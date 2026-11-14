Bước vào năm 2026, VietinBank đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản từ 5–10%, tăng trưởng tín dụng theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và giữ tỷ lệ nợ xấu dưới 1,8%.

Bộ chỉ tiêu cho thấy ngân hàng không đặt nặng việc chạy đua quy mô, mà ưu tiên cân bằng giữa tăng trưởng, chất lượng tài sản, hiệu quả sử dụng vốn và hỗ trợ khách hàng. Sau 9 tháng, tổng tài sản đã tăng 6,7%, trong khi các chỉ số an toàn đều được giữ trong ngưỡng mục tiêu.

Vị thế của ngân hàng cũng tiếp tục được các tổ chức quốc tế ghi nhận.