Khoảng hai năm trở lại đây, Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ của các đại nhạc hội và concert cá nhân, với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi đình đám từ K-pop, US&UK cho tới các nghệ sĩ khu vực. Những sân khấu quốc tế từng là "giấc mơ xa vời" giờ đây đã trở nên quen thuộc với khán giả trong nước.

Thế nhưng, nếu ngược dòng hơn một thập kỷ trước thì việc mới một nghệ sĩ quốc tế hạng S biểu diễn tại Việt Nam là điều "xa xỉ'' và đầy rào cản. VPBank chính là một trong những cái tên tiên phong mang những nghệ sĩ danh tiếng hàng đầu thế giới đến Việt Nam, góp phần mở lối cho sự hội nhập sâu rộng hơn của thị trường giải trí Việt. Cột mốc đầu tiên trong bước chuyển mình ấy chính là “Richard Clayderman in Concert by VPBank", diễn ra tại Hà Nội vào tháng 8/2014. Ở thời điểm đó, Richard Clayderman không chỉ là một nghệ sĩ dương cầm, mà là biểu tượng của cả một thế hệ - người nghệ sĩ được mệnh danh là "Hoàng tử piano", với hơn 1.200 giai điệu được ghi âm, 85 triệu album được tiêu thụ và hơn 2000 buổi biểu diễn trên thế giới. Với khán giả Việt Nam, cái tên Richard Clayderman gắn liền với tuổi thơ, với những giai điệu êm đềm của Ballade pour Adeline – bản nhạc mà gần như ai cũng từng nghe, từng yêu.

Đêm diễn ''Richard Clayderman in Concert by VPBank'' nhanh chóng trở thành một trong những sự kiện văn hóa được nhắc đến nhiều nhất năm 2014, nhận được sự tán dương từ cả giới chuyên môn, truyền thông lẫn công chúng. Không chỉ đánh dấu một bước ngoặt trong nỗ lực nâng tầm đời sống tinh thần người Việt, chương trình còn mở ra một tiền lệ thành công cho việc một thương hiệu Việt Nam đóng vai trò đồng hành và tổ chức các concert đẳng cấp quốc tế. Từ cột mốc này, Việt Nam đã lần lượt chào đón các ''huyền thoại'' tiếp theo, từ Kenny G với làn hơi saxophone trứ danh, Modern Talking ft Thomas Anders & Band với những ca khúc bất hủ gợi nhớ một thời, cho đến ''5 chàng trai thanh xuân'' Westlife và gần đây nhất là ông hoàng K-pop G-DRAGON. Tất cả đều là những nghệ sĩ biểu tượng của nhiều thế hệ khác nhau, đại diện nổi bật cho nhiều dòng nhạc khác nhau nhưng cùng có chung một điểm chạm: họ đều đồng hành cùng VPBank, cùng ngân hàng xanh lá biến giấc mơ chạm đến huyền thoại của khán giả Việt thành hiện thực.

Trong khi nhiều thương hiệu chọn đồng hành với các sự kiện giải trí quen thuộc trong nước, VPBank lại lặng lẽ bước đi trên một con đường khác biệt hơn: gắn kết với những nghệ sĩ danh tiếng quốc tế có sức mạnh đánh thức ký ức, chạm vào cảm xúc và kết nối nhiều thế hệ khán giả.

Mỗi đêm nhạc VPBank mang đến không chỉ đơn thuần là một buổi trình diễn, mà là một lát cắt thanh xuân, một khoảnh khắc sống cùng huyền thoại - từ Richard Clayderman, Kenny G, Westlife cho đến G-DRAGON. Để rồi sau mỗi đêm diễn bùng nổ, trong tâm trí công chúng, VPBank được ghi nhận như một thương hiệu biết trân trọng cảm xúc, biết nâng niu những giá trị vượt thời gian - một người bạn đồng hành của những thanh âm đã trở thành ký ức.

Để theo đuổi "lối đi riêng" này, VPBank luôn "tuân thủ" 3 chiến lược rõ ràng. Thứ nhất, ngân hàng luôn xuất hiện ở vị trí "nhà tài trợ danh xưng" (title sponsor) - vị trí cao nhất và danh giá nhất của danh vị tài trợ quốc tế. Đây không chỉ là vai trò đồng hành về tài chính, mà là sự bảo chứng thương hiệu cho đẳng cấp của sự kiện. Từ "Richard Clayderman in Concert by VPBank" đến "G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI - presented by VPBank", dấu ấn thương hiệu luôn được đặt ở trung tâm của trải nghiệm, thể hiện vị thế và bản lĩnh của thương hiệu.

Thứ hai, với vị thế title sponsor – nhà tài trợ danh xưng, VPBank không chỉ đồng hành cùng các huyền thoại, mà còn đồng hành cùng khán giả – những người đã góp phần tạo nên huyền thoại. Với VPBank, một concert không chỉ là sân khấu của âm nhạc, mà là nơi cảm xúc được sẻ chia, là khoảnh khắc để kết nối. Vì thế, thay vì chỉ ''gắn logo'' như một nhà tài trợ, VPBank lựa chọn trở thành người kiến tạo trải nghiệm – mang đến cho khán giả những đặc quyền riêng để tạo nên những kỷ niệm đẹp nhất. Điều này có thể thấy rõ trong hai đêm ''G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI – presented by VPBank'' vừa qua. Việt Nam là chặng duy nhất của toàn world tour nhà tài trợ tổ chức xe đưa đón fan đến concert, khắc phục khó khăn di chuyển khi địa điểm sự kiện quá xa trung tâm. V-FAM (cộng đồng fan hâm mộ G-DRAGON) cũng là những khán giả duy nhất của toàn bộ world tour G-DRAGON nhận được quyền lợi sound-check và poster có chữ ký tươi từ nghệ sĩ. Với VPBank K-Star Spark hay 2 đêm trong chuyến lưu diễn của Westlife năm 2023, khán giả còn có cơ hội giao lưu chụp ảnh riêng cùng các chàng trai Westlife, G-DRAGON và CL (nhóm 2NE1), cũng là nhờ VPBank đàm phán được.

Bên cạnh đó, VPBank cũng là ngân hàng có chiến lược marketing bắt trend và thấu hiểu insight khách hàng hàng dầu hiện nay. Ví dụ nổi bật nhất chính là trend Hoa cúc khuyết cánh do VPBank khởi xướng cho VPBank K-Star Spark - đêm nhạc đánh dấu sự trở lại Việt Nam của G-DRAGON sau 13 năm.

Mở màn chiến dịch, VPBank chỉ lặng lẽ đăng một hình ảnh duy nhất: bông cúc khuyết cánh - không một dòng chú thích, không một lời giới thiệu. Thế nhưng chỉ sau một đêm, hình ảnh ấy đã "gây bão" mạng xã hội, thu về hàng chục nghìn lượt chia sẻ và khiến hàng trăm thương hiệu đồng loạt bắt trend, bởi ai cũng nhận ra: đó chính là biểu tượng của G-DRAGON. Bằng một bông cúc nhỏ, VPBank đã khéo léo gửi đi thông điệp lớn - hé lộ huyền thoại âm nhạc tiếp theo mà ngân hàng sẽ đồng hành.

Lựa chọn rời khỏi vị trí của một "nhà tài trợ" để trở thành một phần của cộng đồng fan, sử dụng ngôn ngữ của fan, VPBank với bông cúc khuyết cánh quả thực đã thành công xây dựng hình ảnh một ngân hàng không chỉ mạnh về tài chính, mà còn có chiều sâu văn hóa cùng sự tinh tế rất nhân văn dành cho cộng đồng.

Đồng hành cùng những huyền thoại không chỉ là hoạt động marketing, mà là một phần trong chiến lược dài hạn hiện thực hóa khát vọng "Vì một Việt Nam thịnh vượng" - nơi VPBank gắn mình với sứ mệnh mang đến sự thịnh vượng không chỉ về tài chính mà cả về tinh thần và thể chất cho người Việt.

Suốt hơn một thập kỷ, từ những đêm nhạc cùng các nghệ sĩ quốc tế hàng đầu, đến gần 20 giải chạy đỉnh cao quy mô lớn thu hút gần 100.000 người tham gia, hay những triển lãm nghệ thuật đẳng cấp như The Quintessence of Bloom, Hokusai by VPBank... mỗi sự kiện đều trở thành một mảnh ghép trong bức tranh "thịnh vượng tinh thần" mà VPBank bền bỉ kiến tạo. Ở đó, khách hàng không chỉ là người tham dự, mà là những người đồng hành, cùng thương hiệu chạm tới những giá trị đẹp đẽ và sâu sắc nhất — nơi niềm vui, cảm hứng sống và những trải nghiệm tinh thần trở thành cầu nối, gắn kết cộng đồng và nâng tầm đời sống văn hóa của người Việt.

Hơn cả việc mang đến niềm vui, sức khỏe và cảm hứng sống cho cộng đồng, những nỗ lực của VPBank còn thắp lên niềm tự hào, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ sự kiện quốc tế. Bằng cách đồng hành với những tên tuổi danh tiếng thế giới, VPBank không chỉ tài trợ một đêm nhạc, mà đang mở rộng hơn những cánh cửa cho hành trình hội nhập văn hóa, chứng minh rằng một thương hiệu nội địa Việt Nam hoàn toàn đủ sức sánh ngang các thương hiệu lớn đa quốc gia trong mọi cuộc đàm phán toàn cầu. Chiến lược này cũng tạo tiền đề và tư liệu tham chiếu quan trọng cho các nghệ sĩ quốc tế khi tiếp cận thị trường Việt Nam, đồng thời mở đường cho những thương hiệu Việt khác tự tin bước ra thế giới, góp phần kiến tạo một Việt Nam tự tin vươn tầm, thịnh vượng bền vững trong dòng chảy văn hóa và kinh tế toàn cầu.

