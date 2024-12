Mang theo ước muốn xây dựng hàng nghìn tổ ấm tại nhiều thành phố ở các nước, cách đây 12 năm, ông Jeong Cheol, thành viên HĐQT Công ty Tổ chức Nhà Quốc gia (N.H.O) và các chuyên gia kiến trúc và xây dựng tới Việt Nam thời mở cửa và đã đặt chân tới Hải Phòng. Họ nhận ra đây là nơi lý tưởng nối tiếp hành trình xây dựng những không gian sống chất lượng đã làm thành công tại Hàn Quốc, Thái Lan và một số quốc gia khác.

"Chúng tôi nhận thấy thành phố cảng này sẽ là nơi thu hút vốn FDI và có tốc độ tăng trưởng hàng đầu Việt Nam và chắc chắn là điểm đến yêu thích của những người nước ngoài có chuyên môn cao, đặc biệt là các chuyên gia trong lĩnh vực cảng biển và các ngành công nghiệp mũi nhọn liên quan", ông Jeong Cheol, thành viên HĐQT N.H.O kể lại.

Đúng như dự đoán của ông Jeong và cộng sự, 12 năm sau, có 9.000 người nước ngoài sinh sống tại Hải Phòng, trong đó có 5.000 người Hàn Quốc, và con số này vẫn tiếp tục tăng nhanh theo đà tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh việc con số này còn tăng cao thì sẽ đi kèm với những đòi hỏi về không gian sống chất lượng dành cho công dân toàn cầu bao gồm chuyên gia và những người Hải Phòng thành đạt.

Ông Jeong và cộng sự đã dành nhiều năm chọn ra được vị trí tiềm năng bậc nhất để phát triển dự án căn hộ mới mang tên Gem Park. Mang theo kinh nghiệm từ quá trình chung cư hóa nhà ở và hành trình dịch chuyển chức năng về kinh tế - hành chính của Seoul ra ngoại ô, họ nhận ra Hải Phòng sẽ sớm hình thành những trung tâm mới, thay thế cho trung tâm cũ.

Theo ông Jeong, một nơi yên tĩnh, tách biệt nhưng không cô lập khỏi sự náo nhiệt của trung tâm là yêu cầu đầu tiên cho một không gian sống của những công dân toàn cầu bận rộn. Để làm việc, ngôi nhà đó phải thuận tiện và tiết kiệm thời gian di chuyển. Vị trí của Gem Park rất phù hợp đáp ứng tiêu chí này khi chỉ mất 20 phút đến các khu công nghiệp hàng đầu Hải Phòng như VSIP Hải Phòng, Tràng Duệ, An Dương. Hay Sân bay quốc tế Cát Bi nằm cách đây 20 phút di chuyển, thuận tiện cho những chuyến công tác trong và ngoài nước.

Để giải trí, chủ nhân căn hộ phải dễ dàng thăm thú các tụ điểm ẩm thực, văn hóa. Từ Gem Park, chỉ cần 8 phút để đến khu phố cổ nhộn nhịp với những công trình kiến trúc Pháp đậm màu thời gian và các món ăn truyền thống ngon nức tiếng. Và 5 phút đi xe là tới Thủy Nguyên - nơi diễn ra các lễ hội văn hóa - giải trí - thể thao lớn của thành phố.

Gem Park được thiết kế bởi ADU và được xây dựng bởi Handong – hai công ty kiến trúc - xây dựng tên tuổi từ xứ sở Kim Chi. Dự án có thiết kế thông minh, các tiện ích bên trong căn hộ đặt ở những vị trí thuận tiện, để người dùng có thể dễ dàng sử dụng. Gem Park còn tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên, tạo nên không gian sống trong lành, thoáng đãng, là nơi màu xanh thiên nhiên giao hòa từ bên trong ngôi nhà ra đến bên ngoài.

Bên cạnh thiết kế thông minh và xây dựng 100% công nghệ Hàn Quốc, Gem Park còn là căn hộ thời thượng nằm giữa rừng tiện ích. Với tổng diện tích 20.000 m2 của toàn dự án, các nhà đầu tư Gem Park xa xỉ dành 15.000 m2 cho tiện ích. Bên ngoài căn hộ là quần thể tiện ích đa tầng 5.000m2 trong nhà và 10.000m2 ngoài trời dành riêng cho cư dân, một tỷ lệ cây xanh mặt nước khá lý tưởng giữa thành phố đông đúc náo nhiệt như Hải Phòng.

Từ căn hộ, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận, tận hưởng hệ tiện ích trong nhà rộng 5.000m2. Bước ra giữa trung tâm nội khu là hồ bơi điện phân muối rộng 500m2, bao gồm hồ bơi người lớn và hồ bơi thiếu nhi với chuỗi tiện ích bên hồ chuẩn resort như các loại ghế sưởi nắng chuyên dụng, ghế bán nổi, ghế bán chìm chuẩn resort để cư dân có thể vừa hưởng sự thư thái giữa làn nước mát, vừa chia sẻ đam mê bơi lội cùng gia đình, bạn bè.

Phòng gym hiện đại, phòng yoga, hồ bơi sẵn sàng phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe, thư giãn của cư dân. Liền kề đó là thư viện thiếu nhi, giúp các bé tham gia hoạt động câu lạc bộ và trải nghiệm lý thú. Khu phòng làm việc tiện ích ngay bên cạnh đã được trang bị đầy đủ thiết bị, giúp các chuyên gia nhanh chóng xử lý công việc.

Khu quảng trường Hi PAVILION cao 3.5m để cư dân có thể ngồi trò chuyện cùng gia đình, hàng xóm, thư thả ngắm nhìn phong cảnh thành phố hay quan sát con cái đang tham gia các hoạt động vui chơi, thể thao… Trong lòng Hi PAVILION là hàng chục quán cafe, nhà hàng, câu lạc bộ, văn phòng làm việc dành cho cư dân…

Bao quanh Hi PAVILION là công viên 10.000 m2 bao quanh dự án với 40 loại cây, cho hoa và hương thơm suốt 4 mùa. Cung đường mùa xuân dành cho người yêu thích chạy bộ và lứa đôi đi dạo. Uốn mình theo con đường xinh đẹp đầy hoa trong khuôn viên, khu phố ẩm thực - thương mại Hi AVENUE đậm phong cách và trải nghiệm Hàn Quốc với dãy cửa hiệu, cafe, nhà hàng bắt mắt mang đến cho cư dân những hương vị đa dạng và độc đáo. Sự kết hợp giữa nền ẩm thực đặc sắc và khung cảnh lãng mạn tại Gem Park sẽ khiến cư dân ngỡ ngàng như đang đắm chìm giữa một góc phố nhỏ của Seoul.

Để đem lại sự thoải mái và hài lòng cho cư dân, N.H.O mang đến Gem Park hệ thống quản lý, vận hành 5 sao chuẩn Hàn cùng phong cách sống Hi LIFE. Nếu thiết kế, kiến trúc, cảnh quan là "phần cứng" thì Hi LIFE được hiểu là một "phần mềm" vận hành, tạo sự gắn kết và phát huy tối đa giá trị cho phần cứng. Đây cũng là chương trình giúp kiến tạo một cộng đồng cư dân văn minh với những giá trị bền vững như: nhân ái, thân thiện, sẻ chia giá trị…

Ra đời từ Hàn Quốc vào thời kỳ văn hóa căn hộ phát triển rực rỡ, chuẩn sống Hi LIFE giống như một "phần mềm" hỗ trợ, tạo nền tảng cho sự phát triển và gắn kết cho gia đình và cộng đồng. Trẻ em có những lớp học, hoạt động khuyến khích đọc sách... người lớn có không gian làm việc, người già có cơ hội giao lưu giải trí với các câu lạc bộ, hoạt động phù hợp sở thích. Và giữa các gia đình luôn có những không gian chung và hoạt động chung để tăng tương tác, tạo cơ hội hiểu biết lẫn nhau, tạo nên một văn hóa chung cư văn minh và cộng đồng đáng sống. Và điều quan trọng nhất, để tất cả đều có thể tham gia, các cư dân không mất thêm bất cứ chi phí nào khi sử dụng các tiện ích và dịch vụ cao cấp vì tất cả đã nằm trong khoản quản lý phí.

3.600 gia đình thuộc 5 dự án của N.H.O tại Việt Nam đã thụ hưởng và cực kỳ yêu thích Hi LIFE trong gần 5 năm qua. Theo ông Ryu Younghee, đại diện Alpha Plus - đơn vị vận hành của N.H.O, tới Gem Park, Hi LIFE còn được tích hợp cùng đa tầng tiện ích, nhằm kiến tạo không gian sống thịnh vượng để nâng trải nghiệm sống cho cư dân lên một tầm cao mới, vượt trội hơn so với trước đây.

Không gian sống tuyệt đối an ninh, an toàn, kín đáo và riêng tư cho từng thành viên trong gia đình, đó là một nhu cầu không thể thiếu của các gia đình khá giả, muốn bảo toàn và phát triển sự thịnh vượng. Thấu hiểu điều này, Gem Park là khu căn hộ khép kín tiên phong tại Hải Phòng có an ninh 4 lớp: cổng vào Compound - Security check - CCTV 24/7 và thẻ từ. Theo đó, ngoài cổng chính và nhận diện tự động qua camera, ai muốn lên nhà và vào sân chơi thiếu nhi, bắt buộc phải xuất trình thẻ từ.

Đây cũng là khu chung cư tiên phong tại Hải Phòng không có xe lưu thông trong nội khu. Mọi hướng tiếp cận và lưu thông bên trong nội khu đã được lên kế hoạch chi tiết để mang đến sự an ninh và an toàn tối đa cho toàn bộ cư dân. Theo ông Ryu Younghee, Giám đốc Alpha Plus - Đơn vị vận hành Gem Park cũng đang lên kế hoạch tăng thêm các tiện ích phục vụ cư dân có mức sống cao như dịch vụ giặt ủi, thuê xe, quản lý cho thuê căn hộ…

Hơn lúc nào hết, Hải Phòng đang cần những không gian sống chất lượng cho các chuyên gia quốc tế và đặt biệt là cho người Hải Phòng thành đạt - những người vừa ở để hưởng tiện ích vừa mua thêm để đầu tư cho thuê sinh lời kép. Với tỷ suất cho thuê tại Hải Phòng là 6 - 6,5%/ năm, Gem Park chắc chắn là một dự án sinh lời bền vững.

Hải Phòng đang tự tin hướng đến mục tiêu trở thành thành phố đáng sống bậc nhất Đông Nam Á vào năm 2030. Hoàn thiện và đi vào sử dụng vào năm 2026, Gem Park chắc chắn sẽ là khu dân cư đáng sống tiên phong của Hải Phòng, nơi hội tụ của hạnh phúc - thịnh vượng - lịch lãm và bền vững.

