Theo sát hành trình chi tiêu không tiền mặt của khách hàng từ những ngày đầu ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng đến cột mốc tái cấu trúc thẻ cách đây nhiều năm, dấu ấn của VIB không chỉ là những con số biết nói, mà còn là sự tin tưởng, gắn bó của người dùng.

Từ 35 tuổi trở lên, khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, nhu cầu di chuyển, gặp gỡ đối tác và trải nghiệm các dịch vụ đẳng cấp gia tăng, khách hàng ngày càng được thu hút bởi các sản phẩm được thiết kế riêng, khẳng định vị thế bản thân. Cùng với đó, việc tích luỹ tài sản là một trong những điều quan trọng hàng đầu nhằm chuẩn bị cho cuộc sống tự do tài chính khi về hưu và hỗ trợ con cái khi tới tuổi trưởng thành, do vậy, thói quen chi tiêu thông minh được nhóm người thuộc độ tuổi này quan tâm.

Với người trẻ vừa mới gia nhập thị trường việc làm và mở chiếc thẻ tín dụng đầu tiên để phù hợp với nhu cầu tài chính của bản thân, VIB Financial Free là một giải pháp phù hợp. Giải pháp tài chính hỗ trợ người dùng với ưu đãi miễn phí rút tiền mặt khiến VIB Financial Free trở thành một trong những dòng thẻ được nhiều người ưa chuộng nhất hiện nay.

Ngoài thanh toán không chạm qua Google Pay, từ tháng 3/2024, chủ thẻ VIB còn thanh toán qua Apple Pay đơn giản, an toàn và bảo mật. Chỉ bằng các thiết bị Apple, mọi chi tiêu từ mua sắm hàng ngày như đi siêu thị, cà phê đến mua sắm trực tuyến hay du lịch đều trở nên dễ dàng, nhanh chóng.

Tại The Masked Singer Vietnam hai mùa liên tiếp 2022, 2023, là nhà tài trợ kim cương song hành xuyên suốt, VIB tạo ra điểm chạm giúp nhà băng kéo gần khoảng cách với khách hàng hiện hữu và đặc biệt nhóm người tiêu dùng tiềm năng.

Với chiến lược khác biệt, liên tục ra mắt các dòng thẻ độc đáo với lợi ích vượt trội cho từng nhu cầu của người dùng, sau nhiều năm, VIB nhanh chóng khẳng định vị thế dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ phát hành và tổng chi tiêu qua thẻ.

Tính đến hết Quý 1 năm nay, tổng giao dịch qua thẻ VIB đạt hơn 8,5 triệu lượt. Đi cùng với số lượng thanh toán tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng chi tiêu qua thẻ VIB ghi nhận mức ấn tượng với hơn 28.000 tỷ đồng, tăng 50% so cùng kỳ năm 2023. Theo đó, trung bình mỗi tháng, chi tiêu qua hệ sinh thái thẻ VIB năm 2024 đạt gần 9.500 tỷ đồng, tăng 24% so với trung bình tháng trong năm vừa qua.