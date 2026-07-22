Giá chào bán thường thấp hơn khoảng 1/3 so với giá bán hiện hành tại thị trường Việt Nam, theo cơ quan điều tra. Mức chênh ấy đủ lớn để hấp dẫn những cửa hàng mới thành lập hoặc đang muốn mở rộng khách hàng; cũng đủ lớn để nuôi sống cả một hệ thống hoạt động khép kín, nơi người giao hàng không nhất thiết biết người điều hành và người bán lẻ không nhất thiết nhìn thấy toàn bộ đường đi của viên đá.

Các đối tượng bị cáo buộc giấu kim cương trong hành lý, giày dép, quần áo, nhập cảnh qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài và Phú Quốc mà không khai báo hải quan. Hàng về đến Việt Nam đã được chia theo từng khách. Các nhóm WhatsApp được lập để báo số lượng, thời gian giao nhận; tin nhắn cài chế độ tự động xóa; việc giao hàng, nhận tiền dùng quy ước bằng số sê-ri trên tờ USD.

Từ những viên đá nằm im trên khay kiểm đếm, Chuyên án 268V dần hé lộ một đường dây buôn lậu xuyên quốc gia. Theo Bộ Công an, kim cương được thu gom tại Ấn Độ, tập kết ở Hồng Kông (Trung Quốc), rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam qua nhiều tầng trung gian trước khi đến các cửa hàng kinh doanh.

Bởi vậy, ngày 20/6/2026, khi Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM đồng loạt khám xét 20 địa điểm, bắt giữ 22 người để điều tra, thu giữ hơn 1.100 viên kim cương cùng nhiều chứng từ, dữ liệu điện tử và tang vật liên quan, đó không chỉ việc bóc gỡ một đường dây buôn lậu.

Kim cương không lên tiếng. Một viên đá trong suốt không thể tự kể nó đến từ đâu, đã qua tay những ai hay có đúng chất lượng như tờ chứng thư đi kèm. Giá trị của nó được xác lập bằng niềm tin, đó là chứng nhận kiểm định, nguồn gốc và uy tín của người bán.

Số liệu được cập nhật theo hai thông báo của Bộ Công an ngày 2/7 và 14/7/2026. Các hành vi nêu trong bài là cáo buộc của cơ quan điều tra trong giai đoạn vụ án đang được làm rõ.

Cuộn qua từng mảnh dữ liệu để thấy quy mô vụ án lớn dần theo quá trình điều tra mở rộng.

Mắt xích khiến vụ án vượt khỏi một cuộc buôn lậu

Ngày 2/7, Bộ Công an công bố kết quả điều tra ban đầu. Từ năm 2024, đường dây đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương vào Việt Nam, doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Hai mươi hai bị can bị khởi tố.

Mười ngày sau, quy mô chuyên án tiếp tục được mở rộng. Cơ quan điều tra khởi tố thêm nhiều bị can là lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý, trong đó có Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, Công ty TNHH Ngọc Tâm và Công ty TNHH Đầu tư NCA. Đến thời điểm công bố, vụ án đã có 31 bị can, 1.239 viên kim cương bị thu giữ; cơ quan điều tra xác định đường dây đã đưa hơn 30.000 viên kim cương vào Việt Nam, trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Sự xuất hiện của các doanh nghiệp trong hồ sơ điều tra khiến chuyên án không còn dừng ở câu chuyện buôn lậu. Quá trình điều tra đã chạm đến mắt xích giữ vai trò xác lập giá trị của một viên kim cương, đó là hoạt động kiểm định.

Với vàng, người mua còn có thể đối chiếu với mức giá tham chiếu trên thị trường. Nhưng với kim cương, mỗi viên đá là một tài sản riêng biệt, giá trị phụ thuộc vào màu sắc, độ tinh khiết, giác cắt, trọng lượng và đặc biệt là chứng thư đi kèm. Vì vậy, tờ chứng nhận không chỉ mô tả đặc tính của viên đá, mà còn là cơ sở để thị trường xác lập giá trị và niềm tin.

Khi mắt xích ấy bị đặt dấu hỏi, điều bị ảnh hưởng không chỉ là một chứng thư, mà là niềm tin đối với toàn bộ thị trường.

Tâm chấn PNJ

Sau thông tin ban đầu về chuyên án, sự chú ý của dư luận nhanh chóng dồn về PNJ và công ty kiểm định do doanh nghiệp sở hữu.

Dữ liệu từ Google Trends cho thấy, mức độ quan tâm đối với các từ khóa "PNJ" và "kim cương" tại Việt Nam đồng loạt tăng mạnh. Các tìm kiếm liên quan không tập trung vào sản phẩm hay hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, mà chủ yếu xoay quanh diễn biến điều tra. Nhiều cụm từ như "bắt giám đốc PNJ", "giám đốc PNJ bị bắt", "kim cương PNJ Lab" và "Đặng Ngọc Thảo PNJ" đều được Google Trends ghi nhận ở mức đột biến.

Bên cạnh đó, các từ khóa "công ty giám định PNJ Lab", "giám đốc PNJ", "PNJ Lab", "cổ phiếu PNJ" và "PNJ cổ phiếu" cùng tăng hàng nghìn phần trăm.

PNJ đã nhanh chóng có động thái nhằm làm rõ phạm vi ảnh hưởng của vụ việc, bắt đầu bằng thông báo: “PNJ khẳng định kim cương đều được kiểm định theo chuẩn GIA và có thể truy xuất các thông số kỹ thuật của từng viên theo yêu cầu”.

Ngày 4/7, tức hai ngày sau đó, Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung khẳng định PNJ có đủ nguồn lực để giữ đúng cam kết thu mua, đủ nguồn lực để đối phó trong tình huống này.

3 ngày sau thông báo, PNJ tiếp tục họp với nhà đầu tư. Người đứng đầu PNJ khẳng định 28.000 viên kim cương trong đường dây buôn lậu, có liên quan công ty con P-Lab, không lọt vào hệ thống bán lẻ của mình. Song song, lãnh đạo PNJ công bố mua vào cổ phiếu trong bối cảnh PNJ giảm sàn liên tục. Bên cạnh đó, PNJ lên kế hoạch thuê đơn vị kiểm định, kiểm toán và tư vấn độc lập quốc tế để đánh giá toàn bộ quy trình và chất lượng kim cương.

Dù vậy, vào trưa 21/7, trong cuộc họp báo, CEO Phan Quốc Công của PNJ lần đầu thừa nhận công ty đang chịu áp lực thanh khoản. Nguyên nhân, theo ông Công, không nằm ở việc thiếu nguồn lực bởi công ty đã chuẩn bị vài nghìn tỷ đồng cho chương trình mua lại sản phẩm kim cương từ khách hàng. Vấn đề nằm ở vòng quay vốn khi lượng hàng mua lại cần thời gian xử lý trước khi có thể đưa trở lại kinh doanh, khiến dòng tiền không xoay vòng kịp như điều kiện bình thường.

Sau khi thông báo sẽ áp dụng chính sách thanh toán theo năng lực thực tế cho toàn bộ các giao dịch mua lại trên toàn quốc, chiều nay khách hàng đến bán kim cương tại PNJ được hẹn trả chậm trong vòng 120 ngày, chia làm 5 đợt.