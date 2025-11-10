Quỹ đạo phát triển đô thị Việt Nam đang vẽ nên một quy luật chung: khi hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, quy hoạch đô thị được định hình rõ ràng và những quyết sách hành chính được ban hành, lập tức hình thành những "cực tăng trưởng" mới. Minh chứng điển hình là sự bứt phá của phía Tây Hà Nội và khu vực Thủ Đức. Nhìn lại hành trình phát triển của phía Tây Hà Nội, có thể thấy rõ một cú "lột xác" ngoạn mục. Khu vực này từng bị coi là "vùng ven" ít tiềm năng, nhưng chỉ trong vài năm, toàn bộ diện mạo đã thay đổi nhờ Quy hoạch Thủ đô 2021–2030. Khi đó, phía Tây được xác lập trở thành trung tâm hành chính mới, đồng thời là hạt nhân khoa học – công nghệ của Hà Nội. Song song, hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược được triển khai, tạo cú hích lớn về kết nối. Nổi bật là Vành đai 3, Vành đai 3,5 và Vành đai 4 đang từng bước hoàn thiện; các trục đại lộ huyết mạch như Đại lộ Thăng Long, Tố Hữu – Lê Văn Lương, Trần Duy Hưng – Nguyễn Trãi; cùng hệ thống metro với tuyến số 2A Cát Linh – Hà Đông đã vận hành và tuyến số 3 Nhổn – Ga Hà Nội đang gấp rút thi công. Kết quả là dòng dân cư dịch chuyển mạnh mẽ, nhu cầu an cư – đầu tư tăng cao. Từ 2021 đến nay, tốc độ tăng giá của bất động sản phía Tây Hà Nội cao hơn các khu vực khác trung bình từ 7-15%, theo thống kê của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS).

Câu chuyện tương tự cũng diễn ra tại Thủ Đức (TP.HCM). Được thành lập vào năm 2020, thành phố Thủ Đức (cũ) là một ví dụ điển hình cho việc một quyết sách hành chính có thể trở thành "bệ phóng" phát triển. Ngay sau khi có quyết định thành lập, hàng loạt dự án trọng điểm được tập trung đầu tư. Nổi bật có Khu công nghệ cao TP.HCM (Saigon Hi-Tech Park, quận 9) – nơi đặt nhà máy Intel Products Vietnam và trung tâm R&D của Samsung; Khu đô thị mới Thủ Thiêm – định hình trở thành trung tâm tài chính – thương mại quốc tế; cùng Đại học Quốc gia TP.HCM – quần thể giáo dục, nghiên cứu lớn nhất cả nước. Cùng với đó, hạ tầng kết nối được đẩy mạnh với tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Vành đai 3 TP.HCM. Đây chính là những nhân tố then chốt đưa Thủ Đức từ "vùng ven" trở thành cực tăng trưởng mới, kéo theo giá trị bất động sản gia tăng và dòng vốn đổ mạnh vào khu vực. Từ câu chuyện vươn mình thành trung tâm hành chính, kinh tế của khu vực phía Tây Hà Nội hay Thủ Đức có thể thấy rõ, bất kỳ khu vực nào hội tụ đủ ba yếu tố: quy hoạch, hạ tầng và quyết sách hành chính đều có cơ hội bứt phá để trở thành cực tăng trưởng mới.

Với Thủy Nguyên (Hải Phòng), quỹ đạo phát triển ấy đang hiện rõ. Nằm ở phía Bắc thành phố, Thủy Nguyên trở thành tâm điểm của cuộc chuyển dịch địa giới hành chính lịch sử, khi được định vị là trung tâm mới của Hải Phòng. UBND TP và các cơ quan đầu não đang từng bước di dời về Khu đô thị Bắc sông Cấm – Trung tâm Hành chính - Chính trị mới. Hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược quy mô hàng nghìn tỷ đồng cũng đang được đầu tư mạnh mẽ. Tiêu biểu như cầu Nguyễn Trãi (hơn 6.200 tỷ đồng), cầu Lại Xuân (gần 1.335 tỷ đồng), cùng các trục huyết mạch như đại lộ 359C và đường ven sông. Những công trình này không chỉ rút ngắn thời gian kết nối Thủy Nguyên – trung tâm cũ Hải Phòng xuống còn 10–15 phút, mà còn mở rộng mạng lưới liên kết vùng Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Nhờ đó, Thủy Nguyên là điểm sáng thu hút dòng vốn và làn sóng dịch chuyển dân cư trong chu kỳ phát triển mới của Hải Phòng. Trong bối cảnh này, Vlasta – Thủy Nguyên nổi lên là dự án đô thị đón trọn lợi thế hạ tầng và quy hoạch, tạo dư địa lớn cho sự bứt phá.

Sở hữu vị trí chiến lược ngay trung tâm quy hoạch mới của Thủy Nguyên, Vlasta – Thủy Nguyên sở hữu lợi thế mà ít dự án nào có được. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 3,5 km để tiếp cận trung tâm Hành Chính - Chính Trị Hải Phòng và sân vận động trung tâm; chưa đầy 2,5 km để tới KCN VSIP và bệnh viện đa khoa; đồng thời chỉ mất 10–15 phút di chuyển qua cầu Hoàng Văn Thụ để về trung tâm cũ của Hải Phòng. Hạ tầng liên kết đa hướng giữa hành chính - công nghiệp - giao thông - y tế đã giúp Vlasta – Thủy Nguyên trở thành tâm điểm kết nối của cả khu vực. Vị trí này không chỉ bảo đảm chất lượng sống cho cư dân khi mọi nhu cầu từ làm việc, di chuyển đến chăm sóc sức khỏe đều trong tầm tay, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho giá trị bất động sản tăng trưởng dài hạn.

Định vị là khu đô thị hiện đại, đồng bộ, tích hợp đầy đủ tiện ích sống – thương mại – giải trí, Vlasta – Thủy Nguyên ghi điểm với pháp lý minh bạch, quy hoạch bài bản và hệ thống hơn 45 tiện ích nội khu. Từ trường học, công viên, phố đi bộ đến trung tâm thương mại, khu thể thao – giải trí, tất cả được thiết kế để kiến tạo một môi trường sống "all-in-one". Bên cạnh đó, các dòng sản phẩm nhà phố được thiết kế tối ưu, cho phép chủ sở hữu linh hoạt kết hợp ở, kinh doanh và khai thác dịch vụ. Đây là lợi thế mở ra giá trị gia tăng bền vững trong bối cảnh Thủy Nguyên đang bước vào chu kỳ phát triển mới.

Và nổi bật trong tổng thể dự án Vlasta – Thủy Nguyên của nhà phát triển Văn Phú chính là Phân khu Phú Quý. Với lợi thế vị trí lõi và địa thế "tựa sơn hướng thủy", Phú Quý khẳng định vị thế "tâm điểm thịnh vượng" của khu đô thị nhờ hội tụ đầy đủ những lợi thế hiếm có về vị trí và khả năng kết nối. Trước hết, việc nằm liền kề trục hành chính mới của thành phố mang lại lợi thế vượt trội khi đón đầu làn sóng dịch chuyển dân cư và nhu cầu an cư của đội ngũ cán bộ, chuyên gia, nhân sự văn phòng có thu nhập ổn định. Đây là nhóm khách hàng giàu tiềm năng, góp phần bảo chứng sức cầu bền vững.

Bên cạnh đó, Phú Quý còn nằm sát đại lộ thương mại – tuyến huyết mạch nội khu, vốn là "xương sống" của hoạt động kinh doanh và dịch vụ. Vị trí này giúp các sản phẩm nhà phố, thương phố khai thác hiệu quả giá trị kép: vừa ở, vừa kinh doanh, vừa cho thuê. Không chỉ vậy, lợi thế trung tâm lõi cư dân khiến Phú Quý trở thành hạt nhân cộng đồng, nơi tập trung nhịp sống sôi động, mang lại giá trị sử dụng thực và duy trì tính thanh khoản lâu dài.

Đặc biệt, từ Phú Quý, chỉ mất 3–5 phút để tiếp cận toàn bộ hệ tiện ích nội – ngoại khu như trường học, công viên, phố đi bộ, trung tâm thương mại… giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm sống tiện nghi, đồng bộ. Sự kết hợp của ba yếu tố "tâm điểm" cùng khả năng kết nối tối ưu này không chỉ tạo nền tảng gia tăng giá trị cho bất động sản Phú Quý, mà còn giúp phân khu trở thành lựa chọn an toàn và sinh lời bền vững cho cả nhà đầu tư lẫn khách hàng mua để ở. Phân khu Phú Quý không chỉ ghi điểm nhờ vị trí lõi đô thị và hạ tầng hiện hữu, mà còn tạo lợi thế cạnh tranh nhờ cơ cấu sản phẩm được thiết kế tinh gọn và linh hoạt. Với diện tích liền kề khởi điểm từ 62,5 m², mức tài chính vừa tầm giúp nhiều nhà đầu tư cá nhân dễ dàng tiếp cận, trong khi vẫn đảm bảo khả năng khai thác thực tế và duy trì dòng tiền ổn định. Đặc biệt, mô hình tài sản "3 dễ" – dễ nắm giữ, dễ khai thác, dễ thanh khoản – mang đến sự an tâm cho cả nhà đầu tư mới và những khách hàng tìm kiếm tài sản bền vững trong dài hạn.

Bên cạnh đó, hệ sản phẩm đa dạng với ba lựa chọn chủ đạo giúp Phú Quý đáp ứng nhiều phân khúc khác nhau của thị trường. Hybrid Home dưới 70 m² được phát triển theo hướng đa năng, phù hợp với gia đình trẻ hoặc nhà đầu tư vốn vừa tầm, muốn kết hợp vừa ở vừa kinh doanh nhỏ hoặc cho thuê. Signature Home với diện tích 80–90 m² được định vị như dòng sản phẩm nhà phố vườn, sở hữu hai mặt thoáng, mặt sau là công viên rộng tới 1500m2, lý tưởng cho các gia đình đa thế hệ mong muốn không gian sống tiện nghi nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên. Trong khi đó, Bazaar Home trên 90 m² lại là thương phố hiếm hoi với mặt tiền rộng, tọa lạc ngay trục thương mại, số lượng giới hạn – một tài sản lý tưởng để khai thác kinh doanh dịch vụ hoặc cho thuê dài hạn. Sự đa dạng này vừa mở rộng biên độ lựa chọn, vừa củng cố sức hút đầu tư, biến Phú Quý trở thành phân khu trọng điểm trong giai đoạn Thủy Nguyên bước vào chu kỳ phát triển mới.