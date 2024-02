Nếu CNCTech bỏ cuộc, có lẽ định kiến về doanh nghiệp Việt sẽ in đậm trong tâm trí ông Taketani. Tuy nhiên, đó không phải phong cách của những người CNCTech. Với sự kiên cường, không khuất phục khó khăn, thách thức, đôi bên đã cùng nhau ngồi lại để tìm giải pháp. Và chính sự nghiêm túc, thậm chí cả những giọt nước mắt quyết tâm của những nhân viên CNCTech trong cuộc họp nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm, đảm bảo kỳ hạn giao hàng… đã giúp đôi bên tìm được tiếng nói chung.

"CNCTech khi đó mới thành lập được 2 năm, liên tiếp thua lỗ, không có khách hàng. Chúng tôi không có tiền để mua máy nhưng may mắn thuê được vài chiếc máy mới, trả tiền thuê theo tháng và mở được một xưởng gia công cơ khí nhỏ ở tỉnh Bình Dương. Ông Taketani có ấn tượng tốt và cho chúng tôi cơ hội". Tuy nhiên, các lô hàng đầu tiên đều phát sinh hàng loạt vấn đề về chất lượng, khiến phía Nhật cảm thấy mất niềm tin vào doanh nghiệp Việt.

"Đó là bài học lớn của chúng tôi: Cần tích cực học hỏi. Càng cố gắng càng lắm may mắn", ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.

"Sản phẩm hạ tầng công nghiệp cung cấp bởi một nhà sản xuất" của CNCTech thực sự chạm đến mong mỏi của khách hàng. "Khi nói chuyện với chúng tôi, họ cảm thấy được cắt giảm nhiều lãng phí không cần thiết. Chúng tôi đi đúng vào trọng tâm của vấn đề. ​K​hách hàng đều cảm thấy hài lòng và sẵn sàng giới thiệu CNCTech đến người quen của họ. Đại diện tập đoàn Accton đến từ Đài Loan đã chia sẻ trong hội nghị các nhà cung cấp của họ vào năm 2023 rằng: Nếu như các vị sang Việt Nam thì CNCTech là lựa chọn hàng đầu. Đó thực sự là động lực to lớn. Nhưng không chỉ vậy, chúng tôi còn học được rất nhiều từ khách hàng để phát triển mảng sản xuất của mình. Đó là cộng sinh".

Các dự án tiêu biểu của CNCTech: Dự án CNCTech Bá Thiện 1, Dự án Khu công nghiệp Green Park, Dự án Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang, Dự án Cụm công nghiệp Hợp Thịnh

Trong nhiều năm trở lại đây, Vĩnh Phúc là một trong các cứ điểm sản xuất linh kiện điện tử lớn nhất Việt Nam, phục vụ cho các gã khổng lồ như Samsung và Foxconn ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang và xuất khẩu. Doanh thu linh kiện điện tử của tỉnh năm 2022 ước tính đạt 8 tỷ USD. Bên cạnh doanh nghiệp điện tử như Compal, BHflex,.. Vĩnh Phúc cũng là thành phố của nhiều ông lớn trong ngành ô tô xe máy gồm Toyota, Honda, Piaggio và Daewoo Bus.

So về tương quan tỉ lệ phát triển công nghiệp, Vĩnh Phúc còn rất nhiều dư địa phát triển với những lợi thế trời ban. Nằm ở trung tâm miền bắc, tỉnh giáp ranh Hà Nội và các trung tâm công nghiệp lớn. Vĩnh Phúc có hạ tầng giao thông hiện đại, gần sân bay quốc tế Nội Bài và nằm trên các trục đường liên kết với cảng nước sâu Hải Phòng và cửa khẩu với Trung Quốc. Là tỉnh trung du, Vĩnh Phúc có nền địa chất vững chắc hơn nhiều so với các địa phương khác, thuận lợi xây dựng nhà máy với chi phí san lấp và nền móng thấp, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí xây dựng cho doanh nghiệp. Ngoài ra, khí hậu nơi này luôn ôn hoà, ít thiên tai có khả năng ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất. Chính bởi vậy, Vĩnh Phúc có lợi thế đặc biệt cho các ngành công nghệ cao và luôn nằm ở trong nhóm dẫn đầu về sản xuất điện tử và ô tô, xe máy. Tuy vậy, mức độ phát triển công nghiệp hiện chỉ bằng khoảng 1/3 so với các tỉnh lân cận.