Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam dự kiến đầu tư mới gần 37.500 MW nguồn điện khí, trong đó khoảng 60% là điện khí LNG. Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng cao và cơ cấu nguồn điện chuyển dịch mạnh sang năng lượng tái tạo, điện khí LNG được xem là nguồn điện chuyển tiếp quan trọng nhờ khả năng vận hành linh hoạt, bổ trợ cho các nguồn điện gió và điện mặt trời vốn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh cung ứng điện trong trung hạn.
Nhiều dự án điện khí LNG quy mô lớn hiện đã hoàn tất các bước chuẩn bị quan trọng như quy hoạch, lựa chọn địa điểm, hồ sơ môi trường, lựa chọn nhà đầu tư và xây dựng cấu trúc tài chính sơ bộ.
Các dự án LNG quy mô lớn tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghi Sơn, Cà Ná và Bạc Liêu tiếp tục nằm trong danh mục trọng điểm chuẩn bị đầu tư. Phần lớn các dự án này có công suất từ 1.200-1.500 MW và tổng mức đầu tư lên tới hàng tỷ USD, được kỳ vọng trở thành động lực bổ sung nguồn điện nền cho hệ thống điện quốc gia trong thập kỷ tới.
Phân phối không gian động của các siêu dự án kho cảng và nhà máy điện khí LNG quốc gia
Làn sóng đầu tư điện khí cũng kéo theo nhu cầu phát triển đồng bộ hạ tầng LNG. Các kho chứa và cảng tiếp nhận LNG tại Thái Bình, Quảng Ninh, Nghi Sơn và Bạc Liêu được định hướng triển khai song hành với các nhà máy điện, từng bước nâng cao năng lực nhập khẩu, lưu trữ và chủ động nguồn cung nhiên liệu, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào thị trường LNG giao ngay vốn có nhiều biến động về giá.
Làn sóng phát triển điện khí LNG thu hút sự tham gia mạnh mẽ của cả khối doanh nghiệp nội địa lẫn ngoại bang bằng các hình thức đa dạng từ liên doanh, hợp tác phát triển đến cung cấp các giải pháp công nghệ và dịch vụ kỹ thuật tối tân nhất.
Với nhu cầu điện tiếp tục tăng trưởng ở mức cao và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng ngày càng lớn, điện khí LNG được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trụ cột của hệ thống điện Việt Nam trong giai đoạn chuyển dịch năng lượng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, việc sớm hoàn thiện cơ chế giá điện, hợp đồng mua bán điện (PPA) và khung chính sách cho hạ tầng LNG sẽ đóng vai trò quyết định đối với tiến độ triển khai các dự án tỷ USD trong những năm tới.