VINGROUP XÂY 4 BIỂU TƯỢNG KHỔNG LỒ TẠI 4 HƯỚNG ĐÔNG – TÂY – NAM – BẮC CỦA HÀ NỘI

Với kế hoạch đầu tư Khu đô thị Thể thao Olympic tại Thường Tín (Hà Nội) và xây dựng Sân vận động Trống Đồng, Vingroup sẽ hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng trong việc tạo nên 4 công trình biểu tượng có quy mô ‘khổng lồ’ tại 4 cửa ngõ Đông, Tây, Nam, Bắc của Thủ đô.

Tổng mức đầu tư dự kiến cho các khu đô thị - nơi đặt các công trình này - lên tới hơn 1,2 triệu tỷ đồng, góp phần hình thành các cực tăng trưởng mới và hoàn thiện diện mạo đô thị cho Hà Nội.