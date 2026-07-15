"Cụ Hoàng Quán Chi đỗ Thái Học Sinh khoa Quý Dậu, đời vua Trần Thuận Tông, niên hiệu Quang Thái thứ 6 (1393). Cụ là người mở đầu cho truyền thống tiến sĩ đại khoa của huyện Từ Liêm xưa, đặt nền móng cho vùng đất học danh tiếng Mỗ - La - Canh - Cót."

Làm quan đến chức Thượng thư thẩm hình viện và được truy tặng Lễ Bộ Thượng thư khi mất, cụ không chỉ lưu danh sử sách mà còn để lại một di sản tinh thần cho con cháu, đó là lòng kiên trì theo đuổi con đường học vấn để phụng sự xã tắc.

Nền móng học thuật của gia tộc bắt nguồn từ thế kỷ XIV tại làng Cót cổ kính hữu ngạn sông Tô Lịch (nay thuộc Yên Hòa, Hà Nội). Cụ tổ Hoàng Quán Chi chính là người đã thắp lên ngọn đuốc khai khoa.

Không chỉ gia đình họ Hoàng, người cậu ruột của bà Sính - Kỹ sư Nguyễn Văn Phúc (Việt kiều Pháp) - cũng là một ngôi sao tài hoa khi tham gia dẫn đường và giúp đỡ nước nhà sản xuất thành công chiếc máy bay "Made in Vietnam" đầu tiên mang số hiệu TL-1.

Ông Nguyễn Văn Phúc (đứng giữa) cùng đồng nghiệp tại Toulouse.

Trong khi đó, người bác ruột Hoàng Thúc Trâm (bút danh Hoa Bằng) dành trọn 50 năm cầm bút, để lại hai công trình đồ sộ: Quang Trung - Anh hùng dân tộc và Hồ Xuân Hương, nhà thơ cách mạng.

Con trai thứ cụ Hội - ông Hoàng Thúc Tấn (cha GS Hoàng Xuân Sính) là người đồng sáng lập Tuần báo Thanh Nghị (1941-1945), dũng cảm dùng nhà riêng số 102 Hàng Bông làm cơ sở in ấn, sản xuất báo bí mật.

Sự chính trực và tài năng văn chương của cụ được giới sĩ phu vô cùng kính trọng. Tiếp nối tinh thần đó, hai người con trai của cụ trở thành những nhân vật cốt cán trên diễn đàn văn hóa chính trị miền Bắc.

Đến cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, tinh thần hiếu học chuyển mình thành ngòi bút sắc bén cứu quốc. Cụ Hoàng Thúc Hội (ông nội GS Hoàng Xuân Sính) đỗ Cử nhân năm 1906 nhưng kiên quyết từ chối ra làm quan cho triều đình thuộc địa, giữ vẹn khí tiết kẻ sĩ đương thời.

Chương III Cánh Chim Toán Học Khai Phá Đại Học Dân Lập

Bà Sính thuở trẻ (người áo trắng bên trái) và GS Alexander Grothendieck - người thầy hướng dẫn làm luận án tiến sĩ (ở giữa).

Sinh ra trong cái nôi ấy, từ nhỏ cô bé Hoàng Xuân Sính đã được trò chuyện cùng hai vị đại thụ ngành giáo dục: GS Vũ Đình Hòe và GS Hoàng Xuân Hãn. Ý chí vượt qua định kiến xã hội thời bấy giờ đã thúc đẩy bà một mình sang Pháp du học.

Vượt qua vô vàn nhọc nhằn, bà xuất sắc trở thành người phụ nữ nước ngoài đầu tiên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ quốc gia về Toán học tại Paris. Thay vì ở lại xứ người, bà kiên định quay về phụng sự giữa những năm tháng đất nước gian lao nhất.

"Nước nhà đang chiến tranh thì ta phải về kháng chiến, đó là một cái lẽ rất tự nhiên! Cha tôi luôn chủ trương yêu nước là phải làm việc gì thật cụ thể. Nếu muốn trở về xây dựng đất nước, tôi nên học Toán."