Chu kỳ đầu tư mới VIỆT NAM BƯỚC VÀO CHU KỲ ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG MỚI Hàng chục tỷ USD từ túi các ‘ông lớn’ đổ vào các siêu dự án từ Bắc vào Nam

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam dự kiến đầu tư mới gần 37.500 MW nguồn điện khí, trong đó khoảng 60% là điện khí LNG. Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng cao và cơ cấu nguồn điện chuyển dịch mạnh sang năng lượng tái tạo, điện khí LNG được xem là nguồn điện chuyển tiếp quan trọng nhờ khả năng vận hành linh hoạt, bổ trợ cho các nguồn điện gió và điện mặt trời vốn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh cung ứng điện trong trung hạn.

0 MW Tổng nguồn điện khí dự kiến đầu tư mới 0 % Tỷ trọng điện khí hóa lỏng LNG

Động Lực Từ Các Siêu Dự Án Tỷ USD

Nhiều dự án điện khí LNG quy mô lớn hiện đã hoàn tất các bước chuẩn bị quan trọng như quy hoạch, lựa chọn địa điểm, hồ sơ môi trường, lựa chọn nhà đầu tư và xây dựng cấu trúc tài chính sơ bộ.

Các dự án LNG quy mô lớn tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghi Sơn, Cà Ná và Bạc Liêu tiếp tục nằm trong danh mục trọng điểm chuẩn bị đầu tư. Phần lớn các dự án này có công suất từ 1.200-1.500 MW và tổng mức đầu tư lên tới hàng tỷ USD, được kỳ vọng trở thành động lực bổ sung nguồn điện nền cho hệ thống điện quốc gia trong thập kỷ tới.