xã Phú Mỹ được xem là trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng, là đầu mối giao thông, giao lưu của tỉnh và của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giữ vai trò chiến lược, được định hướng phát triển 2/4 trụ cột kinh tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đặc biệt, hiện nay chỉ riêng tại thị xã Phú Mỹ đã có hệ thống gồm 12 cụm, khu công nghiệp đang hoạt động với quy mô lên đến 5.000ha, chiếm tới gần 59% diện tích khu công nghiệp toàn tỉnh. Cùng với sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn, đa quốc gia, Phú Mỹ đang là điểm đến thu hút lượng lớn người lao động, chuyên gia trong - ngoài nước đến sinh sống và làm việc hàng năm.

Bên cạnh đó, theo định hướng phát triển đến năm 2030, Phú Mỹ sẽ phát triển mạnh mẽ nhiều ngành nghề từ công nghiệp, công nghệ cao, cảng biển - dịch vụ hậu cần cảng, hướng đến trở thành "thành phố cảng" lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Đây sẽ là lực đẩy tăng trưởng vượt bậc và mở ra tiềm năng đón đầu làn sóng dịch chuyển nguồn lực chất lượng cao tại khu vực này trong thời gian tới.

Các chuyên gia bất động sản đánh giá, với những điều kiện phát triển vượt trội, Phú Mỹ ngày càng mang dáng dấp của một đại đô thị cảng biển, công nghiệp, công nghệ cao và thành phố cảng hiện đại tương tự các thành phố cảng và công nghiệp sầm uất trên thế giới. Điều này giúp thị trường bất động sản nơi đây trở nên sôi động, việc tìm kiếm một không gian đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng cho người dân nơi đây nói chung, lực lượng nhân sự cao cấp đến sinh sống và công tác nói riêng ngày càng cao, trở thành xu hướng tất yếu hơn bao giờ hết.

Nắm bắt được nhu cầu đó, Công ty TNHH Thương mại Tùng Mỹ (Tumys Homes) đã kiến tạo dòng sản phẩm độc đáo chưa từng có tại thị trường bất động sản Phú Mỹ. Đó là Tổ hợp căn hộ - thương mại dịch vụ - giải trí Tumys Phú Mỹ. Dự án được Tumys Homes phát triển theo mô hình phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp, quy tụ hàng loạt các tiện ích đẳng cấp, đa tầng giúp nâng cao chất lượng sống dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa và thăng hạng giá trị của bất động sản khu vực. Dự kiến khi hoàn thành, dự án sẽ trở thành biểu tượng sống mới tại "thành phố cảng" Phú Mỹ.

Tumys Phú Mỹ cũng là sản phẩm đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Tumys Homes khi trở thành một trong những đơn vị tiên phong phát triển dòng sản phẩm căn hộ cao cấp tại thị trường đầy tiềm năng Phú Mỹ. Việc mạnh tay đầu tư cho Tumys Phú Mỹ không chỉ thể hiện tiềm lực tài chính vững mạnh, mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược của Tumys Homes trong việc tiếp tục đầu tư và phát triển nhiều dự án đột phá, dẫn đầu xu hướng trong tương lai tại các thị trường tiềm năng trên khắp cả nước.

Định nghĩa về một không gian sống "chuẩn chuyên gia" bao gồm 2 yếu tố: An toàn và Tiện ích. Đây được xem là kim chỉ nam để xây dựng và phát triển dự án Tumys Phú Mỹ trở thành biểu tượng tâm điểm mới trong khu vực và là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn trải nghiệm một phong cách sống khác biệt.

Tọa lạc trên "quỹ đất vàng" rộng 10.503m2, Tumys Phú Mỹ gồm 2 tòa tháp biểu tượng là The Elite và The Icon. Dự án cung cấp ra thị trường 1.248 căn hộ cao cấp và 55 Shophouse dành cho kinh doanh thương mại.

Đến với Tumys Phú Mỹ, cư dân sẽ được sống trong một môi trường an toàn với hệ thống an ninh đa lớp bao gồm: cổng bảo vệ và hệ thống camera giám sát 24/24, sảnh đón 5 sao, thẻ từ thang máy, khóa cửa an ninh… Dự án cũng được quản lý bởi CBRE, đơn vị vận hành đến từ Mỹ với hơn 19 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý vận hành.

Bên cạnh đó, Tumys Phú Mỹ sở hữu hệ thống tiện ích đa dạng và đẳng cấp, mang đến cho cư dân một không gian sống tiện nghi và hiện đại. Các cư dân sẽ được trải nghiệm "sống trọn vẹn" với đầy đủ các tiện nghi ngay ngưỡng cửa như: thỏa sức shopping tại trung tâm mua sắm và giải trí bậc nhất khu vực, dạo bộ tại phố đi bộ Milan thoáng mát, thư giãn và đắm mình dưới làn nước xanh mát tại hồ bơi Venus, ngắm nhìn đài phun nước Trevi, công viên cảnh quan Tumys Garden, Sky Park, khu vui chơi trẻ em Zone Kids, khu vực nướng BBQ ngoài trời lý tưởng cho các bữa tiệc gia đình, khu tập Yoga và phòng Gym Fitness đẳng cấp… Cùng với nhà trẻ và trường quốc tế, Tumys Phú Mỹ thực sự là nơi an cư lý tưởng, giúp cư dân tận hưởng cuộc sống tại đỉnh cao của sự tiện nghi.

Ngoài ra, với vị trí "trung tâm của trung tâm" thành phố cảng Phú Mỹ, ngay mặt tiền quốc lộ 51 - cửa ngõ kết nối giao thương liên vùng, cư dân tinh hoa của Tumys Phú Mỹ còn được trải nghiệm và tận hưởng những tiện ích ngoại khu hàng đầu khu vực như: siêu thị, hệ thống trường học từ mầm non đến THPT, trường Cao Đẳng - Đại học, ngân hàng, trung tâm hành chính…

10 phút - ĐẾN CẢNG QUỐC TẾ TÂN CẢNG - CÁI MÉP 2

20 phút - ĐẾN CAO TỐC BẾN LỨC - LONG THÀNH

25 phút - ĐẾN SÂN BAY QUỐC TẾ LONG THÀNH

35 phút - ĐẾN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - ĐẾN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Vị trí đắc địa và hệ thống kết nối đa chiều là điểm mạnh lớn khiến Tumys Phú Mỹ thu hút các nhà đầu tư. Sở hữu vị trí mặt tiền thoáng rộng, đắt giá, dễ dàng tiếp cận với quốc lộ 51, ngay tâm điểm Phú Mỹ với mật độ dân cư đông đúc, bên cạnh giá trị an cư, Tumys Phú Mỹ còn mở ra cơ hội kinh doanh hấp dẫn tại khối đế thương mại với đa dạng ngành hàng, mang đến lợi nhuận kép cho chủ sở hữu. Cùng với đó, Tumys Phú Mỹ còn được đánh giá là một dự án có tiềm năng khai thác cho thuê cao, hội đủ điều kiện để trở thành kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư có tầm nhìn.

Không chỉ kiến tạo nên biểu tượng sống đỉnh cao tại khu vực, Tumys Phú Mỹ còn là nơi an cư lý tưởng cho những ai mong muốn kiếm tìm một không gian sống xanh theo xu hướng wellness giữa thành phố cảng Phú Mỹ, và là "chìa khóa vàng" góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mong muốn mang đến giá trị sống vượt trội dành cho những chủ nhân tương lai tại Tumys Phú Mỹ, chủ đầu tư đã thiết kế dự án với ba tiêu chí: xanh - trong lành và thời thượng. Điều này đồng nghĩa với việc, dự án không chỉ tạo ra một phong cách sống mới năng động, mà còn hài hòa với thiên nhiên nguyên bản. Với mật độ xây dựng thấp, nội khu được thiết kế phần lớn cho phố đi bộ, công viên cây xanh và các tiện ích chăm sóc sức khỏe, tinh thần, Tumys Phú Mỹ mang đến không gian sống nghỉ dưỡng, giúp cân bằng thân – tâm – trí sau những bộn bề cuộc sống.

Các căn hộ được thiết kế theo phong cách kiến trúc Châu Âu hiện đại và tinh tế. Đa số nội thất sử dụng trong các căn hộ đều được lựa chọn kỹ lưỡng, nắm bắt xu hướng thời đại và được bố trí khoa học tạo nên không gian thư giãn và linh hoạt nhất cho gia chủ.

Với một không gian sống hiện đại, tiện nghi nhưng chỉ từ 1,4 tỷ khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ cao cấp bậc nhất Phú Mỹ để yên tâm an cư, hoặc đầu tư sinh lời từ kinh doanh, khai thác cho thuê. Thêm vào đó, với sự hậu thuẫn của các ngân hàng uy tín như Vietcombank, VietinBank, VP Bank, người mua được hưởng chính sách hỗ trợ tối đa và thanh toán linh hoạt Cụ thể chỉ với 200 triệu, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ, thanh toán 18 triệu/tháng cho đến khi nhận nhà, thanh toán 3 triệu/tháng sau khi nhận nhà. Hiện nay, Tumys Phú Mỹ đang được triển khai xây dựng nhanh chóng, dự kiến trung bình 7 ngày sẽ hoàn thiện một tầng. Việc này cũng thể hiện cam kết của chủ đầu tư Công ty TNHH Thương mại Tùng Mỹ (Tumys Homes) với khách hàng, không chỉ về tiến độ mà còn về chất lượng xây dựng công trình cấp 1, vật liệu bàn giao căn hộ, hướng tới việc đón những cư dân đầu tiên vào quý I/2025.

Sở hữu hàng loạt ưu điểm vượt trội của một sản phẩm bất động sản chất lượng, Tumys Phú Mỹ hứa hẹn trở thành biểu tượng mới trong khu vực và mang đến không gian sống đẳng cấp cho những cư dân tinh hoa. Đồng thời, dự án kỳ vọng tạo nên một diện mạo mới cho thị trường "thành phố cảng" Phú Mỹ trong tương lai.

Bài: An An Thiết kế: Hương Xuân





Ánh Dương Tổ Quốc