Một hãng hàng không có thể công bố những đơn hàng máy bay trị giá hàng tỷ USD, nhưng điều đó chưa đủ để bảo đảm tăng trưởng. Giá trị thực sự của khoản đầu tư chỉ được chứng minh khi những chiếc máy bay được đưa lên bầu trời, vận hành hiệu quả và tạo ra doanh thu. Với Vietjet, bài toán sau khi bước lên thị trường chứng khoán không chỉ là huy động được bao nhiêu vốn, mà còn là cách chuyển hóa các nguồn lực tài chính thành năng lực khai thác thực tế.

Trong ngành hàng không, mỗi chiếc máy bay vừa là một tài sản có giá trị lớn, vừa là một khoản đầu tư đòi hỏi khả năng vận hành liên tục. Máy bay chỉ tạo ra dòng tiền khi được bố trí trên những đường bay có nhu cầu, duy trì tần suất khai thác phù hợp, tỷ lệ lấp đầy tốt và kiểm soát được chi phí. Ngược lại, một chiếc máy bay nằm chờ vẫn kéo theo những áp lực về tài chính và chi phí sở hữu.

Điều đó khiến các hãng hàng không luôn phải giải đồng thời hai bài toán: mở rộng đội bay để gia tăng năng lực kinh doanh, nhưng cũng phải tổ chức nguồn vốn sao cho phù hợp với vòng đời tài sản và dòng tiền khai thác.

Ngay trong năm 2017, năm đầu tiên cổ phiếu VJC giao dịch trên HoSE, Vietjet đã vận hành 51 tàu bay, khai thác 38 đường bay nội địa và 44 đường bay quốc tế, vận chuyển 17,11 triệu lượt khách. Doanh thu thuần đạt 42.303 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 5.074 tỷ đồng theo báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp.

Những con số này cho thấy Vietjet bước vào thị trường chứng khoán với một nền tảng kinh doanh đã hình thành, thay vì chỉ dựa vào những kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai. Với nhà đầu tư, câu chuyện không dừng ở những đơn hàng máy bay hay kế hoạch mở rộng đường bay, mà còn nằm ở khả năng biến quy mô tài sản thành doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền.