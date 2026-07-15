Bình Minh Khoa Bảng Thời Trần
Nền móng học thuật của gia tộc bắt nguồn từ thế kỷ XIV tại làng Cót cổ kính hữu ngạn sông Tô Lịch (nay thuộc Yên Hòa, Hà Nội). Cụ tổ Hoàng Quán Chi chính là người đã thắp lên ngọn đuốc khai khoa.
Làm quan đến chức Thượng thư thẩm hình viện và được truy tặng Lễ Bộ Thượng thư khi mất, cụ không chỉ lưu danh sử sách mà còn để lại một di sản tinh thần cho con cháu, đó là lòng kiên trì theo đuổi con đường học vấn để phụng sự xã tắc.
Từ Liêm Đăng Khoa Lục
"Cụ Hoàng Quán Chi đỗ Thái Học Sinh khoa Quý Dậu, đời vua Trần Thuận Tông, niên hiệu Quang Thái thứ 6 (1393). Cụ là người mở đầu cho truyền thống tiến sĩ đại khoa của huyện Từ Liêm xưa, đặt nền móng cho vùng đất học danh tiếng Mỗ - La - Canh - Cót."
Tiếng Nói Tâm Huyết Của Người Cầm Bút
Đến cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, tinh thần hiếu học chuyển mình thành ngòi bút sắc bén cứu quốc. Cụ Hoàng Thúc Hội (ông nội GS Hoàng Xuân Sính) đỗ Cử nhân năm 1906 nhưng kiên quyết từ chối ra làm quan cho triều đình thuộc địa, giữ vẹn khí tiết kẻ sĩ đương thời.
Sự chính trực và tài năng văn chương của cụ được giới sĩ phu vô cùng kính trọng. Tiếp nối tinh thần đó, hai người con trai của cụ trở thành những nhân vật cốt cán trên diễn đàn văn hóa chính trị miền Bắc.
Lấy Nhà Riêng Làm Cơ Sở Bí Mật
Con trai thứ cụ Hội - ông Hoàng Thúc Tấn (cha GS Hoàng Xuân Sính) là người đồng sáng lập Tuần báo Thanh Nghị (1941-1945), dũng cảm dùng nhà riêng số 102 Hàng Bông làm cơ sở in ấn, sản xuất báo bí mật.
Trong khi đó, người bác ruột Hoàng Thúc Trâm (bút danh Hoa Bằng) dành trọn 50 năm cầm bút, để lại hai công trình đồ sộ: Quang Trung - Anh hùng dân tộc và Hồ Xuân Hương, nhà thơ cách mạng.
Không chỉ gia đình họ Hoàng, người cậu ruột của bà Sính - Kỹ sư Nguyễn Văn Phúc (Việt kiều Pháp) - cũng là một ngôi sao tài hoa khi tham gia dẫn đường và giúp đỡ nước nhà sản xuất thành công chiếc máy bay "Made in Vietnam" đầu tiên mang số hiệu TL-1.
Cánh Chim Toán Học Khai Phá Đại Học Dân Lập
Sinh ra trong cái nôi ấy, từ nhỏ cô bé Hoàng Xuân Sính đã được trò chuyện cùng hai vị đại thụ ngành giáo dục: GS Vũ Đình Hòe và GS Hoàng Xuân Hãn. Ý chí vượt qua định kiến xã hội thời bấy giờ đã thúc đẩy bà một mình sang Pháp du học.
Vượt qua vô vàn nhọc nhằn, bà xuất sắc trở thành người phụ nữ nước ngoài đầu tiên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ quốc gia về Toán học tại Paris. Thay vì ở lại xứ người, bà kiên định quay về phụng sự giữa những năm tháng đất nước gian lao nhất.
Năm 1988, mang theo tư tưởng cấp tiến, bà đã "liều mình" tới gặp Tổng Bí thư lúc bấy giờ là ông Nguyễn Văn Linh để xin phép thành lập Trường Đại học Thăng Long - đại học dân lập đầu tiên tại Việt Nam.
Cùng lúc đó, em trai bà là TS Hoàng Sáng cũng ghi dấu ấn Việt Nam vào các vệ tinh không gian quốc tế tại Pháp (CNES).
Tiếp Nối Nghệ Thuật Và Kỷ Nguyên Số
Dòng chảy tri thức gia đình họ Hoàng không dừng lại ở khoa học tự nhiên. Thế hệ thứ năm đón nhận PGS.TS.NSƯT Trần Thị Ngọc Lan (con dâu GS Sính). Bà là nữ PGS.TS đầu tiên tại Việt Nam trong ngành thanh nhạc, mang tiếng hát Opera Việt vang danh tại Ý, Liên Xô và cống hiến hơn 30 năm đào tạo các thế hệ vàng âm nhạc nước nhà. Chồng của bà là kỹ sư Trương Ngọc Kim, con trai GS Sính, đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Thăng Long.
Và hôm nay, thế hệ thứ sáu - TS Trương Nhật Hoa (cháu nội duy nhất của GS Sính, sinh năm 1991) đang đảm nhận vị trí Hiệu trưởng trường Đại học Thăng Long. Sau quá trình học tập và nghiên cứu tại nước ngoài, cô trở về Việt Nam để tiếp tục cống hiến cho nền giáo dục và hoàn thành chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Hiện nay, cô được biết đến là nhà quản lý trẻ đi đầu trong chuyển đổi số toàn diện ngành giáo dục.
Từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XXI, sáu thế hệ của một gia tộc đã liên tục chuyển giao ngọn đuốc tri thức: từ văn học phong kiến đến tư tưởng cứu quốc, từ toán học lý thuyết đến âm nhạc hàn lâm và giờ đây là công nghệ số, góp phần cống hiến cho sự phát triển của nước nhà.
Cây Gia Phả Tương Tác
Khám phá hành trình 6 thế hệ trí thức của gia đình GS Hoàng Xuân Sính. Nhấp vào tên từng nhân vật để xem tư liệu chi tiết.