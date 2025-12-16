Đây không chỉ là lễ kỷ niệm, mà còn là thời khắc để nhìn lại hành trình đi lên đầy nghị lực của Việt Nam: từ một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh trở thành một quốc gia có vị thế nổi bật, được quốc tế trọng thị, đang tự tin bước vào chu kỳ phát triển mới.

Năm 2025 được xem là năm hội tụ những dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam: 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vào những ngày đầu tháng 9/2025, khi Hà Nội và nhiều nơi trên cả nước ngập tràn sắc đỏ của cờ hoa, âm hưởng của các chương trình nghệ thuật kỷ niệm, và dòng người nối dài đổ về các điểm trưng bày trong khu triển lãm, người ta dễ dàng cảm nhận được một bầu không khí rộn ràng khắp nơi. Đó không chỉ là một lễ kỷ niệm thông thường, mà là khoảnh khắc cả dân tộc cùng nhìn lại một chặng đường 80 năm xây dựng đất nước. Ngay trong Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025) diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc và càng thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Theo GS. Nguyễn Đức Khương, ý nghĩa lớn nhất của sự kiện này nằm ở việc khơi gợi lại trong lòng từng người dân hành trình đầy tự hào về những trang sử truyền thống và nền độc lập mà dân tộc đã giành được bằng rất nhiều gian khó, mất mát và xương máu. "Khi nói về điều này, tôi thực sự xúc động, bởi tôi đã được chứng kiến những hình ảnh nhiều thế hệ và người Việt ở khắp nơi trên thế giới hoà mình trong bầu không khí tự hào của một đất nước đã bảo toàn được độc lập, tự do, và đang nỗ lực xây dựng một xã hội hạnh phúc, đúng với tôn chỉ 'Độc lập – Tự do – Hạnh phúc' của đất nước", ông nói.

Hình ảnh các thế hệ từ già đến trẻ hòa mình trong bầu không khí ấy gợi lên sự tiếp nối thiêng liêng của lịch sử. Đó không chỉ là sự tưởng nhớ, mà là quá trình truyền lại tinh thần yêu nước – trách nhiệm – kiên cường cho thế hệ tương lai. "Thế hệ trẻ không chỉ tự hào về cha ông, mà còn ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình. Trách nhiệm ấy đến rất tự nhiên, bởi là người Việt Nam, chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền và những giá trị truyền thống của dân tộc", vị giáo sư cho hay. Đối với GS. Khương, sự kiện kỷ niệm 80 năm không chỉ nhắc lại những trang sử hào hùng mà còn khơi dậy, củng cố và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tự tin của từng công dân Việt Nam và của cả dân tộc khi bước vào một hành trình phát triển mới quyết liệt hơn và nhiều cơ hội hơn. Các chương trình văn hóa – nghệ thuật, các hoạt động cộng đồng, các tuyến đường rực rỡ cờ hoa… tất cả tạo nên hiệu ứng tinh thần mạnh mẽ, khiến người dân như cùng bước qua "một ngưỡng cửa lịch sử mới". GS. Khương cho rằng, không phải nước nào cũng làm được điều như Việt Nam đã làm bởi thiếu đi "điểm chạm" rất đặc biệt: sự đồng thuận, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm lan tỏa trong toàn dân và toàn hệ thống. Nhờ vậy, chúng ta mới có được sự tự tin để cùng nhau tiến về phía trước. "Chúng ta tự tin vào con đường đã chọn, và rõ ràng, giờ đây nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang tìm đến Việt Nam để học hỏi về cách chúng ta tạo ra được một 'xung lực xã hội' mạnh mẽ như vậy. Ai cũng có cảm giác như mình đang bước vào một giai đoạn lịch sử mới, nơi mà hơn bao giờ hết, nỗ lực, động lực và sự gắn kết của người dân trở nên vô cùng quan trọng để cùng nhau đưa quốc gia tiến về phía trước", GS. Khương cho hay.

GS. Khương nhận định, năm nay, các chương trình kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được tổ chức một cách bài bản và chuyên nghiệp chưa từng có. Nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, các tập đoàn lớn, các tổ chức nghiên cứu uy tín cử đại diện tham dự. Điều này, theo ông, thể hiện sự trân trọng của thế giới đối với hành trình phát triển của Việt Nam. "Nhiều đối tác quốc tế có uy tín tham gia, và điều đó cho thấy sự trọng thị của họ dành cho Việt Nam trong hành trình phát triển ấn tượng của đất nước", ông nói. Ông nhấn mạnh rằng nhiều nước có xuất phát điểm tương đồng với Việt Nam sau chiến tranh, nhưng đến nay vẫn đang vật lộn tìm hướng phát triển, trong khi Việt Nam lại tạo được sự bứt phá và sức hút mạnh mẽ. "Nhiều quốc gia muốn đi lên như chúng ta nhưng hiện nay còn rất xa so với vị thế mà Việt Nam đang tạo được", ông chia sẻ thêm.

Giữa chuỗi hoạt động trải dài suốt năm 2025, Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) cũng là một điểm nhấn nổi bật. Không chỉ mang ý nghĩa chính trị – văn hóa đặc biệt, sự kiện còn phản ánh một cách trực quan tầm vóc mới của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển. Tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Triển lãm là sự kiện đặc biệt quan trọng, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cũng khẳng định: "Khi được trao cơ hội, doanh nghiệp tư nhân có thể làm được rất nhiều việc lớn với chất lượng và tiến độ không thể tưởng tượng được". Theo bà, nếu dự án tương tự giao cho doanh nghiệp nước ngoài hoặc doanh nghiệp Nhà nước, khả năng hoàn thành trong 10 tháng là rất thấp. Nhưng khi doanh nghiệp Việt đóng vai trò chủ công, năng lực sáng tạo, sự linh hoạt và khả năng huy động nguồn lực đã được phát huy tối đa.

Từ cột mốc 80 năm, GS. Nguyễn Đức Khương cho rằng Việt Nam đang đứng trước một thời cơ đặc biệt để chuyển hóa nguồn sức mạnh tinh thần thành những bước tiến thực chất. Nghiên cứu của AVSE Global chỉ ra rằng, mọi quốc gia muốn phát triển bền vững đều phải hướng tới ba mục tiêu lớn: tăng trưởng kinh tế, hạnh phúc của người dân và vị thế quốc gia. Chuỗi các sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh đã thể hiện rõ ba mục tiêu ấy khi vừa khẳng định những thành tựu kinh tế, vừa mang lại niềm vui, sự tự hào lan tỏa trong xã hội, vừa nâng cao hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. "Từ chuỗi các sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh vừa qua, Việt Nam đã thể hiện trọn vẹn ba yếu tố: khẳng định những thành tựu kinh tế, tạo ra hạnh phúc cho người dân và nâng tầm vị thế quốc gia để có thể đóng góp nhiều hơn cho khu vực và thế giới", ông chia sẻ.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, qua chặng đường 80 năm đầy gian khó nhưng hào hùng, chúng ta đã khẳng định chân lý: dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường, dựa vào sức mạnh Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không có khó khăn, thử thách nào mà Nhân dân ta không vượt qua; không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới. Chính vì vậy, không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển. "Hướng tới tương lai, Đảng đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả Dân tộc, là lời thề danh dự trước Lịch sử, trước Nhân dân", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh. Song, theo TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương, với tình hình quốc tế biến đổi, ngày nay, chúng ta một mặt biết ơn sâu sắc sự hy sinh chiến đấu của các thế hệ cha ông, đồng thời cũng phải thấy trách nhiệm xây dựng Đất nước còn rất lớn. Thế giới đã thay đổi nhanh chóng và sâu sắc, xu thế hội nhập quốc tế bị chững lại vì sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc với việc đánh thuế vào hàng nhập khẩu. Từ đó, tạo nhiều yêu cầu đổi mới khoa học - công nghệ và nâng cao chất lượng hoạt động. "Cho nên, một mặt chúng ta tự hào, nhưng mặt khác cũng thấy trách nhiệm rất nặng nề: Làm sao để tiếp tục vươn lên trong bối cảnh hiện tại?", ông Doanh đặt vấn đề.

Để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, GS. Nguyễn Đức Khương chỉ ra rằng, Việt Nam phải dựa vào ba đòn bẩy trọng yếu. Đòn bẩy thứ nhất là sự gắn kết của tất cả các chủ thể của nền kinh tế. Đòn bẩy thứ hai là đổi mới sáng tạo, mà theo GS. Khương, đây chính là "điều kiện để tạo bước nhảy vọt". Ông cho rằng, Việt Nam chỉ có thể rút ngắn khoảng cách với thế giới khi dám tạo ra sự khác biệt, dám làm những điều mà quốc gia khác chưa làm. Đổi mới sáng tạo không chỉ nằm ở công nghệ mà bao gồm cả cách vận hành thể chế, mô hình kinh doanh, chất lượng nhân lực và thậm chí là tư duy xã hội. "Chúng ta chỉ có thể bắt kịp và vượt lên khi tạo ra được sự bất ngờ cho thế giới. Nếu không tạo ra khác biệt, rất khó có những bước nhảy vọt", GS. Khương nhấn mạnh.

Đòn bẩy thứ ba và cũng là yếu tố quyết định chính là tinh thần chủ động, tự cường của mỗi cá nhân và doanh nghiệp. Theo GS. Khương, Nhà nước không thể bao bọc hay "dắt tay" từng doanh nghiệp, từng công dân. Vai trò của Nhà nước là kiến tạo môi trường thuận lợi, còn người dân và doanh nghiệp phải là chủ thể của hành động. Sự chủ động này không chỉ tạo ra sức mạnh nội sinh mà còn thúc đẩy tinh thần sáng tạo và đổi mới, giúp Việt Nam tạo ra những giá trị khác biệt và những bước nhảy vọt mà thế giới phải ghi nhận. "Nhà nước không hướng đến mục tiêu bao bọc, mà để tạo không gian để người dân và doanh nghiệp hành động dễ hơn, hiệu quả hơn. Người dân và doanh nghiệp không thể chờ Nhà nước. Chỉ khi mỗi cá nhân tự cường, mỗi doanh nghiệp tự cường thì nền kinh tế mới có thể tự cường", ông nói thêm. Từ ba đòn bẩy đó, GS. Khương cho rằng một "khế ước xã hội" mới đang hình thành ở Việt Nam. Đây không phải văn bản hành chính, mà là sự thống nhất về vai trò của từng chủ thể: Nhà nước chủ động cải cách và kiến tạo môi trường minh bạch; doanh nghiệp chủ động sáng tạo, tự tìm cơ hội; người dân chủ động học hỏi và thích ứng với thay đổi. Khi mỗi bên hiểu rõ vai trò và chủ động hành động, cả xã hội vận hành như một chỉnh thể thống nhất, tạo ra sức mạnh gấp nhiều lần. Và chính nền tảng đó sẽ đưa Việt Nam tiến xa hơn trên con đường hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

