Chúng tôi vừa bất ngờ mà cũng vừa không bất ngờ với kỷ lục này. Một trong những lý do chúng tôi tin rằng VPIM sẽ được đông đảo runner ủng hộ là bởi thứ nhất, đây là giải chạy do VPBank tổ chức. Chúng tôi đã có nhiều năm đồng hành với các giải chạy lớn không chỉ ở Hà Nội mà còn tại Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh nên thương hiệu VPBank cũng đã là "người quen" của nhiều runners. Thứ hai, giá Priority của VPIM là một mức giá "hủy diệt" so với mặt bằng chung của các giải chạy được tổ chức hiện nay: 99.000 đồng với mọi cự ly.



Đây là mức giá ưu đãi chưa từng có tiền lệ do chúng tôi đưa ra, vừa để tạo một khởi đầu hứng khởi cho giải chạy quốc tế chính thức của Hà Nội mà VPBank đứng ở cương vị tổ chức, và cũng là để chào mừng kỉ niệm sinh nhật ngân hàng tròn 30 năm.

Đúng như chúng tôi dự đoán, 3000 BIB ưu đãi đã được đón nhận rất nhiệt tình. Nhưng điều khiến chúng tôi bất ngờ là chỉ sau chưa đầy 6h đồng hồ BIB đã được bán hết, trong khi theo dự kiến ban đầu, VPIM sẽ phải mất đâu đó khoảng 1 tuần để đạt cột mốc này. Bất ngờ hơn là, sau khi hết 3000 BIB Priority, thì gần 2000 BIB Early bird với mức giá từ 399.000 đồng đến 799.000 đồng cũng đã về với chủ trong 24h tiếp theo. Nói cách khác, chỉ trong vòng 2 ngày, số lượng người đăng ký tham gia VPIM đã là gần 5000 người, đạt gần con số 50% mục tiêu chúng tôi đặt ra cho giải chạy. Điều này vượt quá mọi mong đợi của VPBank. Thay mặt Ban Tổ chức, tôi xin gửi lời cảm ơn tới các runners đã tin tưởng vào VPIM, tin tưởng vào VPBank để chọn chạy bộ cùng chúng tôi.

Mức giá 99.000 đồng quá là không tưởng cho một giải chạy, phải chăng VPBank không cần quan tâm đến câu chuyện doanh thu và lợi nhuận khi đưa ra con số này?

Có một điều tôi rất cần nhấn mạnh là VPIM hay một số giải chạy lớn khác mà VPBank đã tổ chức từ nhiều năm qua như VPBank Bắc Giang Marathon, Just Run đều là những giải chạy phi lợi nhuận. Phi lợi nhuận ở đây không có nghĩa là giải chạy miễn phí, giải chạy 0 đồng, mà phi lợi nhuận nghĩa là lợi nhuận của giải sẽ được chúng tôi dùng để tái đầu tư, nâng cấp cho giải nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho runners, cũng như đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội (ASXH), thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Cụ thể với VPIM năm nay, Ban tổ chức sẽ trích một số tiền tương đương 30.000 đồng của mỗi số BIB được đăng ký để đóng góp vào hoạt động của chuỗi chương trình "Cặp lá yêu thương" do VPBank phối hợp cùng VTV thực hiện, và tổ chức Newborns – một tổ chức phi chính phủ đến từ Anh Quốc với sứ mệnh làm giảm tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh tại Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á.

Đây không phải là những lời hứa suông, bởi trong vòng 3 năm qua, qua các giải chạy và hoạt động CSR hướng đến cộng đồng, VPBank đã đóng góp cho các hoạt động ASXH trên cả nước số tiền lên tới hơn 1200 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào hai lĩnh vực giáo dục và y tế. Doanh thu và lợi nhuận không phải mục đích của chúng tôi, nhưng nếu như càng nhiều người tham gia VPIM, thì ý nghĩa và những giá trị thịnh vượng về tinh thần, thể chất và cộng đồng mà giải chạy mang lại sẽ càng được lan tỏa và nhân rộng. Đó mới là mục tiêu chúng tôi thực sự hướng đến.

Vậy liệu đây có phải một trong những lý do VPBank đứng ra tổ chức giải riêng sau 4 mùa là nhà tài trợ của giải Hanoi Marathon Heritage Race? Đã có rất nhiều người tham gia giải này vì thương hiệu VPBank, vậy quyền lợi của họ có bị ảnh hưởng khi VPBank không còn đồng hành cùng giải?

Mong muốn được tổ chức một giải chạy riêng của VPBank đến từ giá trị cốt lõi của ngân hàng chúng tôi: đặt khách hàng là trọng tâm. Nhiều năm qua, chúng tôi đã nhận thấy rằng phong trào chạy bộ với những giá trị thiết thực cho cuộc sống đang là xu hướng ngày càng được cộng đồng nói chung và các khách hàng của VPBank nói riêng đặc biệt yêu thích. Do vậy, một giải chạy độc lập do VPBank tổ chức sẽ vừa đem đến cho cộng đồng thêm một sân chơi thể thao thú vị, hấp dẫn, và cũng thể hiện được mong muốn phát triển thịnh vượng cộng đồng của ngân hàng.

Bên cạnh đó, sau nhiều năm gắn bó với phong trào chạy bộ Thủ đô dưới tư cách một nhà tài trợ của Hanoi Marathon Heritage Race, thì giờ đây VPBank cũng muốn được chủ động cống hiến cho Hà Nội một giải chạy uy tín, chuyên nghiệp, một sân chơi đẳng cấp xứng tầm với vị thế của thành phố, vươn tầm sánh vai với các giải marathon tại các thành phố lớn trong khu vực như Bangkok, Singapore và tương lai là những giải chạy danh giá được tổ chức hàng năm tại Tokyo, Boston, London, Berlin.

Có thể nói là VPIM và Hanoi Marathon Heritage Race sẽ là hai giải chạy hoàn toàn riêng biệt, có hai Ban tổ chức hoàn toàn độc lập với thời gian thi đấu, các cung đường và thể lệ khác nhau nhưng cùng chung một mục đích tôn vinh nét đẹp của thể thao và với mong muốn lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. Chúng tôi hoan nghênh và ủng hộ các vận động viên tham gia bất kỳ giải đấu nào và chúc các vận động viên đạt được các thành tích cá nhân mà mình mong muốn.

Ngoài ra, toàn bộ các vấn đề liên quan đến quyền lợi vận động viên đều được VPBank hết sức quan tâm và tạo mọi điều kiện để vận động viên có thể thể hiện hết bản lĩnh và tài năng của mình trên đường đua. Trong trường hợp vận động viên có khúc mắc chưa được giải quyết, VPBank sẽ chuyển tiếp những khúc mắc này tới đơn vị tổ chức giải để có phương án giải quyết nhanh chóng và trọn vẹn nhất.

VPIM 2023 được tổ chức vào tháng 10, thời điểm có rất nhiều giải chạy uy tín của Hà Nội cũng được tổ chức, vậy VPIM sẽ khác biệt như thế nào so với các giải khác?

Hà Nội là đơn vị dẫn đầu cả nước về cả thể thao phong trào và thể thao thành tích cao, nhưng hiếm có giải marathon quốc tế tầm cỡ nào được tổ chức tại Thủ đô. Vì vậy, khi chúng tôi đề xuất đứng ra tổ chức Giải Marathon Quốc tế Hà Nội VPBank, lãnh đạo UBND TP Hà Nội và Sở Văn hóa – Thể thao đã rất ủng hộ và chấp thuận sự kiện quan trọng này với vị thế là sự kiện thể thao quốc tế thường niên chính thức của Thủ đô, mang theo kỳ vọng VPIM sẽ giới thiệu trọn vẹn vẻ đẹp và tinh thần Hà Nội, thành công quảng bá hình ảnh Thủ đô, thúc đẩy ngành du lịch tăng trưởng, phát triển bền vững.

Trước mong muốn kiến tạo nên một "thương hiệu độc đáo" cho Thủ đô Hà Nội, chúng tôi đã và đang dồn toàn bộ nguồn lực cũng như những kinh nghiệm tích lũy nhiều năm qua để mang đến một sự kiện thể thao thật sự đẳng cấp, chuyên nghiệp, một giải chạy quốc tế "thịnh vượng" nhất từ trước đến nay.

Thứ nhất, chúng tôi chọn tổ chức VPIM vào giữa mùa thu, mùa đẹp nhất của Hà Nội với 4 cung đường 42km, 21km, 10km, 5km, đều xuất phát từ phố đi bộ Hồ Gươm, xuyên qua những góc phố cổ kính của 36 phố phường, kết nối các danh thắng danh tiếng bậc nhất thủ đô với với những công trình mang tính biểu tượng của một thành phố Hà Nội năng động, hiện đại. Toàn bộ đường chạy VPIM 2023 sẽ được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế bởi Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS), hứa hẹn sẽ là một trong những trải nghiệm chạy bộ tuyệt vời nhất dành cho các runner.

Lấy cảm hứng từ cung đường mùa thu này, chúng tôi cũng đã xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho VPIM không giống với bất cứ nhận diện giải chạy nào từng có tại Việt Nam với slogan HANOI VIBES. Nhìn vào hình ảnh thương hiệu của VPIM, bất kì ai đều như sẽ tìm thấy mình trong đó. Đó có thể là một vận động viên chuyên nghiệp đang muốn vượt giới hạn bản thân, hay một gia đình, nhóm bạn đang hân hoan đi chạy cùng nhau. Hơn cả một giải thể thao, VPIM sẽ giống như một ngày hội chạy bộ nhân văn và ý nghĩa mang đậm tinh thần Hà Nội dành cho tất cả mọi người.



Điểm khác biệt thứ hai của VPIM, đây sẽ là một giải chạy lấy vận động viên làm trung tâm, tập trung vào những trải nghiệm tốt nhất, trọn vẹn nhất dành cho runners. Nhiều người có thể cười mà nói rằng đặt người chạy làm trung tâm của một giải chạy là điều hết sức hiển nhiên. Nhưng thực tế tôi thấy rằng đây là điều mà không phải giải đấu nào cũng làm được.

Đặt người chạy làm trung tâm có nghĩa rằng Ban tổ chức sẽ phải mang lại nhiều quyền lợi nhất cho các vận động viên tham dự. Quyền lợi ở đây không chỉ đơn giản là túi racekit sẽ có những gì mà là trải nghiệm của người chạy sẽ ra sao. Một đường chạy thiếu an toàn, thiếu sự hỗ trợ sẽ không bao giờ thu hút được vận động viên. Ngược lại, nếu một giải chạy thực sự quan tâm đến cảm xúc của runners ví dụ như thông báo kết quả hay cập nhật hình ảnh ngay khi về đích cho người chạy thì sẽ luôn được vận động viên tin tưởng và ưu ái, từ đó tạo tiền đề cho sự lan tỏa, góp phần đưa giải đấu đến với nhiều người hơn.

Chính vì vậy, Ban tổ chức VPIM cam kết sẽ đầu tư những công nghệ tốt nhất vào quá trình thực hiện giải đấu để mang lại một sân chơi chuyên nghiệp và công bằng; lựa chọn những đối tác y tế và dịch vụ hỗ trợ uy tín, có thương hiệu như Bệnh viện Hồng Ngọc hay TH True Water… để đảm bảo trải nghiệm tuyệt vời nhất cho người chạy. Bên cạnh đó, tất cả các vận động viên khi tham gia VPIM cũng sẽ an tâm hơn với chính sách bảo hiểm đến từ Công ty bảo hiểm OPES. Ban tổ chức chúng tôi vẫn đang nối dài thêm những sự hỗ trợ để mang đến cho vận động viên những quyền lợi tốt nhất, đặc biệt là túi racekit. Chúng tôi hi vọng rằng mỗi người chạy đều sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi tham dự giải.

Câu cuối cùng xin hỏi ông, vì sao các doanh nghiệp mà cụ thể ở đây là VPBank lại rất hào hứng tham gia tổ chức các giải chạy?

Chạy bộ là môn thể thao dễ chơi, dễ tập luyện, phù hợp với hầu hết các đối tượng, do đó thu hút ngày một đông người tích cực rèn luyện sức khoẻ. Nếu để tổ chức một giải thể thao với điều kiện có nhiều người tham gia nhất, chắc chắn không thể có sự lựa chọn nào khác ngoài chạy bộ. Sức lan toả tích cực của hàng ngàn, thậm chí chục ngàn vận động viên tại mỗi giải đấu chính là một trong những điều các doanh nghiệp đồng hành hướng tới, không chỉ với mục tiêu về thương hiệu, mà còn cho thấy các thông điệp về giá trị văn hoá của chính doanh nghiệp gửi gắm vào giải đấu đó. Giá trị thương hiệu thực tế chỉ là phần nổi của câu chuyện lớn hơn mà nhiều doanh nghiệp hướng tới khi tổ chức một giải Marathon. Ở một giải chạy, nhà tổ chức và người tham gia luôn gặp nhau tại một điểm: đó là cùng đồng hành để lan toả giá trị tích cực và tốt đẹp tới cộng đồng. Đây là cách xây nền móng thật vững để lan toả tinh thần thể thao, phóng cách sống lành mạnh, những giá trị thịnh vượng thể chất và tinh thần tới cộng đồng, thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Từ năm 2018 đến nay, VPBank đã tham gia tổ chức 10 giải chạy quy mô trên toàn quốc với hàng chục nghìn người tham gia, đưa VPBank trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong trong phong trào chạy bộ tại Việt Nam. Chúng tôi cũng là doanh nghiệp có CLB chạy bộ nội bộ lớn nhất Việt Nam với hơn 2000 thành viên.

Với Giải Marathon Quốc tế Hà Nội VPBank, và sắp tới đây là một giải chạy lớn phối hợp cùng báo VNExpress tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, chúng tôi kỳ vọng sẽ kiến tạo nên những đỉnh cao mới cho phong trào chạy bộ Việt Nam. Đây cũng là một sự khẳng định mạnh mẽ cho chiến lược hành động của chúng tôi là tổ chức những sự kiện thể thao đỉnh cao, quy mô lớn nhằm lan tỏa, cổ vũ và thắp sáng lên tinh thần "Vì một Việt Nam thịnh vượng".

Ánh Dương Tổ quốc