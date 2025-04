Năm 2025 là năm quan trọng, vừa khép lại chặng đường 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (2021-2025) của Việt Nam, vừa mở ra ngưỡng cửa bước vào một kỷ nguyên vươn mình phát triển của đất nước, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và vươn lên nhóm nước phát triển vào năm 2045.

Trong giai đoạn đất nước tập trung mọi nguồn lực để "tăng tốc – bứt phá", không thể thiếu đi vai trò quan trọng của ngành ngân hàng. Tính riêng trong năm 2024, ngành ngân hàng cung ứng ra nền kinh tế khoảng 2,1 triệu tỷ đồng, đưa tổng dư nợ toàn nền kinh tế hiện nay lên 15,6 triệu tỷ đồng, tiếp sức cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn vốn để sản xuất kinh doanh.

Tại hội nghị Thường trực Chính phủ với các ngân hàng thương mại diễn ra ngày 11/2/2025 vừa qua, Thủ tướng đã đề nghị lấy ngân hàng là đòn bẩy để phát huy, khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tạo động lực, xung lực phát triển kinh tế - xã hội.

Với vai trò huyết mạch của nền kinh tế, Thủ tướng mong muốn các ngân hàng đồng hành, chia sẻ để giải quyết những vấn đề lớn của đất nước, những khó khăn, vướng mắc của nhân dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, Thủ tướng cũng đề ra 3 nhiệm vụ lớn của năm 2025 và 8 nhóm giải pháp đối với ngành ngân hàng, trong đó có giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tập trung tín dụng, tích cực chuyển đổi số,...để thúc đẩy tăng trưởng GDP từ 8% trở lên, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, với khí thế sôi nổi cùng tinh thần tiên phong, không chỉ riêng ngân hàng quốc doanh mà cả những ngân hàng thuộc khối tư nhân như SHB luôn nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng đất nước vững mạnh.

Đối với SHB, sứ mệnh của ngân hàng không chỉ dừng lại ở việc cung cấp tín dụng hay hỗ trợ tài chính mà còn là sự không ngừng đổi mới sáng tạo, kiến tạo những giá trị tốt đẹp, bền vững cho thế hệ tương lai.

Ngày hội Văn hóa "Vững bước vào Kỷ nguyên mới" ngày 15/3 trên SVĐ Mỹ Đình, quy tụ 15.000 CBNV đại diện 80.000 người lao động trong và ngoài nước của SHB và T&T Group như là lời tuyên ngôn của hai doanh nghiệp hàng đầu trong kỷ nguyên mới. Sự kiện được tổ chức không chỉ để tri ân, tăng cường sự gắn kết, gia tăng tình yêu và niềm tự hào về tổ chức của CBNV, mà còn tiếp thêm xung lực để cùng nhau chuẩn bị bước vào giai đoạn bứt phá dẫn đầu; vừa truyền đi thông điệp về tâm thế, khát vọng và tầm nhìn của T&T và SHB, sẵn sàng bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chương trình nghệ thuật giàu bản sắc dân tộc nhưng đồng thời truyền tải thông điệp hướng tới tương lai

Đặc biệt, Ngày hội Văn hóa SHB và T&T còn là hành trình tôn vinh những giá trị truyền thống, kết hợp cùng tinh thần sáng tạo, đổi mới để hướng tới tương lai vững bền của tổ chức, của quốc gia.

Trải qua 32 năm dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển, SHB từ một ngân hàng nông thôn với mức vốn điều lệ chỉ 400 triệu đồng hiện đã trở thành một định chế lớn, vững vàng nằm trong TOP 5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Tại đêm sự kiện Ngày hội văn hóa, các đoàn diễu hành đại diện cho các khối, ngành, hơn 6.600 cán bộ nhân viên cùng mạng lưới 587 chi nhánh trải rộng khắp 50 tỉnh thành và quốc tế đã cùng nhau xuất hiện trên sân khấu với cờ hoa phấp phới, cất lời khẳng định tầm vóc của SHB trên hành trình bứt phá, tiến bước vào kỷ nguyên thịnh vượng của dân tộc.

Năm vừa qua, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 11.543 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2023. Tỷ lệ chi phí hoạt động/tổng thu nhập hoạt động (CIR) ở mức 24,5%, thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành nhờ thúc đẩy số hóa, ứng dụng công nghệ. Mặt khác, Ngân hàng tiếp tục đảm bảo các chỉ số an toàn, thanh khoản, quản trị rủi ro tuân thủ và tốt hơn so với quy định của NHNN.

Đến cuối năm 2024, SHB ghi nhận quy mô tổng tài sản ở mức hơn 747 nghìn tỷ đồng, cung cấp dư nợ tín dụng gần 534 nghìn tỷ đồng ra nền kinh tế, hướng đến các lĩnh vực ưu tiên của đất nước như nông nghiệp, công nghiệp phụ trợ,... tỷ lệ tăng trưởng cấp dụng đạt 18,2% trong năm qua.

Trong lần đầu tiên bảng xếp Fortune SEA 500 được công bố, SHB đứng thứ 137 trong các tổ chức có doanh thu lớn nhất Đông Nam Á và đứng thứ 17 trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp của Việt Nam. Ngân hàng cũng vinh dự được trao tặng huân chương lao động hạng nhì, huân chương lao động hạng ba, cùng nhiều bằng khen của chính phủ, NHNN, ủy ban các tỉnh, thành phố,...

SHB nhận Huân chương Lao Động Hạng Ba vào Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập

Không chỉ vươn mình trở thành định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm quốc tế, 3 thập kỷ vừa qua còn là hành trình SHB đồng hành, tiên phong triển khai thực hiện những quyết sách, nhiệm vụ mà đất nước giao phó.

Quay ngược lại hơn 10 năm trước, SHB là tổ chức đầu tiên xung phong thực hiện nhận chuyển giao các tổ chức tín dụng yếu kém với thương vụ nhận sáp nhập Habubank. Đây không chỉ là bước đi đầy bản lĩnh, thể hiện tầm nhìn chiến lược của SHB, mà còn tạo ra tiền lệ quan trọng cho ngành ngân hàng Việt Nam trong các thương vụ M&A khác và góp phần ổn định thị trường tài chính, an ninh tiền tệ quốc gia.

Mới đây, theo sự chỉ đạo của Thủ tướng về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ có thể mua được nhà, SHB ngay lập tức đưa ra thị trường gói cho vay ưu đãi với lãi suất cạnh tranh, chỉ từ 3,99%/năm, khiến giấc mơ "an cư - lạc nghiệp" không còn xa vời.

Các chương trình ưu đãi, khuyến mãi của SHB luôn đáp ứng nhu cầu thiết thực nhất của khách hàng và người dân

Bên cạnh đó, SHB còn nỗ lực thực hiện chủ trương thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, khi không ngừng số hóa từ quy trình nội bộ đến sản phẩm, dịch vụ khách hàng, ứng dụng các công nghệ hàng đầu như trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn, học máy. Nhờ vậy, tỷ trọng giao dịch qua kênh số và nền tảng online liên tục tăng trong top đầu ngành. Đến nay, 95% các nghiệp vụ ngân hàng trọng yếu đã có thể thực hiện hoàn toàn trên kênh số; đồng thời 98% số lượng giao dịch của các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân đều được thực hiện hoàn toàn thông qua kênh số Mobile banking, Internet banking.

Dọc chiều dài đất nước, SHB góp công xây dựng nhiều dự án trọng điểm, làm thay đổi bộ mặt quốc gia, cung ứng nguồn vốn tín dụng dồi dào và các giải pháp tài chính đáng tin cậy cho cá nhân, doanh nghiệp, bám sát định hướng tín dụng xanh, phát triển bền vững. SHB cũng thể hiện quyết tâm đồng hành cùng chính sách quốc gia khi đứng thứ 5 trong 10 ngân hàng tư nhân có số nộp ngân sách lớn nhất trong những năm gần đây.

Đầu năm 2025, SHB có bước chuyển mình mạnh mẽ khi hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 40.658 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng, tăng khả năng cạnh tranh của SHB trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, và đặc biệt đáp ứng các lợi ích kỳ vọng của cổ đông.

Xuyên suốt hơn ba thập kỷ xây dựng và phát triển, SHB luôn đặt chữ Tâm lên hàng đầu và coi đó là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Song hành với kinh doanh, SHB tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng, các chương trình do Đảng và Nhà nước phát động.

Điển hình như trong giai đoạn đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, với vai trò là một trong những ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, SHB đã chủ động, tích cực triển khai các gói tín dụng, thực hiện cơ cấu nợ, miễn giảm lãi, phí cho hàng trăm nghìn khách hàng.

Đồng thời, SHB triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội tại khắp các tỉnh thành trên cả nước, sát cánh cùng người dân vượt qua giai đoạn khó khăn. Tổng số tiền mà SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng chống dịch lên tới hơn 1.500 tỷ đồng thông qua việc ủng hộ quỹ vaccine của Chính phủ; hỗ trợ vật tư y tế cho các bệnh viện và địa phương; ủng hộ chương trình "Sóng và máy tính cho em"; hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch Covid-19; đồng hành cùng "Mùa xuân cho em"… Ngân hàng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Năm 2024, trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão Yagi gây ra, các đoàn công tác của SHB đã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc nhiều địa phương trực tiếp đi khảo sát, hỗ trợ cả về tài chính và tinh thần với mục tiêu giúp người dân và các tỉnh thành nhanh chóng tái thiết, ổn định cuộc sống sau bão lũ.

Tháng 10/2024, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Phạm Minh Chính, SHB đã trao tặng tỉnh Sóc Trăng 100 tỷ đồng tại Chương trình Phát động ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi toàn quốc - "Mái ấm cho đồng bào tôi".

Bên cạnh đó, SHB và Tập đoàn T&T đã đồng hành cùng Bộ Công an, triển khai chương trình xóa nhà tạm, hỗ trợ người nghèo trên khắp các tỉnh thành, bao gồm việc xây dựng 700 căn nhà cho người nghèo tỉnh Bạc Liêu; 150 căn nhà cho người dân và 1 điểm trường cho con em đồng bào miền núi, tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ như: Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên…

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi được Chính phủ xác định là năm tăng tốc, bứt phá, về đích của dân tộc. Trong bối cảnh nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi, các ngân hàng thương mại đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16%, góp phần thúc đẩy GDP đạt mức trên 8%. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, ngành ngân hàng cần giải quyết các vấn đề về nợ xấu, cải thiện cơ chế cho vay và đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2025 đạt 14.500 tỷ đồng, tăng trưởng 25%. Tổng tài sản lên kế hoạch tăng 11% đạt 832.221 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 16% (điều chỉnh theo chấp thuận của NHNN giao), kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. Tỷ lệ cổ tức 2025 dự kiến ở mức 18%. Năm 2026 ngân hàng hướng đến mục tiêu đạt 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản.

Năm nay, SHB cũng đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 45.942 tỷ đồng, tiếp tục củng cố nền tảng tài chính vững mạnh. Ngân hàng sẽ chi trả cổ tức 2024 tổng tỷ lệ 18%, gồm 13% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền, đảm bảo mang lại lợi ích cho cổ đông.

Kết thúc quý I/2025, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt gần 4.400 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch cả năm 2025. Bước tăng trưởng này cho thấy năng lực nội tại vững chắc của SHB, và nền tảng thuận lợi cho các mục tiêu tăng trưởng bứt phá trong năm 2025.

Fitch Ratings lần đầu công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm quốc tế với SHB. Theo đó, SHB được Fitch xếp hạng phát hành nợ dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ (Long-Term Issuer Default Ratings – IDRs) ở mức "BB–", với triển vọng xếp hạng Ổn định, thuộc nhóm đầu ngành ngân hàng.

Hòa mình trong dòng chảy lịch sử, là một phần của quốc gia, SHB sẽ tiếp tục bám sát định hướng của Đảng, Chính phủ và kiến tạo, lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới người dân, vững vàng với 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

SHB tiếp tục bám sát 4 trụ cột để phát triển bền vững trong thời gian tới

Ngân hàng đặt con người và văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng của quá trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện; lấy khoa học công nghệ, hiện đại hóa làm động lực để bứt phá, dẫn đầu; đổi mới sáng tạo là chìa khóa để bước vào kỷ nguyên mới; lấy phát triển bền vững, ngân hàng xanh làm mục tiêu chiến lược dài hạn.

Với tinh thần không ngừng đổi mới mỗi ngày, Ngân hàng sẽ tiếp tục kiên định theo 6 giá trị văn hóa cốt lõi "Tâm – Tin – Tín –Tri – Trí – Tầm", cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong thời gian tới, SHB đặt mục tiêu chiến lược trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh.

Vừa qua, SHB tổ chức thành công ĐHCĐ thu hút sự quan tâm lớn của hàng nghìn cổ đông và người được ủy quyền tới tham dự. Ngân hàng nằm trong nhóm tổ chức niêm yết có số lượng cổ đông lớn nhất trên thị trường với hơn 100.000 cổ đông.

Tại đại hội năm nay, cổ đông SHB thể hiện niềm vui phấn khởi khi chứng kiến ngân hàng không ngừng bứt phá, đạt được những thành tựu ấn tượng trên mọi phương diện: kinh doanh hiệu quả, đóng góp tích cực cho văn hóa - thể thao và các hoạt động an sinh xã hội. Những kết quả đó tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín và sự phát triển bền vững của SHB trong suốt hành trình 32 năm đồng hành cùng đất nước.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu phát triển dòng tín dụng xanh, với mục tiêu đạt 10% tổng dư nợ tín dụng xanh trong vòng 5 năm tới, đáp ứng các cam kết tại Hội nghị COP26 về giảm thiểu phát thải khí nhà kính. Đây là một phần trong chiến lược "xanh hóa" dòng vốn, nhằm hỗ trợ các dự án năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững và xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn.

Với nghi thức "truyền lửa", ngọn lửa - biểu tượng của cội nguồn, sự trường tồn và tinh thần bất khuất của dân tộc - được đích thân Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển kính tâm xin từ Đền Hùng, trao cho 2 đại diện ưu tú của SHB và T&T Group thắp sáng tại trung tâm thủ đô Hà Nội, đã đánh dấu thời khắc mở ra một chương mới đầy triển vọng, nơi sức mạnh tập thể và lòng nhiệt huyết của toàn thể cán bộ, nhân viên sẽ tạo thành một khối thống nhất "cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn", sẵn sàng cho bước chuyển mình giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Tiếp nối khát vọng vươn mình của dân tộc, Doanh nhân Đỗ Quang Hiển với xuất thân từ một nhà nghiên cứu đam mê khoa học công nghệ, tham gia phát triển kinh doanh. Ông không chỉ tạo ra việc làm cho hàng chục ngàn CBNV; mà còn chú trọng công tác đào tạo, chăm lo, nâng cao đời sống của người lao động. Sự thịnh vượng của mỗi CBNV là động lực tạo nên sự phát triển của SHB, T&T Group, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, không ngừng hợp tác với các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu trong nước và quốc tế; SHB và T&T luôn chú trọng công tác chuyển giao công nghệ hiện đại về nước nhà, cùng Việt Nam tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ, tự tin, tự lực, tự cường.

Tại sự kiện Ngày hội Văn hóa SHB - T&T Group 2025, Doanh nhân Đỗ Quang Hiển, cũng đã gửi đến tập thể lãnh đạo, nhân viên một lời hiệu triệu quan trọng trước thời cơ mới, vận hội mới của đất nước.

"T&T, SHB và các doanh nghiệp trong hệ thống nguyện thực hiện lời dạy của Bác Hồ: các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác – cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Chúng ta cùng nhau chung sức, đồng lòng, nhất tâm, trí sáng, vươn tầm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chiến lược mà Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đề ra…", ông nhấn mạnh.

Với chiến lược rõ ràng, có sự khác biệt, phù hợp theo từng giai đoạn và định hướng lâu dài, cùng nền tảng vững vàng và chiều sâu văn hóa, SHB đang vững bước đồng hành phát triển cùng khách hàng, người dân, đất nước. Ngân hàng kiên tâm với định hướng phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả, liên tục nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn quốc tế, mô hình hiện đại, cam kết sẽ tiếp tục đồng hành kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới xã hội và cộng đồng, chung tay gây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, cùng bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

