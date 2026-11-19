Đêm 30 Tết năm Canh Ngọ, ngày 14/2/1991, khi nhiều gia đình Việt Nam đang chuẩn bị đón giao thừa, ông Đỗ Long lại lên chiếc IL-86 của Aeroflot, rời Hà Nội sang Moscow để giải quyết công nợ xuất khẩu giày dép.

Chuyến bay vốn chỉ mất khoảng 7–8 tiếng bất ngờ kéo dài gần gấp đôi. Sau khi ghé Karachi (Pakistan), máy bay gặp trục trặc động cơ, khiến hành khách phải ngồi chờ hơn 4 tiếng mà không được xuống máy bay. Phải mất tới 13–14 tiếng, ông mới đặt chân đến Moscow.

Thế nhưng, những khó khăn thực sự chỉ vừa bắt đầu.

Khoản công nợ cần thu hồi khi ấy là một số tiền lớn. Với sự hỗ trợ của chị Bình, đại diện Tổng công ty Minexport tại Liên Xô, ông Long liên tục tìm gặp các đối tác. Năm ngày, rồi bảy ngày trôi qua, những cuộc thương lượng vẫn bế tắc. Có lúc, phía đối tác đề xuất thanh toán một nửa công nợ, nhưng thay vì tiền mặt, họ lại đưa ra những mặt hàng như bánh xe công nông cỡ lớn, thậm chí cả thịt ngựa.

Những phương án khó khả thi ấy khiến ông Long vô cùng nản lòng. Ông thừa nhận: “Thú thật tôi đã muốn bỏ cuộc”. May mắn, nhờ sự kiên trì và các mối quan hệ của chị Bình, cuối cùng ông cũng thu hồi được một phần công nợ, dù kết quả còn xa kỳ vọng.

Giữa mùa đông Moscow âm 10 đến âm 15 độ C, quần áo mang từ Việt Nam sang không đủ chống rét, ông phải nhờ người Việt tại đây mua giúp đồ giữ ấm. Công việc kéo dài hơn nửa tháng, nhưng khi muốn về nước, một trở ngại khác lại xuất hiện. Các chuyến bay về Việt Nam đều kín chỗ. Dù có vé, ông nhiều lần ra sân bay Sheremetyevo rồi lại phải quay về thành phố. Có lúc, ông còn phải thuê người châu Âu cao lớn giúp chen giành chỗ trên máy bay.

Cuối cùng, ông chấp nhận đổi sang vé hạng thương gia, nhưng thực tế vẫn ngồi ở khoang phổ thông. Nhớ lại thời điểm ấy, ông nói: “Thôi thì miễn sao có chỗ để bay về nhà là tốt lắm rồi”. Chuyến công tác dự kiến kéo dài 7–10 ngày cuối cùng thành 29 ngày rưỡi. Khi đặt chân về TP.HCM, điều ông mong mỏi nhất là gặp lại vợ con, ngồi bên bữa cơm gia đình và thưởng thức những món ăn mang hương vị Tết đã lỡ mất.