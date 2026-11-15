Hệ sinh thái ngân hàng Những mảnh ghép quyền lực Ván cờ mới của các nhà băng Vietcombank · VietinBank · BIDV · MB · Techcombank · VPBank · HDBank

Hàng loạt nhà băng cùng lúc lập công ty bảo hiểm, nắm quyền chi phối công ty chứng khoán, nhận về những ngân hàng yếu kém và hợp tác sâu sắc với các doanh nghiệp lớn khác trong thời gian qua. "Bàn cờ" hệ sinh thái tài chính đang được bày lại, mỗi ngân hàng một thế cờ với những toan tính riêng.

Luật chơi: giữ đồng tiền ở lại

Mở rộng hệ sinh thái luôn đem đến nhiều tiềm năng cho ngân hàng trong việc gia tăng quy mô, tệp khách hàng nhanh chóng. Trên bàn cờ ấy, mỗi quân đứng một vị trí, đem về những lợi thế cho ngân hàng. Việc có thêm một mảnh ghép trong hệ sinh thái không chỉ giúp nhà băng có thêm khách hàng, thêm lợi nhuận, thêm sự hiện diện. Mà còn một nhiệm vụ khác đặc biệt quan trọng: khiến khách hàng khó có thể rời bỏ mình, và để dòng tiền của khách hàng ở lại lâu nhất trong hệ thống. Hãy thử đi theo một đồng tiền qua hệ sinh thái của một ngân hàng.

Đồng tiền đi hết một vòng nhưng không rời khỏi hệ sinh thái. Ai giữ được nó ở lại lâu nhất, người đó thắng.

Thực tế, hiện nay cho vay vẫn là mảng cốt lõi đem lại lợi nhuận, nhưng dư địa tăng trưởng nằm ở việc phục vụ nhiều nhu cầu hơn trên cùng một khách hàng. Tài khoản thanh toán tạo kết nối hằng ngày, bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chứng khoán và quản lý quỹ mở rộng lựa chọn đầu tư, còn các đối tác ngoài ngành đưa ngân hàng đến với khách hàng ngay khi nhu cầu vừa hình thành. Một hệ sinh thái vận hành tốt giúp giảm chi phí tìm khách hàng mới, tăng thu dịch vụ, kéo dòng tiền thanh toán về và hiểu khách hàng rõ hơn qua từng giao dịch. Nhưng sở hữu nhiều công ty không đồng nghĩa với có một hệ sinh thái hiệu quả. Trên thế giới, DBS (Singapore) đưa dịch vụ ngân hàng vào hành trình tìm nhà, mua ô tô qua các nền tảng Marketplace, để gặp khách hàng từ lúc họ mới tìm hiểu thay vì chờ đến khi cần vốn. Ping An (Trung Quốc) gắn tài chính với y tế và chăm sóc người cao tuổi: năm 2025, khách hàng dùng các dịch vụ này có tỷ lệ mua thêm sản phẩm cao hơn 4 điểm phần trăm, phí bảo hiểm năm đầu trên mỗi hợp đồng mới cao gấp 1,5 lần nhóm còn lại.

Ở Việt Nam, các ngân hàng quốc doanh đi trước trong việc sở hữu công ty chứng khoán, bảo hiểm, cho thuê tài chính. Cho đến hai năm gần đây, nhóm ngân hàng tư nhân tăng tốc theo hướng khác: tự lập hoặc mua lại những mảnh ghép còn thiếu , đồng thời bắt tay các doanh nghiệp đầu ngành bất động sản, hàng không, viễn thông. Những ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc cũng trở thành "quân cờ" mới.

Những nước đi mới Ván mới đã bắt đầu: các ngân hàng không chỉ thêm quân, mà đổi cả cách chơi.

Từ ngân hàng thương mại, nhiều nhà băng đang mang dáng dấp tập đoàn tài chính. Nhưng mỗi nhà chọn một cách ghép quân và một mức kiểm soát khác nhau.

Các ngân hàng

đang có gì trong tay?

Nhìn chung hệ sinh thái các ngân hàng hiện nay bao gồm công ty con mà ngân hàng kiểm soát, liên doanh và công ty liên kết, cổ đông chiến lược, và những đối tác chỉ hợp tác chứ không sở hữu. Masterise hay One Mount đứng cạnh Techcombank với mối quan hệ chặt chẽ, nhưng không phải công ty con. VCBNeo, MBV, GPBank hay Vikki thuộc sở hữu ngân hàng mẹ nhưng không hợp nhất báo cáo tài chính. BIDV, VietinBank có ngân hàng con ở nước ngoài, trong khi nhiều ngân hàng khác chưa làm.

Chạm vào một toà tháp để xem quân cờ của từng ngân hàng, rê chuộtchạm vào từng quân để đọc thêm

Chứng khoán · bảo hiểm · tài chính tiêu dùng Ba mặt trận

của cuộc đua tài chính

Chứng khoán Cuộc đổi ngôi có ngân hàng chống lưng Những công ty chứng khoán gắn với ngân hàng đang làm thay đổi bảng xếp hạng. Nhiều cái tên chỉ thực sự tăng tốc sau khi được ngân hàng mua lại hoặc tái cấu trúc: vốn từ ngân hàng mẹ giúp mở rộng quy mô nhanh, còn tệp khách hàng và quan hệ doanh nghiệp mở đường cho môi giới, phân phối sản phẩm và tư vấn phát hành. Thang vốn của VPBankS Vốn điều lệ, tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế 9 tháng 2026 Tỷ đồng VPBankS là trường hợp rõ nét. Sau khi gia nhập hệ sinh thái VPBank năm 2022, công ty tăng vốn điều lệ từ gần 270 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng ngay trong năm đầu , trở thành công ty chứng khoán có vốn lớn nhất thị trường lúc đó. Sau đợt IPO cuối năm 2025, vốn điều lệ lên 18.750 tỷ đồng và công ty đã công bố phương án nâng lên 27.187,5 tỷ đồng. Chín tháng năm 2026, VPBankS đạt lợi nhuận trước thuế 3.516 tỷ đồng, tăng 7,8%. TCBS đi hướng khác khi nối ngân hàng đầu tư với phân phối sản phẩm và quản lý tài sản. Thành lập năm 2008, công ty phát triển trái phiếu doanh nghiệp và giải pháp đầu tư trên nền tảng công nghệ, kết nối doanh nghiệp cần vốn với khách hàng cần tích luỹ trong hệ sinh thái Techcombank. 9 tháng năm 2026, TCBS lãi trước thuế 5.708 tỷ đồng, tăng 13%, cao nhất ngành chứng khoán; riêng quý III đạt 2.152 tỷ đồng, cao nhất theo quý từ trước đến nay. Thị phần môi giới trên HOSE quý III đạt 10,03%. MBS thu 3.668 tỷ đồng doanh thu hoạt động và lãi trước thuế 1.139,7 tỷ đồng sau chín tháng, tăng 10,7%, với vốn chủ sở hữu 11.256 tỷ đồng. Cái tên đáng chú ý tiếp theo là Chứng khoán HD (HDS), công ty con của HDBank từ tháng 5/2026. Chín tháng năm 2026, HDS lãi trước thuế 2.241 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ; vốn chủ sở hữu đạt 14.041 tỷ đồng, gấp khoảng bốn lần đầu năm. Công ty vừa chốt giá IPO 38.900 đồng/cổ phiếu cho khoảng 121,8 triệu cổ phiếu. Nếu bán hết, định giá sau phát hành vào khoảng 47.400 tỷ đồng, tương đương 1,8 tỷ USD.

Bảo hiểm Từ bán hộ đến tự làm bảo hiểm Bảo hiểm là mặt trận cho thấy rõ nhất ván mới. Nhóm quốc doanh chủ yếu đi bằng liên doanh và hợp tác phân phối: Vietcombank bán bảo hiểm cùng FWD, BIDV có BIC và BIDV MetLife, VietinBank có VBI và Manulife. Nhóm tư nhân chọn tự làm: MB có MIC và MB Life, Techcombank lập cả TCGIns lẫn Techcom Life, VPBank chuẩn bị đưa VPLife vào vận hành bên cạnh OPES, ACB vừa có giấy phép cho ACB Insurance. Phân phối giúp ngân hàng thu phí mà không gánh rủi ro bảo hiểm. Trong khi đó, tự sở hữu cho ngân hàng quyền quyết định sản phẩm, nhưng phải bỏ vốn, xây chuyên môn và gánh nghĩa vụ với những hợp đồng kéo dài hàng chục năm. Phi nhân thọ Nhân thọ Phi nhân thọ, 9 tháng 2026 Doanh thu phí bảo hiểm gốc 5.064 tỷ đồng ▲ 32% Doanh thu phí bảo hiểm gốc 4.357,5 tỷ đồng ▲ 7,6% Lợi nhuận trước thuế 917 tỷ đồng gấp hơn 2 lần cùng kỳ Nhân thọ: tự làm hay bắt tay đối tác? hay Ở mảng phi nhân thọ trong 9 tháng năm 2026, MIC thu 5.064 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc, tăng 32%; BIC thu 4.357,5 tỷ đồng, tăng 7,6%, nhưng lãi trước thuế giảm 23,1% còn 418 tỷ đồng; OPES lãi trước thuế 917 tỷ đồng, gấp hơn hai lần cùng kỳ. Ở mảng nhân thọ, Techcom Life thu 954 tỷ đồng phí khai thác mới trong nửa đầu năm, lọt nhóm năm doanh nghiệp dẫn đầu dù mới hoạt động chưa đầy một năm. Từ đó có thể thấy, sự tham gia mạnh mẽ của các công ty bảo hiểm do ngân hàng hậu thuẫn có thể sẽ làm thay đổi đáng kể thị phần trên thị trường - vốn đang chủ yếu nằm trong tay của những cái tên quen thuộc như Bảo Việt, Manulife, AIA, Prudential...

Tài chính tiêu dùng Lập công ty riêng hay cho vay ngay tại nhà VPBank, MB và HDBank đi vào tài chính tiêu dùng từ rất lâu trước đây bằng pháp nhân riêng: FE Credit, Mcredit và HD Saison. Mạng lưới điểm bán, sản phẩm trả góp và khoản vay tiêu dùng giúp họ chạm tới nhóm khách hàng mà tín dụng thông thường khó với tới. Tuy nhiên hiện nay kết quả kinh doanh của những công ty này có sự chênh lệch đáng kể. Sáu tháng đầu năm 2026, HD Saison lãi trước thuế 804 tỷ đồng, tăng 13,4%; FE Credit lãi 153 tỷ đồng, giảm 43%; Mcredit lãi hơn 100 tỷ đồng, tăng 67%. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 Tỷ đồng 804 ▲ 13,4% 153 ▼ 43% >100 ▲ 67% Không có công ty tài chính tiêu dùng Lợi suất cao của tài chính tiêu dùng phải bù cho chi phí phân phối, thu hồi nợ và tổn thất tín dụng. Vietcombank, BIDV, VietinBank và Techcombank chọn cách khác: không lập công ty riêng mà cho vay bán lẻ ngay tại ngân hàng mẹ, dựa trên quan hệ tài khoản và dữ liệu giao dịch sẵn có, nhắm tới một phân khúc khách hàng khác.

Nhưng chứng khoán, bảo hiểm hay tài chính tiêu dùng cũng chỉ mới là một phần bàn cờ. Việc tận dụng hệ sinh thái từ các đối tác khác trên lĩnh vực bán lẻ, hàng không, bất động sản, công nghệ... cũng đang là chiến lược quan trọng với các nhà băng. Cách ghép quân ấy cũng đang được nhìn như một dấu ấn của năm. FChoice Awards 2026 của CafeF, với chủ đề "Tăng trưởng vượt bậc – Ghi dấu toàn cầu", dành riêng một hạng mục cho những hệ sinh thái tài chính – công nghệ kết nối liền mạch sản phẩm tài chính, dịch vụ tiêu dùng và nền tảng số để tạo ra trải nghiệm khách hàng vượt trội. Hiệp lực hệ sinh thái thực tế cũng đang giúp một số ngân hàng tăng trưởng bứt phá trong bối cảnh khó khăn do lãi suất cao, được ghi nhận mạnh mẽ trong dấu ấn của một Ngân hàng của năm .

Bốn thế cờ

và nước đi khác biệt

Cùng đẩy mạnh chiến lược hệ sinh thái, nhưng mỗi nhà băng đi theo thế mạnh riêng của mình. Có ngân hàng chọn tự nắm các mảng then chốt thay vì chia sẻ với đối tác, có ngân hàng đi từ tệp khách hàng doanh nghiệp xuống từng người lao động, có ngân hàng biến lượng người dùng lớn thành chiều sâu giao dịch, và có ngân hàng tựa vào những điểm chạm đời sống của một hệ sinh thái tập đoàn.

Chủ động từ bỏ hợp tác độc quyền để tự cầm lái bảo hiểm 1.800 tỷ đồng Techcombank hoàn trả Manulife khi chấm dứt phân phối độc quyền ngày 14/10/2024 35,5% CASA (gồm cả Sinh lời tự động) trên tổng tiền gửi khách hàng cuối quý III/2026 5.708 tỷ đồng lãi trước thuế 9 tháng của TCBS, mảnh ghép kiếm tiền lớn nhất Techcombank là cái tên hiếm hoi chủ động chấm dứt thoả thuận bảo hiểm độc quyền khi nó còn đang vận hành . Ngày 14/10/2024, ngân hàng và Manulife ngừng phân phối độc quyền, Techcombank hoàn trả 1.800 tỷ đồng, rồi lập TCGIns (68%) và Techcom Life (80%). Từ vị trí người bán hộ, ngân hàng chuyển sang tự làm bảo hiểm: chủ động thiết kế sản phẩm, đổi lại tự gánh chuyên môn và nghĩa vụ dài hạn. Không có công ty tài chính tiêu dùng, Techcombank đẩy tín chấp ngay tại ngân hàng mẹ, với động lực chính từ hộ kinh doanh qua sản phẩm ShopCash. Lợi thế của ngân hàng nằm ở dữ liệu với dòng tiền đi qua tài khoản giúp ngân hàng thiết kế hạn mức sát với từng nhóm khách hàng. Quanh ngân hàng là các đối tác bất động sản như One Mount và Masterise Homes, giúp Techcombank gặp người mua nhà trước lúc nộp hồ sơ vay và tiếp tục phục vụ sau khi giao dịch hoàn tất. Hiệu quả thể hiện ở nguồn vốn: cuối quý III/2026, CASA (gồm cả Sinh lời tự động) chiếm 35,5% tổng tiền gửi khách hàng.

Từ quan hệ doanh nghiệp đến dịch vụ cho cả chuỗi hơn 1 tỷ USD hợp đồng tín dụng Vietcombank thu xếp cho chuỗi khí điện Lô B - Ô Môn năm 2025 5/2025 VCBNeo ra mắt thương hiệu và NeoOne, hướng tới nhóm chưa hoặc ít tiếp cận dịch vụ ngân hàng Vietcombank xuất phát từ lợi thế tài trợ doanh nghiệp và thanh toán. Năm 2025, ngân hàng thu xếp hợp đồng tín dụng hơn 1 tỷ USD cho chuỗi khí điện Lô B - Ô Môn, đồng thời tham gia các dự án hàng không, giao thông và năng lượng. Một hợp đồng như vậy mở đường từ doanh nghiệp đầu mối sang nhà thầu, nhà cung cấp và người lao động: quản lý dòng tiền, thanh toán thương mại, chi lương và dịch vụ cá nhân. Phía sau là những mảnh ghép phục vụ khi nhu cầu phát sinh: VCBS (100%) cho giao dịch chứng khoán, VCBF (51%, cùng Franklin Templeton) cho tích luỹ dài hạn, hợp tác với FWD cho bảo vệ; ra nước ngoài có VCB Lào và VFC Hồng Kông. Mizuho là cổ đông chiến lược nắm 15% vốn. Vietcombank chọn hợp tác với đối tác chuyên môn thay vì sở hữu tất cả; sức mạnh nằm ở chiều sâu quan hệ doanh nghiệp hơn là số lượng công ty con . VCBNeo mở thêm một hướng. Ra mắt thương hiệu và ứng dụng NeoOne tháng 5/2025, ngân hàng con này nhắm tới nhóm khách hàng chưa hoặc ít dùng dịch vụ ngân hàng, mở thêm một lớp khách hàng mới cho hệ sinh thái.

Chuyển quy mô khách hàng thành chiều sâu phục vụ gần 40 triệu khách hàng của MB hơn 99% giao dịch thực hiện trên kênh số 5.064 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc 9 tháng của MIC, tăng 32% MB có gần 40 triệu khách hàng, hơn 99% giao dịch diễn ra trên kênh số. Đó là nền phân phối lớn cho MBS, MB Capital, MIC, MB Life và Mcredit, cùng lợi thế hạ tầng số từ Viettel, cổ đông chiến lược từ năm 2008. Các mảnh ghép đã đạt quy mô đáng kể. Chín tháng năm 2026, MIC thu 5.064 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc, tăng 32%; MBS lãi trước thuế 1.139,7 tỷ đồng, tăng 10,7%. Nửa đầu năm, Mcredit lãi hơn 100 tỷ đồng, tăng 67%. Bài toán tiếp theo của MB là biến số lượng tài khoản thành mức độ gắn kết : khách hàng giao dịch thường xuyên hơn, giữ dòng tiền ở lại lâu hơn và tìm thấy nhiều dịch vụ hơn trong cùng hệ sinh thái.

Từ điểm giao dịch đời sống đến quan hệ tài chính hơn 34 triệu khách hàng của HDBank, Vikki Bank và HD Saison 804 tỷ đồng lãi trước thuế 6 tháng 2026 của HD Saison, tăng 13,4% 2.241 tỷ đồng lãi trước thuế 9 tháng 2026 của Chứng khoán HD HDBank xây hệ sinh thái từ những điểm chạm đời sống. Ngân hàng nằm trong mạng lưới mật thiết với Sovico cùng Vietjet: thẻ đồng thương hiệu Vietjet và chương trình HDBank Loyalty liên kết SkyJoy đưa dịch vụ ngân hàng vào chuyến bay, kỳ nghỉ và chi tiêu hằng ngày. HDBank, Vikki Bank và HD Saison phục vụ hơn 34 triệu khách hàng, bình quân 2,25 sản phẩm trên mỗi khách hàng. Hiện HDBank khá thành công trong việc xây dựng công ty tài chính tiêu dùng HD Saison với lợi nhuận vượt trội trên thị trường. Trong khi đó từ tháng 5/2026, Chứng khoán HD (90%) trở thành công ty con, với lãi trước thuế 9 tháng năm 2026 đạt 2.241 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ. Vikki Bank, tiền thân là DongA Bank, là quân cờ số của HDBank: có lãi sau bảy tháng chuyển đổi, thêm hơn 1,6 triệu lượt tải ứng dụng trong sáu tháng đầu năm 2026, nâng tổng người dùng lên hơn 3,5 triệu.

FChoice Awards 2026 · Tăng trưởng vượt bậc – Ghi dấu toàn cầu Không chỉ một ván cờ Hệ sinh thái chỉ là một trong những ván cờ của ngành ngân hàng năm 2026. Có nhà băng ghi dấu bằng AI len vào từng quy trình, có nhà đi gọi vốn quốc tế, có nhà dồn lực cho tín dụng xanh, có nhà đưa thương hiệu lên những sân khấu âm nhạc chật kín người trẻ. Mỗi nước đi ấy là một câu chuyện tăng trưởng, và những câu chuyện tạo dấu ấn lớn nhất sẽ được kể tiếp tại FChoice Awards 2026. Khám phá FChoice Awards 2026 →

Nguồn: An ninh tiền tệ. Tác giả: Minh Vy.