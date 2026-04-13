Thị trường tài sản tư nhân tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh. Theo McKinsey, quy mô tài sản tài chính cá nhân có thể đạt khoảng 600 tỷ USD vào năm 2027, với tốc độ tăng trưởng khoảng 11% mỗi năm. Cùng lúc, kinh tế số đã chạm ngưỡng 39 tỷ USD và 81% người dùng tương tác với AI hằng ngày. Đây không đơn thuần là những con số tăng trưởng – chúng phản ánh một sự dịch chuyển sâu hơn trong cách người Việt Nam tích lũy tài sản, ra quyết định và kiến tạo tương lai.

Nhóm affluent theo đó cũng có những kỳ vọng cao hơn, bởi họ phải xử lý nhiều bài toán tài chính cùng lúc như: dòng tiền, đầu tư, tích lũy, bảo vệ tài sản… Mỗi quyết định không còn là một lựa chọn đơn thuần, mà là một bước đi chiến lược.

Đó cũng chính là lý do VIB Privilege Banking ra đời - thiết lập chuẩn mực mới về Ngân hàng ưu tiên. Bên cạnh mở rộng đặc quyền, VIB lựa chọn một hướng đi khác biệt hơn: xây dựng một hệ giải pháp tài chính giúp khách hàng vận hành dòng tiền linh hoạt, sẵn sàng trước mọi biến động và làm chủ thời cuộc.

Trong hành trình định hình VIB Privilege Banking, VIB tìm kiếm một biểu tượng thể hiện đúng tinh thần, cam kết dành cho khách hàng ưu tiên. Và câu trả lời là: Cực quang – Aurora.

Cực quang luôn chuyển động, không đứng yên, không cố định. Đó cũng là cách VIB Privilege Banking được thiết kế: một hệ sinh thái tài chính năng động và linh hoạt, có thể chuyển động cùng khách hàng trong mọi giai đoạn của cuộc sống – hoàn toàn không bị giới hạn bởi những cấu trúc cứng nhắc.

Mỗi dải cực quang là độc nhất, không lặp lại, không giống nhau. Cũng như mỗi khách hàng VIB Privilege Banking – với những mục tiêu, khát vọng và hành trình tài chính rất khác nhau. Vì thế, VIB Privilege Banking không áp dụng một giải pháp chung cho tất cả, mà mang đến những giải pháp được cá nhân hóa, phù hợp với từng nhu cầu riêng.

Cực quang còn là một trải nghiệm hiếm có. Đó cũng là cách VIB định nghĩa VIB Privilege Banking - một chuỗi đặc quyền xứng tầm và khác biệt, được thiết kế dành riêng cho những khách hàng tìm kiếm giá trị cao hơn, sâu hơn và tinh tế hơn.

Khi ba tầng nghĩa đó giao thoa, tạo thành một thông điệp: VIB Privilege Banking luôn sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng theo kịp sự thay đổi để làm chủ thời cuộc của chính mình.

Chia sẻ về định hướng của VIB Privilege Banking, bà Tường Nguyễn – Phó Tổng giám đốc VIB cho biết:

"Trong một thế giới mà chuẩn mực dịch vụ liên tục thay đổi, khách hàng ưu tiên sẽ tìm kiếm những trải nghiệm có khả năng chuyển động cùng cuộc sống của họ. Với VIB Privilege Banking, chúng tôi kiến tạo một hệ giải pháp tài chính vận hành theo ba giá trị: Dynamic – luôn thích ứng theo từng nhịp sống khách hàng; Unique – cá nhân hóa để mỗi hành trình tài chính mang dấu ấn riêng; và Exclusive – nơi đặc quyền không chỉ có quyền lợi, mà là cảm giác được thấu hiểu và đồng hành dài lâu. Đó cũng là cách VIB định nghĩa lại Ngân hàng ưu tiên và đồng hành cùng khách hàng làm chủ thời cuộc.”

Từ cách tiếp cận đó, VIB Privilege Banking được phát triển như một hệ giải pháp tài chính thiết kế xoay quanh khách hàng, nơi sự linh hoạt trở thành nền tảng cho hành trình làm chủ tài chính, làm chủ thời cuộc theo cách riêng của khách hàng.

Tại VIB Privilege Banking, khái niệm Dynamic được định nghĩa như một hệ vận hành tài chính ba lớp liên kết chặt chẽ bao gồm: dòng tiền, tích lũy và đầu tư - nhằm đảm bảo tiền luôn sinh lời, tài sản luôn được tối ưu và cơ hội luôn trong tầm tay.

Ở lớp đầu tiên, dòng tiền nhàn rỗi sẽ không ở trạng thái chờ sử dụng. Thông qua tài khoản Siêu Lợi Suất, dòng tiền này sẽ có khả năng sinh lời mỗi ngày nhưng vẫn sẵn sàng cho mọi nhu cầu chi tiêu và quyết định tài chính tức thời.

Lớp thứ hai tập trung vào tích lũy tài sản trung dài hạn. Các giải pháp iDepo và Hi-Depo của VIB sẽ giúp khách hàng vừa bảo toàn giá trị tài sản, vừa linh hoạt điều chỉnh kế hoạch tài chính theo từng mục tiêu trung và dài hạn, thay vì bị cố định trong một cấu trúc tiền gửi truyền thống.

Ở lớp thứ ba, khách hàng có thể tiếp cận các cơ hội đầu tư đa dạng thông qua hệ sinh thái hợp tác với những đối tác toàn cầu như Prudential hay Kafi, từ đầu tư tài chính đến các giải pháp kết hợp bảo vệ tài sản. Khi ba lớp này vận hành đồng thời, hệ thống tài chính cá nhân không còn rời rạc mà trở thành một cấu trúc linh hoạt, nơi dòng tiền, tài sản và cơ hội luôn kết nối với nhau.

Dynamic không chỉ là cách tài sản vận hành, Dynamic tại VIB Privilege Banking còn được mở rộng sang trải nghiệm thanh toán, giao dịch tài chính, di chuyển, trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống. Chính từ định hướng đó, dòng thẻ VIB Priority Signature và VIB Premier Signature dành cho khách hàng ưu tiên của VIB được thiết kế xoay quanh những nhóm chi tiêu trọng tâm như du lịch, ẩm thực và mua sắm - những lĩnh vực gắn liền với phong cách sống hiện đại.

Với dòng thẻ này, khách hàng VIB Privilege Banking có thể nhận hoàn tiền lên đến 5%, miễn phí dịch vụ phòng chờ kết hợp làn ưu tiên tại sân bay trong nước và quốc tế, đồng thời hưởng mức phí giao dịch ngoại tệ cạnh tranh chỉ 1%. Những tiện ích này giúp trải nghiệm chi tiêu trở nên liền mạch hơn, đặc biệt với nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển quốc tế.





Song song đó, VIB cũng đang phát triển thế hệ thẻ tín dụng mới dành riêng cho khách hàng ưu tiên với định hướng “one for all, one for lifetime”, hướng đến một công cụ tài chính duy nhất có thể đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu chi tiêu dài hạn của khách hàng.

Trong bài toán quản lý tài sản của khách hàng ưu tiên, bất động sản giữ vai trò quan trọng. Tuy nhiên, theo VIB, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở tài sản được lựa chọn, mà còn ở cách cấu trúc nguồn vốn để duy trì dòng tiền bền vững.

Vì thế, giải pháp nguồn vốn thuộc VIB Privilege Banking được thiết kế theo hướng mở rộng tối đa khả năng linh hoạt trong cách khách hàng sở hữu và đầu tư tài sản. Không chỉ dừng ở việc cấp vốn, các giải pháp này cho phép khách hàng hoàn toàn chủ động điều chỉnh cấu trúc tài chính theo từng giai đoạn và từng cơ hội cụ thể.

Sự linh hoạt thể hiện ngay từ cách thiết kế khoản vay. Khách hàng có thể tự lựa chọn thời gian trả gốc phù hợp với cơ chế ân hạn trong thời gian vay để tạo dư địa cho các kế hoạch đầu tư song song. Phương án trả nợ cũng được linh hoạt theo dòng tiền thực tế, giúp cấu trúc tài chính không bị bó hẹp.

Với hạn mức tài trợ lên đến 500 tỷ đồng từ VIB, khách hàng ưu tiên có thể chủ động hơn trong mọi quyết định, từ linh hoạt triển khai đầu tư khi cơ hội xuất hiện, linh hoạt điều tiết dòng tiền theo từng thời điểm, đến linh hoạt điều chỉnh kế hoạch tài chính phù hợp, đồng thời vẫn duy trì sự cân bằng cho dòng tiền tổng thể.

Bên cạnh các giải pháp tài chính tối ưu và không ngừng mở rộng, VIB Privilege Banking được xây dựng với trọng tâm là trải nghiệm cá nhân hóa, nơi công nghệ và sự thấu hiểu con người cùng vận hành để giúp khách hàng ưu tiên làm chủ hành trình tài chính của mình. Trên nền tảng ngân hàng số MyVIB, VIB thiết kế riêng không gian Ownrora dành cho khách hàng ưu tiên, với các tính năng được cá nhân hóa toàn diện, cho phép khách hàng chủ động quản lý từng khoảnh khắc tài chính theo cách riêng.

Thông qua Ownrora, khách hàng có thể nhận được các gợi ý phân bổ tài sản dựa trên hai yếu tố cốt lõi: nhu cầu dòng tiền theo từng giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; đồng thời phù hợp với phong cách đầu tư cá nhân, từ thận trọng, cân bằng đến tăng trưởng. Cách tiếp cận này giúp việc quản lý tài sản không còn dựa trên các khuôn mẫu chung, mà phản ánh đúng mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro của từng người.

Trong chi tiêu hằng ngày, hệ thống cũng hỗ trợ gợi ý thẻ tín dụng phù hợp theo nhóm chi tiêu nổi bật nhất của khách hàng, đồng thời cung cấp dashboard quản lý tài chính trực quan, giúp việc theo dõi dòng tiền và đưa ra quyết định trở nên rõ ràng và hiệu quả hơn. Khách hàng cũng có thể lựa chọn những yếu tố mang dấu ấn cá nhân như số tài khoản theo ý muốn hoặc các quà tặng phù hợp với nhu cầu riêng.

Toàn bộ trải nghiệm này được vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ hiện đại, kết hợp cùng đội ngũ Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên phục vụ chuyên biệt cho từng khách hàng. Sự kết nối giữa nền tảng số và con người giúp VIB thấu hiểu sâu hơn từng nhu cầu tài chính, từ đó mang đến những giải pháp được thiết kế mang tính độc bản.

Đây chính là cách VIB Privilege Banking kiến tạo một trải nghiệm vừa mang tính cá nhân hóa sâu sắc, vừa phản ánh chuẩn mực phục vụ dành riêng cho khách hàng ưu tiên, nơi trải nghiệm không chỉ khác biệt mà còn thực sự xứng tầm.

Đánh dấu cột mốc xác lập chuẩn Ngân hàng ưu tiên - VIB Privilege Banking, VIB lựa chọn cách khởi đầu với sự kiện mang trải nghiệm Aurora – cực quang đến Việt Nam. Sự kiện diễn ra như một không gian nghệ thuật tương tác ánh sáng, nơi từng dải sáng chuyển động không hẹn trước, không lặp lại, tái hiện đúng chân dung khách hàng VIB Privilege Banking. Các khách hàng VIB Privilege Banking được đón tiếp tại sự kiện có thể cảm nhận rằng đây chính là sự phản chiếu hình ảnh của mình - những người luôn linh hoạt chuyển động cùng thời cuộc và sẵn sàng nắm bắt thời cơ.

Bên cạnh đó, những khách hàng VIB Privilege Banking đầu tiên còn được VIB trao tặng bộ quà phiên bản giới hạn được chế tác đúng tinh thần Aurora: khăn lụa tơ tằm thủy ấn từ bàn tay nghệ sĩ Đặng Tố Anh với mỗi chiếc là một họa tiết độc nhất - không lặp lại, kết hợp nhẫn khăn đính đá Swarovski nhập từ Áo. Bộ tặng phẩm không chỉ thể hiện sự tri ân từ VIB, mà còn là một biểu tượng của sự linh hoạt và độc bản mà VIB dành tặng cho khách hàng VIB Privilege Banking. Đặc biệt, với những khách hàng đầu tiên ở hạng Premier, những người đầu tiên chọn đồng hành cùng VIB Privilege Banking ở cấp độ cao nhất, VIB sẽ trao tặng một phiên bản thẻ Signature kim loại mạ vàng giới hạn, được thiết kế như một tuyên ngôn về đẳng cấp và sự khác biệt.

Sự kiện mang trải nghiệm Aurora – cực quang đến Việt Nam chỉ là điểm khởi đầu. Hành trình của những người làm chủ thời cuộc sẽ còn tiếp diễn với chương trình "Chạm ánh Cực quang" – đây là một điểm kết nối các khách hàng VIB Privilege Banking đến khoảnh khắc cực quang ở đời thực.

Theo đó, khách hàng VIB Privilege Banking có thể tích lũy Aurora Ticket thông qua những hành động tài chính chủ động như: duy trì số dư tiền gửi, chi tiêu thẻ, sử dụng bảo hiểm hoặc giới thiệu khách hàng mới. Mỗi Aurora Ticket đều mang đến cơ hội sở hữu 1 trong 9 cặp voucher du lịch săn cực quang dành cho hai người – trị giá 400 triệu đồng mỗi cặp.

Tại VIB Privilege Banking, hành trình làm chủ tài chính được nhìn nhận không chỉ qua những con số hay giải pháp riêng lẻ, mà thông qua chuỗi trải nghiệm đủ thấu hiểu để đồng hành lâu dài cùng mỗi khách hàng. Lấy cảm hứng từ Aurora – biểu tượng của sự chuyển động không ngừng, độc bản và hiếm có – VIB Privilege Banking được xây dựng trên ba giá trị xuyên suốt: Dynamic, Unique và Exclusive. Đó là một hệ sinh thái tài chính nơi dòng tiền luôn linh hoạt, giải pháp luôn được thiết kế theo từng cá nhân và đặc quyền luôn phản ánh đúng vị thế của người sử dụng.

Với nền tảng tài chính thế hệ mới kết hợp giữa công nghệ, dữ liệu và sự đồng hành của đội ngũ Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên, VIB Privilege Banking hướng đến việc giúp khách hàng không chỉ quản lý tài sản hiệu quả mà còn tự tin đưa ra quyết định trong những thời điểm quan trọng. Khi tài chính trở thành một lợi thế vận hành, khách hàng có thể chủ động nắm bắt cơ hội, linh hoạt trước biến động và từng bước làm chủ thời cuộc theo cách riêng của mình.





Bài: Kim Ngân - H. Kim, Thiết kế: Hương Xuân Nhịp sống thị trường