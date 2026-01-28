Intro

VINGROUP XÂY 4 BIỂU TƯỢNG KHỔNG LỒ TẠI 4 HƯỚNG ĐÔNG – TÂY – NAM – BẮC CỦA HÀ NỘI

Với kế hoạch đầu tư Khu đô thị Thể thao Olympic tại Thường Tín (Hà Nội) và xây dựng Sân vận động Trống Đồng, Vingroup sẽ hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng trong việc tạo nên 4 công trình biểu tượng có quy mô ‘khổng lồ’ tại 4 cửa ngõ Đông, Tây, Nam, Bắc của Thủ đô.

Tổng mức đầu tư dự kiến cho các khu đô thị - nơi đặt các công trình này - lên tới hơn 1,2 triệu tỷ đồng, góp phần hình thành các cực tăng trưởng mới và hoàn thiện diện mạo đô thị cho Hà Nội.

Kim Quy 1 Kim Quy 2 Kim Quy 3

MÁI VÒM THÉP LỚN NHẤT HÀNH TINH

Tại Đông Anh, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, thuộc top 10 thế giới. Nhà triển lãm Kim Quy sở hữu mái vòm khổng lồ sử dụng tới 24.000 tấn thép, vượt qua nhiều kỷ lục hiện hành.

Tổng vốn đầu tư cho tổ hợp này đạt 7.000 tỷ đồng, hứa hẹn trở thành điểm đến mới của ngành công nghiệp triển lãm toàn cầu. Dự án sẽ thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế giao thương khu vực phía Bắc sông Hồng.

Trong Dong

SÂN VẬN ĐỘNG LỚN BẬC NHẤT THẾ GIỚI

Điểm nhấn tại phía Nam là Sân vận động Trống Đồng thuộc Khu đô thị thể thao Olympic có vốn đầu tư 925.000 tỷ đồng. Dự án có sức chứa thiết kế lên tới 135.000 chỗ ngồi.

Khi hoàn thành vào tháng 8/2028, đây sẽ là sân vận động có mái che đóng mở và sức chứa lớn bậc nhất thế giới. Công trình nhằm phục vụ các sự kiện quốc tế và tạo động lực phát triển cho cửa ngõ phía Nam.

Ocean Park

HỒ NƯỚC NGỌT LỚN NHẤT VIỆT NAM

Tại phía Đông, công trình biểu tượng là Hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất Việt Nam (24,5ha) và biển hồ nước mặn Crystal Lagoon (6,1ha). Hai đại tiện ích nằm trong Vinhomes Ocean Park 1, tạo ra cảnh quan biển xanh giữa lòng đô thị.

Vingroup đã tạo nên quần thể 3 dự án Ocean Park 1-2-3 với tổng vốn khoảng 157.000 tỷ đồng. Đây là cú hích thu hút dân cư ra ngoại thành, biến Gia Lâm - Hưng Yên thành trung tâm du lịch mới.

Zen Park

VƯỜN NHẬT BẢN QUY MÔ HÀNG ĐẦU

Tại phía Tây, Vinhomes Smart City sở hữu Vườn Nhật Zen Park có quy mô hàng đầu Đông Nam Á trên diện tích 6,1ha. Khu vườn được đầu tư hàng trăm tỷ đồng với hàng nghìn cây Tùng La Hán và khối đá nhập khẩu.

Công trình tạo điểm nhấn sinh thái khác biệt cho khu đô thị công nghệ cao. Cùng với Vinhomes Wonder City tại Đan Phượng, nơi đây định vị nên thành phố Công nghệ và hội nhập quốc tế.

Capital

VỐN ĐẦU TƯ HƠN 1,2 TRIỆU TỶ

Tổng nguồn vốn đầu tư đăng ký và dự kiến cho hệ sinh thái các dự án ở 4 cửa ngõ của Vingroup ước tính hơn 1,2 triệu tỷ đồng.

Trong số đó, dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất. Con số đầu tư cho dự án này lên tới 925.000 tỷ đồng.

Axis

2 TRỤC CÔNG NĂNG HOÀN HẢO

4 công trình biểu tượng này nếu nhìn theo 2 trục lại có thể thấy một sự “phân chia” công năng hoàn hảo. Theo trục Bắc – Nam, mái vòm Kim Quy và SVĐ Trống Đồng tập trung phát triển thương mại, sự kiện và thể thao quốc tế.

Theo trục Đông – Tây, biển hồ và Vườn Nhật lại chú trọng kiến tạo không gian sống sinh thái và tiện ích dân sinh. 2 trục góp phần tạo nên sự phát triển cân bằng về kinh tế - xã hội cho Hà Nội.

Hanoi

HƯỚNG TỚI ĐÔ THỊ ĐA TRUNG TÂM

Đến năm 2030, khi các công trình này đi vào vận hành đồng bộ, Hà Nội sẽ chuyển dịch sang mô hình "đô thị đa trung tâm".

Việc hình thành các điểm nhấn kiến trúc quy mô lớn tại 4 hướng sẽ giảm tải áp lực cho khu trung tâm. Đồng thời, điều này giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và diện mạo hiện đại của Thủ đô.