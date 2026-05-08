Mỗi quốc gia có những cách định danh khác nhau trên bản đồ thế giới. Có quốc gia là tài nguyên, công nghệ, tài chính. Có quốc gia là giáo dục, du lịch, ẩm thực hoặc những công trình mang tính biểu tượng. Việt Nam từng kể cho thế giới một câu chuyện rất riêng về các cuộc chiến vệ quốc thần thánh trong suốt lịch sử hào hùng dân tộc. Bốn thập kỷ sau cột mốc Đổi mới, câu chuyện đang được viết tiếp cho bạn bè quốc tế bằng những chương mới đáng tự hào: tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm cao nhất thế giới, hội nhập kinh tế toàn cầu sâu rộng và khát vọng trở thành một mắt xích có ảnh hưởng trong chuỗi giá trị sản xuất và thương mại quốc tế.

Giữa thập niên 1980 Việt Nam là một trong ba quốc gia nghèo nhất thế giới. Kết thúc năm 2025, quy mô GDP Việt Nam vươn lên đứng thứ 32 thế giới, thu nhập GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD, theo World Bank. Đó là các con số đáng tự hào.

Nhưng một quốc gia phát triển không chỉ kể câu chuyện bằng ống khói nhà máy, cảng biển, khu công nghiệp hay dòng vốn FDI. Câu chuyện ấy cần ánh sáng lấp lánh của những viên ngọc: là những không gian sống hàng hiệu, những đại lộ, những quảng trường, những công trình có khả năng kết nối quá khứ với tương lai. Đó là lúc bất động sản không còn đơn thuần là câu chuyện của đất và nhà. Nó trở thành một phần của bản sắc đô thị hiện đại, xuất hiện như một phần của các biểu tượng quốc gia.

Sau khi mở rộng địa giới, TP.HCM bước vào một quy mô mới: một siêu đô thị hơn 14 triệu dân, đóng góp gần một phần tư GDP cả nước. Là trung tâm kinh tế lớn nhất phía Nam, thành phố dẫn đầu ở nhiều chỉ dấu quan trọng: thu hút vốn đầu tư nước ngoài, quy mô thị trường tiêu dùng, năng lực hội nhập và sức lan tỏa của khu vực kinh tế tư nhân. Nhưng phát triển kinh tế luôn đi kèm một câu hỏi về văn hóa: Thành tựu ấy sẽ được nhìn thấy bằng hình ảnh nào?

Một thành phố hay quốc gia không chỉ được nhận diện bằng những con số tăng trưởng. Sẽ thuyết phục và hoàn hảo hơn nếu nhận diện bằng kiến trúc, bằng lịch sử, bằng những gạch nối quá khứ và tương lai ở những địa danh neo giữ cảm xúc cộng đồng. TP.HCM là thành phố của chuyển động, nhưng cũng là thành phố của những lớp thời gian. Ở đây, ký ức không nằm yên trong bảo tàng. Nó hiện diện trong tên đường, mặt sông, ngôi chợ, ụ tàu, những vòm cửa xưa cũ và cả nhịp sống đô thị không ngừng biến đổi.

Một viên ngọc, nếu chỉ gắn với ký ức, sẽ dần trở thành hoài niệm. Để tiếp tục tỏa sáng, nó cần được gọt giũa bởi tầm nhìn thời đại. Nếu Ba Son và Bến Thành đại diện cho lõi trung tâm, di sản và tầm nhìn lịch sử, thì khu Đông TP.HCM đang đại diện cho tầm nhìn mở rộng. Khi quy mô kinh tế mở rộng, khi tầng lớp chuyên gia gia tăng, khi dòng vốn quốc tế đổ vào công nghệ, tài chính, logistics và các ngành sản xuất giá trị cao, thành phố cần những cực tăng trưởng mới.

Vì vậy, khu Đông đang trở thành một chương mới phát triển tiếp theo của TP.HCM, một cực tăng trưởng của nền kinh tế tri thức, công nghệ, kết nối vùng và cộng đồng cư dân toàn cầu. Từ Ba Son đến Bến Thành, rồi vươn về khu Đông, TP.HCM đang định hình một trục phát triển giàu tính biểu tượng: nơi ký ức, thương mại, công nghệ và chuẩn sống toàn cầu hội tụ gặp nhau.

Việt Nam đặt mục tiêu phát triển thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Trong hành trình thành quốc gia hùng cường, không thể thiếu những công trình mang tính biểu tượng. Khi Việt Nam vươn mình sánh ngang các quốc gia phát triển câu chuyện kể với quốc tế không chỉ đo bằng con số GDP, vốn FDI hay kim ngạch thương mại. Lý lẽ thuyết phục hơn qua cách thức kiến tạo không gian sống, bảo tồn ký ức đô thị và tạo ra những biểu tượng mới cho cư dân trong thời đại của mình.

Trong bối cảnh đó, Hàng hiệu quốc tế do Masterise Homes phát triển (International Branded Residences by Masterise Homes) góp phần định hình một diện mạo Việt Nam mới, nơi chuẩn sống quốc tế được đặt vào những tọa độ giàu chiều sâu văn hoá. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở việc Masterise Homes đưa các thương hiệu quốc tế vào Việt Nam. Giá trị sâu hơn nằm ở cách Masterise Homes đặt những công trình hàng hiệu vào các tọa độ có "địa tầng văn hóa" đặc biệt: Ba Son, Bến Thành hay khu Đông TP.HCM.

Tại lõi Bến Thành, dự án sắp ra mắt ngay tâm điểm Bến thành đứng trước một bài toán còn tinh tế hơn: làm thế nào để một kiến trúc mới không lấn át ký ức đô thị cũ mà góp phần tôn vinh. Hơn cả một địa danh, Bến Thành là biểu tượng của Sài Gòn, là điểm hẹn của thương mại, du lịch, đời sống thị dân và ký ức cộng đồng. Một công trình hàng hiệu tại đây, được phát triển đúng tầm, sẽ trở thành một biểu tượng tầm khu vực.

Ở khu Đông, The Rivus mở ra một ngôn ngữ khác: riêng tư hơn, chọn lọc hơn, nơi mỗi trải nghiệm sống được cá nhân hóa đến mức trở thành một phần của bản sắc cá nhân. The Rivus đại diện cho một lựa chọn sống khác biệt của những chủ nhân am tường giàu trải nghiệm. Họ không còn cần trung tâm, mà cần một không gian đủ tĩnh để tận hưởng, đủ riêng để thuộc về. Gần thiên nhiên, gần mặt nước, mỗi trải nghiệm tại đây không nhằm gây ấn tượng với người khác, mà để quay về với chính mình.

Ở đó, khu Đông không chỉ là vùng phát triển mới, mà trở thành một không gian sống dành cho những cá nhân chọn tách mình khỏi nhịp ồn ào của đô thị, nhưng vẫn kết nối trọn vẹn với thế giới.

Đa tọa độ. Đa ngôn ngữ. Tất cả cùng chia sẻ một hệ giá trị hàng hiệu quốc tế của Masterise Homes. Hệ giá trị này không chỉ nằm ở chuẩn sống quốc tế, mà ở cách chuẩn sống ấy được đặt vào đúng những vùng đất có chiều sâu văn hóa và tính biểu tượng. Những công trình hàng hiệu được kiến tạo trên nền di sản, trong mạch phát triển của kinh tế và đô thị, không chỉ phục vụ nhu cầu sống của một thế hệ. Chúng góp phần định hình một diện mạo Việt Nam hiện đại: bằng ký ức được tôn trọng, bằng chuẩn mực được nâng tầm và bằng những công trình mang hơi thở tương lai được xây dựng trên các tầng trầm tích của quá khứ.

Một quốc gia vươn tầm luôn cần những biểu tượng tương xứng với khát vọng phát triển của mình. Và trong hành trình ấy, Masterise Homes đang góp phần kiến tạo một lớp di sản mới cho đô thị Việt Nam: nơi bản sắc được tiếp nối bằng chuẩn mực quốc tế, và nơi những giá trị hôm nay có thể được gìn giữ, tích lũy, truyền lại cho mai sau.

Ánh Dương Thanh Niên Việt