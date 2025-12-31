Những câu chuyện như hành trình tân cử nhân tự tạo cơ hội cho mình trên thị trường lao động với cộng sự AI, hay CEO Bảo Hoàng của UniMedia ra sử dụng AI hỗ trợ để đi qua vùng mờ trong khi ra quyết định chiến lược, cho thấy AI không thay thế quyết định của con người. Ngược lại, công nghệ đóng vai trò khuếch đại bản lĩnh, giúp mỗi cá nhân vượt qua rào cản tâm lý để vươn lên ở thời điểm quan trọng.

Ở tầm rộng hơn, Voices of Galaxy phản chiếu khát vọng vươn mình của cả xã hội Việt Nam, nơi mỗi cá nhân và cộng đồng đều đang góp phần lan tỏa giá trị Việt theo những cách mới mẻ, sáng tạo hơn nhờ sự đồng hành của công nghệ. "Vươn mình" không còn là câu chuyện của riêng một thế hệ hay một lĩnh vực, mà trở thành chuyển động chung, diễn ra song song ở nhiều tầng lớp của đời sống.

Từ hành trình kế thừa và làm mới văn hóa truyền thống trong nghệ thuật gốm sứ của làng gốm Bát Tràng, nơi tinh hoa Việt được tiếp sức để tự tin bước ra thế giới, cho đến những câu chuyện rất đời của các bác sĩ và huấn luyện viên luôn tận tâm với mục tiêu xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh hơn. Xa hơn nữa là niềm tin về một xã hội Việt Nam biết sử dụng AI một cách có trách nhiệm, nhân văn và hướng đến con người. Khi công nghệ được đặt vào đúng vai trò, khát vọng vươn mình không chỉ nằm ở tăng trưởng hay đổi mới, mà còn ở cách đất nước phát triển bền vững, hài hòa và giàu bản sắc trong kỷ nguyên số.

Điểm khác biệt của Voices of Galaxy không chỉ nằm ở câu chuyện được kể, mà còn ở cách câu chuyện ấy được thể hiện. Samsung lựa chọn hình thức phim tài liệu ngắn như một cách để công nghệ bước ra khỏi vai trò "nhân vật chính", trở thành một phần tự nhiên trong đời sống thường nhật của con người.

Trong từng tập phim, Gemini Live không xuất hiện như một công cụ được giới thiệu trực diện, mà len lỏi vào quá trình suy nghĩ, sáng tạo và ra quyết định của nhân vật. Từ việc hỗ trợ tối ưu hóa công việc, mở rộng khả năng sáng tạo cho đến kết nối con người với cộng đồng và văn hóa, công nghệ hiện diện đúng lúc, đúng chỗ, đủ để tạo ra thay đổi nhưng không làm lu mờ yếu tố con người.

Chính lựa chọn kể chuyện này giúp Voices of Galaxy giữ được cảm giác chân thực và gần gũi. Người xem không bị dẫn dắt bởi thông điệp quảng bá, mà tự cảm nhận giá trị của AI thông qua những chuyển động rất "đời"

Cách tiếp cận "show, don’t tell" (minh họa chứ không kể chuyện) khiến "vươn mình" không còn là một khái niệm trừu tượng, mà hiện diện qua những hành động cụ thể đang diễn ra trong thực tiễn. Với người trẻ, đây không phải là câu chuyện để ngưỡng mộ từ xa, mà là những trải nghiệm đủ gần để họ thấy mình có thể bắt đầu, có thể thử và có thể thay đổi, khi công nghệ được đặt vào đúng vai trò đồng hành.

Voices of Galaxy là điểm nhấn tiếp nối cho một câu chuyện lớn hơn mà Samsung đã và đang kiên trì xây dựng tại Việt Nam. Trong suốt một năm qua, thương hiệu liên tục nhấn mạnh nỗ lực đưa AI đến gần hơn với người Việt thông qua việc tối ưu ngôn ngữ, văn hóa và thói quen sử dụng.

Việc tiếng Việt trở thành một trong những ngôn ngữ đầu tiên được Samsung đưa vào huấn luyện AI và tích hợp sẵn trên thiết bị di động mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là lần đầu tiên người Việt có thể tiếp cận công nghệ AI dẫn đầu thế giới cùng thời điểm với người dùng tại các quốc gia phát triển nhất. Khoảng cách công nghệ được thu hẹp, mở ra cơ hội lớn để thế hệ trẻ Việt Nam học hỏi, sáng tạo và vươn mình trên cùng một nền tảng toàn cầu.

Tinh thần này được thể hiện rõ nét qua những câu chuyện như dự án “Mành trúc du ký” tại làng nghề Tân Thông Hội, hay "Tinh hoa mở lối" ở làng gốm Bát Tràng, nơi công nghệ trở thành công cụ để người trẻ viết tiếp tương lai cho di sản truyền thống. Từ “Galaxy AI hiểu tiếng Việt - Tôn vinh giá trị Việt” đến Voices of Galaxy - Vươn mình cùng Việt Nam, Samsung cho thấy một cam kết nhất quán: phát triển công nghệ song hành cùng con người và đất nước.

Voices of Galaxy khép lại với một thông điệp rõ ràng: khi AI được dẫn dắt bởi sự thấu hiểu và trách nhiệm, công nghệ sẽ không chỉ hỗ trợ cá nhân, mà còn góp phần tạo nên những chuyển động tích cực cho cộng đồng và tương lai Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Ánh Dương Thanh Niên Việt