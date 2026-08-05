Ngân hàng Quốc Tế (VIB) chính thức ra mắt One Card, mở ra bước tiến mới về thẻ tín dụng, nơi nhiều hạng thẻ, nhiều hệ quyền lợi, nhiều nhóm đặc quyền và khả năng phát triển cùng khách hàng được tích hợp trên một chiếc thẻ duy nhất.

Được thiết kế với cách tiếp cận "ONE là ĐỦ", One Card không chỉ đáp ứng nhu cầu chi tiêu ở hiện tại mà còn liên tục mở rộng giá trị theo sự thay đổi trong suốt hành trình tài chính của khách hàng. Khi năng lực tài chính của chủ thẻ tăng lên, nhu cầu chi tiêu ngày càng đa dạng và mức độ gắn kết với ngân hàng sâu hơn, chiếc thẻ cũng chủ động nâng cấp hạn mức, quyền lợi và đặc quyền mà không làm gián đoạn trải nghiệm sử dụng của chủ thẻ. Theo đó, thay vì khách hàng phải thay đổi chiếc thẻ khi nhu cầu thay đổi, One Card sẽ tự mở rộng giá trị theo từng giai đoạn trên hành trình tài chính cá nhân của khách hàng.

Đây cũng là bước đi tiếp theo hiện thực hóa định hướng của VIB trong việc dẫn dắt thị trường bằng những giải pháp tài chính siêu cá nhân hóa cùng hệ sinh thái đồng hành xuyên suốt với khách hàng.

Thông điệp "ONE là ĐỦ" phản ánh cách tiếp cận mới của VIB trong chiến lược phát triển thẻ tín dụng. Nếu trước đây nhiều nhu cầu thường đồng nghĩa với nhiều chiếc thẻ, thì One Card được kiến tạo trên một tư duy khác: tích hợp nhiều giá trị hơn trên một chiếc thẻ duy nhất, để chiếc thẻ có thể phát triển cùng khách hàng trong suốt hành trình tài chính.

Một khách hàng trẻ có thể bắt đầu với nhu cầu mua sắm và giáo dục. Khi thu nhập tăng lên, các khoản chi mở rộng sang bảo hiểm, du lịch hay chi tiêu quốc tế, One Card cũng tự động nâng hạn mức, nâng hạng thẻ và bổ sung thêm đặc quyền mà không cần phát hành lại thẻ vật lý đang sử dụng. Song song đó, khách hàng có thể chủ động tùy chỉnh danh mục hoàn tiền, quản lý giao dịch, theo dõi ưu đãi và đăng ký trả góp ngay trên ứng dụng MyVIB.

Báo cáo World Retail Banking Report mới đây của Capgemini chỉ ra rằng khách hàng ngày càng kỳ vọng các tổ chức tài chính mang đến những trải nghiệm đơn giản hơn, được cá nhân hóa hơn và có khả năng đồng hành lâu dài hơn. Đây cũng chính là định hướng mà VIB theo đuổi trong chiến lược phát triển hệ sinh thái ngân hàng bán lẻ.

Một nghiên cứu gần đây của PYMNTS Intelligence phối hợp cùng i2c – The Credit Economy: Top-of-Wallet Credit Cards – cho thấy dù sở hữu nhiều thẻ tín dụng, người dùng vẫn có xu hướng tập trung phần lớn chi tiêu vào một chiếc thẻ duy nhất. Điều quyết định vị trí “Top-of-Wallet” của chiếc thẻ không còn chỉ là ưu đãi, mà là khả năng cá nhân hóa, tính linh hoạt và khả năng đồng hành lâu dài với người dùng.

Kết quả này phản ánh một sự dịch chuyển đáng chú ý trong hành vi tiêu dùng. Nếu trước đây khách hàng sẵn sàng sử dụng nhiều chiếc thẻ để tối ưu từng khoản chi, thì ngày nay họ ưu tiên một chiếc thẻ có thể đáp ứng đồng thời nhiều mục đích, giảm bớt sự phức tạp trong quản lý tài chính cá nhân và mang lại trải nghiệm xuyên suốt theo từng giai đoạn cuộc sống. Điều đó cũng đồng nghĩa cuộc cạnh tranh của các ngân hàng không còn nằm ở việc phát hành thêm nhiều dòng thẻ, mà ở khả năng tạo ra chiếc thẻ được khách hàng lựa chọn đầu tiên mỗi khi thanh toán.

Những chuyển dịch đó cũng đặt ra một câu hỏi mới cho các ngân hàng: Nếu khách hàng cuối cùng chỉ ưu tiên một chiếc thẻ trong ví, chiếc thẻ ấy cần được thiết kế như thế nào?

Bà Tường Nguyễn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Bán lẻ VIB, nhận định thị trường thẻ Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Sau nhiều năm mở rộng theo hướng chuyên biệt hóa với nhiều dòng thẻ dành cho nhiều nhu cầu khác nhau, khách hàng có thêm lựa chọn nhưng cũng đối mặt với trải nghiệm ngày càng phức tạp khi phải quản lý nhiều chiếc thẻ và nhiều hệ quyền lợi.

"Khách hàng luôn thay đổi theo từng giai đoạn cuộc sống. Thu nhập tăng lên, nhu cầu chi tiêu mở rộng và sự gắn kết với ngân hàng cũng ngày càng sâu hơn. Vì vậy, thay vì thiết kế một chiếc thẻ chỉ phù hợp với một vài nhu cầu tại một thời điểm, VIB mong muốn tạo ra một chiếc thẻ có thể liên tục phát triển cùng khách hàng. Đó cũng là cách chúng tôi hiện thực hóa định hướng dẫn dắt thị trường bằng những sản phẩm và hệ sinh thái tài chính siêu cá nhân hóa." Bà Tường cho biết.

"Lịch sử của những đổi mới mang tính bước ngoặt cho thấy những bước tiến lớn về công nghệ thường bắt đầu từ việc làm cho trải nghiệm trở nên đơn giản hơn. Chúng tôi tin rằng thẻ tín dụng cũng đang bước vào thế hệ phát triển tiếp theo, nơi nhiều giá trị được tích hợp trên một chiếc thẻ duy nhất. One Card là dấu mốc tiếp theo trong hành trình đó của VIB", Bà Tường chia sẻ thêm.

Một chiếc thẻ không nên chỉ phù hợp với hiện tại mà cần có khả năng tự mở rộng hạn mức và hệ đặc quyền theo sự gia tăng năng lực tài chính của chủ thẻ. Đây là một trong những điểm khác biệt cốt lõi của One Card.

Đằng sau đó là nền tảng công nghệ, dữ liệu và AI của VIB, cho phép ngân hàng liên tục thấu hiểu hành vi, nhu cầu và mức độ gắn kết của khách hàng theo thời gian. Đây cũng là kết quả của chiến lược đầu tư dài hạn vào công nghệ và năng lực dữ liệu của VIB, với mục tiêu xây dựng những sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn có khả năng tự thích ứng và vươn tầm cùng khách hàng trong suốt hành trình tài chính.

Thay vì một sản phẩm cố định ngay từ thời điểm phát hành, One Card được thiết kế như một chiếc thẻ có thể liên tục phát triển cập nhật tính năng trên app, mang đến những quyền lợi phù hợp hơn ở từng giai đoạn trong hành trình tài chính của mỗi khách hàng. Khi năng lực tài chính của chủ thẻ tăng lên, One Card sẽ tự động nâng hạng từ Gold lên Platinum và Signature, đồng thời hạn mức thẻ cũng được nâng lên tối đa đến 2 tỷ đồng và mở rộng hệ quyền lợi tương ứng mà không làm gián đoạn trải nghiệm sử dụng.

Thông thường, mỗi lần được nâng hạng thẻ cũng đồng nghĩa khách hàng phải phát hành lại một chiếc thẻ mới và chủ thẻ phải mất rất nhiều công sức cập nhật lại thông tin thẻ trên tất cả các ví, trang web lưu thông tin thanh toán bằng thẻ của mình. Với VIB One Card, điều đó không còn cần thiết – khách hàng vẫn tiếp tục sử dụng chính chiếc thẻ vật lý đang có khi hạng thẻ được nâng cấp, tạo nên trải nghiệm độc đáo và liền mạch cho khách hàng.

Việc nâng hạng vì thế không còn là bắt đầu lại với một chiếc thẻ mới, mà là sự tiếp nối liền mạch của hành trình tài chính. Chiếc thẻ tiến bước cùng khách hàng qua từng cột mốc thay vì chỉ phù hợp với một giai đoạn nhất định.

Cuộc sống hiện đại khiến mỗi người đồng thời đảm nhiệm nhiều vai trò với nhiều nhu cầu khác nhau: chi tiêu cho bản thân, chăm lo gia đình, phục vụ công việc, học tập, du lịch hay mua sắm xuyên biên giới. Những nhu cầu ấy liên tục thay đổi theo từng giai đoạn, và One Card được thiết kế để thích ứng cùng sự thay đổi đó.

Thay vì tối ưu cho một mục đích riêng lẻ, One Card được thiết kế với 5 lĩnh vực chi tiêu toàn diện (mua sắm, du lịch, giáo dục, bảo hiểm và chi tiêu quốc tế) cho cuộc sống, gồm cả nhu cầu cá nhân, gia đình và công việc, với tính năng hoàn tiền đến 3 lĩnh vực cùng lúc và có thể thay đổi hàng tháng theo nhu cầu thực tế. Cùng với đó là mức hoàn tiền lên đến 9% và tổng giá trị hoàn tiền tối đa 18 triệu đồng mỗi năm.

Đặc biệt, quyền lợi hoàn tiền được áp dụng ngay từ những giao dịch đầu tiên, không yêu cầu mức chi tiêu tối thiểu.

Thay vì phải sở hữu nhiều chiếc thẻ cho nhiều mục đích khác nhau, One Card mang đến một trải nghiệm đơn giản hơn: một chiếc thẻ duy nhất nhưng vẫn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu chi tiêu của cá nhân, gia đình và công việc.

Không chỉ nhu cầu chi tiêu thay đổi, kỳ vọng của khách hàng đối với một chiếc thẻ tín dụng cũng ngày càng cao. Chiếc thẻ không còn đơn thuần là phương tiện thanh toán mà trở thành người bạn đồng hành trong những trải nghiệm phong cách sống.

Với One Card, các đặc quyền được tích hợp và mở rộng theo hành trình sử dụng của khách hàng. Nổi bật là ưu đãi 0% phí giao dịch ngoại tệ trong ba tháng đầu và chỉ 1% trọn vòng đời tài chính, thấp hơn đáng kể so với mức phí phổ biến trên thị trường. Khách hàng có thể tối ưu chi phí cho các giao dịch quốc tế, từ du lịch, công tác đến thanh toán các nền tảng AI, dịch vụ số và ứng dụng toàn cầu.

Ở hạng Signature, chủ thẻ còn được tặng 4 lượt sử dụng phòng chờ sân bay và không giới hạn theo doanh số chi tiêu, cùng hệ sinh thái ưu đãi rộng khắp từ VIB và Visa.

Giá trị của One Card cũng tiếp tục được bồi đắp khi khách hàng tăng cường sử dụng và gắn kết với hệ sinh thái VIB. Từ miễn phí thường niên theo điều kiện, các đặc quyền thanh toán đến khả năng linh hoạt chuyển đổi hạn mức tín dụng thành khoản ứng tiền mặt thông qua Super Cash, One Card mang đến một hệ sinh thái tài chính xuyên suốt thay vì chỉ là một công cụ thanh toán.

Từ những khoản chi tiêu hằng ngày, giao dịch quốc tế đến những cột mốc quan trọng trong cuộc sống, One Card được thiết kế để luôn mang đến những quyền lợi phù hợp vào đúng thời điểm khách hàng cần.

Sau nhiều năm kiên định với định vị "Dẫn đầu xu thế thẻ", VIB đã xây dựng hệ sinh thái phục vụ hơn 3 triệu chủ thẻ, liên tục mở rộng lợi ích, trải nghiệm và công nghệ. One Card là bước tiến tiếp theo trên hành trình đó, không chỉ ra mắt một sản phẩm mới mà còn mở ra một cách tiếp cận mới đối với thẻ tín dụng.

Thay vì nhiều chiếc thẻ cho nhiều nhu cầu, One Card được thiết kế để đồng hành cùng khách hàng ở mọi giai đoạn cuộc sống – phát triển theo năng lực tài chính, thích ứng với nhu cầu chi tiêu và liên tục mở rộng giá trị theo hành trình gắn kết. Đó cũng chính là ý nghĩa của "ONE là ĐỦ" và là khởi đầu cho bước tiến mới về thẻ tín dụng mà VIB lựa chọn kiến tạo cùng One Card.

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Ánh Dương Nhịp sống thị trường