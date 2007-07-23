VIỆT NAM
Vietjet: Hành trình chinh phục bầu trờitừ đường băng vốn tỷ USD
Một chiếc máy bay có thể đưa hàng trăm hành khách đến một vùng đất mới, nhưng để một hãng hàng không liên tục đưa thêm hàng trăm chiếc máy bay lên bầu trời, câu chuyện không đơn giản nằm ở năng lực khai thác. Đó còn là cuộc chơi của nguồn vốn, nơi khả năng kết nối với thị trường tài chính và các định chế quốc tế có thể trở thành lợi thế cạnh tranh.
Hành trình phát triển của Vietjet, từ những chuyến bay đầu tiên đến các đơn hàng tàu bay quy mô lớn, cũng phản ánh cách một hãng hàng không tư nhân từng bước mở rộng khả năng tiếp cận những nguồn lực tài chính khổng lồ.
Đằng sau một chiếc máy bay
Bốn lớp trong hành trình từ thị trường vốn đến hoạt động khai thác.
Nguồn vốn
Thị trường chứng khoán, ngân hàng và các định chế tài chính tạo thêm những kênh tiếp cận nguồn vốn.
Tài sản hàng không
Nguồn vốn được tổ chức theo các cấu trúc tài trợ phù hợp để đưa máy bay vào đội bay.
Năng lực khai thác
Máy bay tạo ra năng lực kinh doanh khi được bố trí và khai thác hiệu quả trên các đường bay.
Dòng tiền
Doanh thu và dòng tiền khai thác gắn với nhu cầu đi lại, tỷ lệ lấp đầy và khả năng kiểm soát chi phí.
5 năm từ chuyến bay đầu tiên đến tấm hộ chiếu bước vào thị trường vốn
Niêm yết trên sàn chứng khoán là tấm hộ chiếu đưa Vietjet tiếp cận rộng hơn với các định chế tài chính trong và ngoài nước.
Trong ngành hàng không, sở hữu thêm một chiếc máy bay không đơn thuần là mở rộng đội bay, mà còn đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị nguồn vốn lớn cho một khoản đầu tư có vòng đời dài. Đó là lý do tăng trưởng trong lĩnh vực này luôn đòi hỏi năng lực tài chính song hành với năng lực khai thác. Với một hãng hàng không tư nhân như Vietjet, tìm kiếm nguồn vốn để hiện thực hóa tham vọng mở rộng quy mô cũng là một bài toán mang tính sống còn.
Được thành lập năm 2007, Vietjet từng bước xây dựng hoạt động trước khi thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 24/12/2011. Tháng 9/2013, hãng đạt thỏa thuận với Airbus về việc mua và thuê 100 máy bay, trước khi ký hợp đồng chính thức vào tháng 2/2014. Đến năm 2016, Vietjet đặt mua 100 máy bay Boeing. Tham vọng mở rộng đội bay đã được định hình từ rất sớm, nhưng đi cùng với đó là nhu cầu huy động nguồn lực tài chính ngày càng lớn.
5 năm kể từ chuyến bay đầu tiên, ngày 28/2/2017 trở thành một dấu mốc đặc biệt với Vietjet. Cổ phiếu VJC chính thức giao dịch trên HOSE, đưa Vietjet trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng khoán. Với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng và giá tham chiếu 90.000 đồng/cổ phiếu trong ngày giao dịch đầu tiên, Vietjet được định giá khoảng 27.000 tỷ đồng, tương đương 1,2 tỷ USD.
Không chỉ là một sự kiện niêm yết thông thường, đây còn là bước chuyển đáng chú ý của một doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong ngành có rào cản gia nhập cao và nhu cầu vốn đặc biệt lớn. Từ một hãng hàng không xây dựng hoạt động trong môi trường kinh doanh đặc thù, Vietjet bước vào sân chơi của các công ty đại chúng, nơi doanh nghiệp phải thường xuyên công bố thông tin và chịu sự giám sát của cổ đông, nhà đầu tư cũng như thị trường.
Cánh cửa thị trường vốn quốc tế cũng được mở rộng thông qua đợt chào bán cổ phiếu theo chuẩn mực Reg S, với sự tham gia của những nhà đầu tư như GIC, Wellington, Morgan Stanley, Dragon Capital và VinaCapital. Trong khi đó, BNP Paribas, Deutsche Bank và JPMorgan đảm nhiệm vai trò tư vấn toàn cầu cho thương vụ.
Giá trị của việc niêm yết không chỉ nằm ở mức vốn hóa 1,2 tỷ USD, mà còn ở những cánh cửa tài chính được mở ra sau đó. Việc trở thành doanh nghiệp đại chúng giúp Vietjet mở rộng tập nhà đầu tư, nâng cao mức độ minh bạch và hình thành một cơ chế định giá công khai. Cổ phiếu VJC không chỉ là tài sản có thể giao dịch trên thị trường, mà còn trở thành một cầu nối để doanh nghiệp tiếp cận rộng hơn với các định chế tài chính trong và ngoài nước.
Huy động vốn không chỉ để mua máy bay
Với Vietjet, hành trình từ cổ phiếu đến máy bay chính là quá trình kết nối thị trường tài chính với hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Một hãng hàng không có thể công bố những đơn hàng máy bay trị giá hàng tỷ USD, nhưng điều đó chưa đủ để bảo đảm tăng trưởng. Giá trị thực sự của khoản đầu tư chỉ được chứng minh khi những chiếc máy bay được đưa lên bầu trời, vận hành hiệu quả và tạo ra doanh thu. Với Vietjet, bài toán sau khi bước lên thị trường chứng khoán không chỉ là huy động được bao nhiêu vốn, mà còn là cách chuyển hóa các nguồn lực tài chính thành năng lực khai thác thực tế.
Trong ngành hàng không, mỗi chiếc máy bay vừa là một tài sản có giá trị lớn, vừa là một khoản đầu tư đòi hỏi khả năng vận hành liên tục. Máy bay chỉ tạo ra dòng tiền khi được bố trí trên những đường bay có nhu cầu, duy trì tần suất khai thác phù hợp, tỷ lệ lấp đầy tốt và kiểm soát được chi phí. Ngược lại, một chiếc máy bay nằm chờ vẫn kéo theo những áp lực về tài chính và chi phí sở hữu.
Điều đó khiến các hãng hàng không luôn phải giải đồng thời hai bài toán: mở rộng đội bay để gia tăng năng lực kinh doanh, nhưng cũng phải tổ chức nguồn vốn sao cho phù hợp với vòng đời tài sản và dòng tiền khai thác.
Ngay trong năm 2017, năm đầu tiên cổ phiếu VJC giao dịch trên HoSE, Vietjet đã vận hành 51 tàu bay, khai thác 38 đường bay nội địa và 44 đường bay quốc tế, vận chuyển 17,11 triệu lượt khách. Doanh thu thuần đạt 42.303 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 5.074 tỷ đồng theo báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp.
Những con số này cho thấy Vietjet bước vào thị trường chứng khoán với một nền tảng kinh doanh đã hình thành, thay vì chỉ dựa vào những kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai. Với nhà đầu tư, câu chuyện không dừng ở những đơn hàng máy bay hay kế hoạch mở rộng đường bay, mà còn nằm ở khả năng biến quy mô tài sản thành doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền.
Để thực hiện tham vọng mở rộng đội bay, Vietjet không chỉ dựa vào nguồn vốn chủ sở hữu hay nguồn tiền huy động trên thị trường chứng khoán. Hãng từng bước kết nối với các tổ chức tài chính quốc tế, sử dụng những hình thức tài trợ chuyên biệt cho tài sản hàng không.
Tháng 7/2017, Vietjet ký thỏa thuận với GOAL – liên doanh giữa KGAL và Deutsche Lufthansa – về việc thu xếp tài trợ cho bốn máy bay A321 mới, có tổng giá trị khoảng 464 triệu USD theo giá niêm yết của nhà sản xuất. Cùng thời điểm, hãng cũng đạt thỏa thuận tài trợ ba máy bay A321 với Mitsubishi UFJ Lease & Finance, thành viên của tập đoàn tài chính MUFG Nhật Bản.
Đến năm 2025, hãng công bố thỏa thuận tài trợ máy bay với AV AirFinance, đối tác của quỹ đầu tư KKR, trị giá 300 triệu USD. Đầu năm 2026, Vietjet tiếp tục ký thỏa thuận tài trợ với Griffin Global Asset Management để thu xếp nguồn vốn cho sáu máy bay Boeing 737-8, với giá trị được công bố khoảng 965 triệu USD theo giá niêm yết.
Những thương vụ này cho thấy một khía cạnh khác trong năng lực huy động vốn của hãng hàng không: thị trường vốn không chỉ gói gọn trong hoạt động phát hành cổ phiếu hay trái phiếu, mà còn mở rộng sang mạng lưới ngân hàng, công ty cho thuê tài chính, quỹ đầu tư và các tổ chức có khả năng thu xếp vốn cho tài sản hàng không.
Trên thực tế, một chiếc máy bay có vòng đời khai thác dài và có thể được tài trợ thông qua nhiều cấu trúc khác nhau. Tùy thuộc vào điều kiện thị trường và sức khỏe tài chính, hãng hàng không có thể lựa chọn thuê khai thác, thuê tài chính, vay mua máy bay, tài trợ có bảo đảm bằng tài sản hoặc các giao dịch bán và thuê lại (sale and leaseback).
Thay vì phải bỏ ra toàn bộ giá trị máy bay bằng tiền mặt hoặc vốn chủ sở hữu, những cấu trúc này cho phép doanh nghiệp phân bổ nhu cầu vốn theo từng giai đoạn, đồng thời linh hoạt hơn trong quản trị tài sản và dòng tiền. Đây cũng là một lợi thế quan trọng đối với ngành hàng không, nơi tốc độ mở rộng đội bay thường đi cùng nhu cầu đầu tư rất lớn.
Suy cho cùng, năng lực huy động vốn của một hãng hàng không không chỉ được đo bằng số tiền, mà còn bằng khả năng tiếp cận đúng nguồn vốn, đúng cấu trúc và đúng thời điểm để đưa những chiếc máy bay vào khai thác. Với Vietjet, hành trình từ cổ phiếu đến máy bay chính là quá trình kết nối thị trường tài chính với hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Những chiếc máy bay lớn hơn và tham vọng vươn ra khu vực
Khi tham vọng tăng trưởng chuyển từ mở rộng đội bay sang xây dựng mạng lưới hàng không quốc tế, năng lực kết nối với các định chế tài chính, nhà sản xuất và đối tác toàn cầu cũng trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của Vietjet.
Nếu giai đoạn đầu, bài toán lớn nhất của Vietjet là xây dựng đội bay và mở rộng mạng đường bay, thì sau đại dịch Covid-19, tham vọng của hãng đã bắt đầu chuyển sang một cấp độ khác: mở rộng sự hiện diện trên bản đồ hàng không quốc tế. Nhưng để đi xa hơn, một hãng hàng không không thể chỉ dựa vào số lượng máy bay. Đó còn là cuộc đầu tư quy mô lớn vào công nghệ, nhân lực, hạ tầng vận hành và đặc biệt là năng lực tài chính để duy trì một mạng bay ngày càng rộng.
Năm 2020, Covid-19 tạo ra cú sốc chưa từng có đối với ngành hàng không toàn cầu. Các đường bay quốc tế lần lượt đóng cửa, nhu cầu đi lại sụt giảm mạnh, trong khi những chi phí cố định và nghĩa vụ tài chính gắn với đội bay vẫn hiện hữu. Với Vietjet, giai đoạn hậu đại dịch vì thế không đơn thuần là khôi phục hoạt động khai thác, mà còn là cơ hội để tái khởi động kế hoạch tăng trưởng và tìm kiếm những dư địa phát triển mới.
Những bước tiến về quy mô cho thấy tốc độ mở rộng của hãng sau giai đoạn khó khăn. Năm 2026, quy mô đội bay của Vietjet đạt 121 chiếc, khai thác 223 đường bay, gồm 47 đường bay nội địa và 176 đường bay quốc tế. Không chỉ gia tăng số lượng tàu bay và đường bay, Vietjet còn bắt đầu thay đổi cấu trúc đội bay để phục vụ những mục tiêu xa hơn.
Cùng năm, hãng ký hợp đồng với Airbus để mua 20 máy bay thân rộng A330neo, đồng thời đạt thỏa thuận với Rolls-Royce về cung cấp động cơ và dịch vụ kỹ thuật cho đội bay này. Những thỏa thuận không chỉ phục vụ nhu cầu bổ sung tàu bay, mà còn cho thấy quy mô hợp tác ngày càng sâu rộng với các nhà sản xuất và đối tác quốc tế trong chuỗi giá trị hàng không.
Việc đưa máy bay thân rộng A330 vào khai thác mở ra khả năng kết nối với các thị trường có khoảng cách địa lý lớn như Australia, Ấn Độ và nhiều điểm đến quốc tế khác. Đây là bước chuyển đáng chú ý, khi hãng từng bước mở rộng từ mạng bay chủ yếu sử dụng máy bay thân hẹp trong khu vực sang khai thác những hành trình dài hơn, đòi hỏi năng lực vận hành và tổ chức nguồn lực phức tạp hơn.
Đằng sau sự chuyển dịch ấy là một nhu cầu đầu tư ngày càng lớn. Mở rộng mạng bay quốc tế không chỉ đồng nghĩa với việc mua thêm máy bay, mà còn kéo theo yêu cầu nâng cấp hệ thống bảo dưỡng, đào tạo nhân lực, dịch vụ mặt đất, công nghệ và các tiêu chuẩn khai thác. Nói cách khác, để vươn ra những thị trường xa hơn, Vietjet cần chuẩn bị một nền tảng nguồn lực tương xứng.
Từ góc độ thị trường vốn, điều đáng chú ý không chỉ là quy mô đơn hàng mà còn là khả năng tổ chức nguồn lực tài chính để hiện thực hóa những cam kết đầu tư trong nhiều năm. Khi tham vọng tăng trưởng chuyển từ mở rộng đội bay sang xây dựng mạng lưới hàng không quốc tế, năng lực kết nối với các định chế tài chính, nhà sản xuất và đối tác toàn cầu cũng trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của Vietjet.
Đường băng vốn dài hạn cho tham vọng toàn cầu
Nhưng để một hãng hàng không bay xa, cần cả một hệ sinh thái vốn đủ rộng, đủ sâu và đủ bền bỉ.
Nếu năm 2017, câu chuyện của Vietjet trên thị trường chứng khoán là sự xuất hiện của một hãng hàng không tư nhân có vốn hóa tỷ USD, thì gần một thập kỷ sau, câu chuyện đã rộng hơn nhiều. Vietjet không chỉ cần vốn để mua máy bay. Doanh nghiệp cần nguồn lực để phát triển mạng bay quốc tế, đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực bảo dưỡng, phát triển dịch vụ hàng hóa, đào tạo nhân lực và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hàng không toàn cầu.
Tháng 2/2026, tại Singapore Airshow, Vietjet công bố các thỏa thuận với đối tác quốc tế có tổng giá trị hơn 6,1 tỷ USD. Trong đó có thỏa thuận với Pratt & Whitney về động cơ và dịch vụ bảo dưỡng cho 44 máy bay Airbus, cùng các thỏa thuận tài trợ máy bay với đối tác tài chính quốc tế. Đây là ví dụ cho thấy quy mô hợp tác tài chính và công nghiệp mà doanh nghiệp đang hướng tới.
Cùng thời điểm, câu chuyện về một trung tâm tài chính hàng không tại châu Á - Thái Bình Dương cũng được đặt ra. Nếu hình thành được một hệ sinh thái tài trợ máy bay, cho thuê, bảo hiểm, quản lý tài sản và dịch vụ kỹ thuật tại Việt Nam, thị trường trong nước có thể tiến thêm một bước từ vai trò khách hàng sử dụng vốn quốc tế sang vị trí tham gia sâu hơn vào chuỗi tài chính hàng không.
Đây là một tham vọng lớn, và cũng là một bài toán không thể giải quyết chỉ bằng một doanh nghiệp. Nó đòi hỏi sự phát triển đồng bộ của thị trường vốn, hệ thống ngân hàng, các định chế tài chính, cơ sở hạ tầng hàng không và khuôn khổ pháp lý.
Với Vietjet, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026, lãnh đạo hãng cho biết kế hoạch tiếp nhận tới 600 tàu bay đến năm 2035. Để hiện thực hóa tham vọng này, bài toán vốn sẽ không dừng ở một đợt phát hành cổ phiếu hay một thỏa thuận tài trợ đơn lẻ. Đó sẽ là quá trình huy động, phân bổ và quản trị nguồn lực kéo dài nhiều năm, với sự tham gia của nhiều thị trường và đối tác.
Nhìn lại hành trình gần một thập kỷ niêm yết, có thể thấy giá trị lớn nhất mà thị trường vốn mang lại cho Vietjet không chỉ là mức vốn hóa hàng tỷ USD hay một con số huy động vốn riêng lẻ. Giá trị ấy còn nằm ở khả năng kết nối doanh nghiệp với cộng đồng nhà đầu tư, chuẩn mực công bố thông tin, các định chế tài chính và những đối tác có thể cùng chia sẻ nguồn lực cho kế hoạch phát triển dài hạn.
Thị trường chứng khoán không trực tiếp tạo ra một đường bay mới, cũng không tự mình đưa một chiếc máy bay lên bầu trời. Nhưng thị trường vốn có thể tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, xây dựng niềm tin và mở rộng khả năng đầu tư. Với Vietjet, hành trình ấy là quá trình biến một hãng hàng không tư nhân trở thành một mắt xích ngày càng rộng trong mạng lưới tài chính và công nghiệp hàng không quốc tế.
600tàu bay
Kế hoạch tiếp nhận tới 600 tàu bay đến năm 2035.
Một đường băng có thể giúp máy bay cất cánh. Nhưng để một hãng hàng không bay xa, cần cả một hệ sinh thái vốn đủ rộng, đủ sâu và đủ bền bỉ!