Chu kỳ đầu tư mới

VIỆT NAM BƯỚC VÀO CHU KỲ ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG MỚI

Hàng chục tỷ USD từ túi các ‘ông lớn’ đổ vào các siêu dự án từ Bắc vào Nam

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam dự kiến đầu tư mới gần 37.500 MW nguồn điện khí, trong đó khoảng 60% là điện khí LNG. Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng cao và cơ cấu nguồn điện chuyển dịch mạnh sang năng lượng tái tạo, điện khí LNG được xem là nguồn điện chuyển tiếp quan trọng nhờ khả năng vận hành linh hoạt, bổ trợ cho các nguồn điện gió và điện mặt trời vốn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh cung ứng điện trong trung hạn.

0 MW
Tổng nguồn điện khí dự kiến đầu tư mới
0%
Tỷ trọng điện khí hóa lỏng LNG
Dự án Điện khí LNG

Động Lực Từ Các Siêu Dự Án Tỷ USD

Nhiều dự án điện khí LNG quy mô lớn hiện đã hoàn tất các bước chuẩn bị quan trọng như quy hoạch, lựa chọn địa điểm, hồ sơ môi trường, lựa chọn nhà đầu tư và xây dựng cấu trúc tài chính sơ bộ.

Các dự án LNG quy mô lớn tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghi Sơn, Cà Ná và Bạc Liêu tiếp tục nằm trong danh mục trọng điểm chuẩn bị đầu tư. Phần lớn các dự án này có công suất từ 1.200-1.500 MW và tổng mức đầu tư lên tới hàng tỷ USD, được kỳ vọng trở thành động lực bổ sung nguồn điện nền cho hệ thống điện quốc gia trong thập kỷ tới.

Bản Đồ Số Hóa Hệ Thống Dự Án LNG & Điện Khí

Phân phối không gian động của các siêu dự án kho cảng và nhà máy điện khí LNG quốc gia

Ký hiệu phân loại
LNG Kho cảng
LNG Điện khí / Phức hợp
Dự án LNG Việt Nam
Làn sóng đầu tư kéo theo nhu cầu phát triển đồng bộ hạ tầng chuỗi cung ứng LNG khép kín.

Đồng Bộ Hạ Tầng & Chuỗi Cung Ứng Khép Kín

Làn sóng đầu tư điện khí cũng kéo theo nhu cầu phát triển đồng bộ hạ tầng LNG. Các kho chứa và cảng tiếp nhận LNG tại Thái Bình, Quảng Ninh, Nghi Sơn và Bạc Liêu được định hướng triển khai song hành với các nhà máy điện, từng bước nâng cao năng lực nhập khẩu, lưu trữ và chủ động nguồn cung nhiên liệu, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào thị trường LNG giao ngay vốn có nhiều biến động về giá.

Bản đồ các "Ông lớn" tham gia cuộc đua
PV Power
PV Power
Vingroup
Vingroup
TTVN Group
TTVN Group
ĐIỆN KHÍ QUẢNG NINH
Công ty CP Điện khí Quảng Ninh
NHIỆT ĐIỆN CÔNG THANH
Công ty CP Nhiệt điện Công Thanh
Tokyo Gas
Tokyo Gas (Nhật Bản)
Kyuden
Kyuden (Nhật Bản)
GS Energy
GS Energy (Hàn Quốc)
Doosan Enerbility
Doosan Enerbility
Delta Offshore Energy
Delta Offshore Energy

Làn sóng phát triển điện khí LNG thu hút sự tham gia mạnh mẽ của cả khối doanh nghiệp nội địa lẫn ngoại bang bằng các hình thức đa dạng từ liên doanh, hợp tác phát triển đến cung cấp các giải pháp công nghệ và dịch vụ kỹ thuật tối tân nhất.

Với nhu cầu điện tiếp tục tăng trưởng ở mức cao và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng ngày càng lớn, điện khí LNG được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trụ cột của hệ thống điện Việt Nam trong giai đoạn chuyển dịch năng lượng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, việc sớm hoàn thiện cơ chế giá điện, hợp đồng mua bán điện (PPA) và khung chính sách cho hạ tầng LNG sẽ đóng vai trò quyết định đối với tiến độ triển khai các dự án tỷ USD trong những năm tới.

Nguồn: Nhịp sống thị trường
Thực hiện: Như Quỳnh