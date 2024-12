Ông Hồ Vân Long – Phó Tổng giám đốc VIB chia sẻ, với sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu thị trường và vai trò tiên phong của một ngân hàng bán lẻ hàng đầu, VIB luôn nỗ lực để mang đến những giải pháp tài chính đột phá, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư cho hàng vạn gia đình. Gói vay mua nhà 30.000 tỷ đồng không chỉ đơn thuần là một sản phẩm tài chính mà còn là tâm huyết của VIB trong việc đồng hành và hỗ trợ người Việt trên hành trình xây dựng tổ ấm.

Sở hữu một ngôi nhà là nền tảng quan trọng để xây dựng cuộc sống ổn định và hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp của mỗi người, mỗi gia đình. Tuy nhiên, với giá bất động sản không ngừng leo thang, việc hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà đối với nhiều người sẽ cần thêm nhiều trợ lực tài chính.

Sau hơn 6 tháng triển khai, gói tín dụng ưu đãi mang về kết quả tích cực cho VIB và khách hàng. Dư nợ tín dụng trong 9 tháng đạt hơn 298.000 tỷ đồng, tăng gần 12% so với đầu năm, cao hơn so với mức trung bình ngành 9%. Riêng trong quý III/2024, ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng gần 7%, gấp 2,2 lần so với mức tăng trung bình ngành. VIB vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp thêm hạn mức tín dụng mới, nằm trong số những ngân hàng được nới room cao nhất. Với hạn mức tín dụng mới này, ngân hàng sẽ có thêm dư địa để đẩy mạnh cho vay và tăng cường khả năng hỗ trợ khách hàng, đặc biệt là đáp ứng các nhu cầu về nhà ở, đại diện VIB chia sẻ thêm.