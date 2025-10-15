Xuân Cầu Holdings và Sunshine Group chuẩn bị giới thiệu ra thị trường hơn 12.000 căn hộ cao cấp giá phù hợp dành cho người trẻ tại đại đô thị Alluvia City - thành phố sinh thái khoáng nóng duy nhất bên sông Hồng, góp phần hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ về phát triển nhà ở cho người trẻ và người ở thực.

Sở hữu quy mô gần 200ha, Alluvia City được quy hoạch bài bản với 4 phân khu biểu tượng: Alluvia Onsen - “Thủ phủ khoáng nóng - khơi nguồn sự sống”; Alluvia Royal - “Đảo ngọc thượng lưu - Đặc quyền thịnh vượng”; Alluvia Yacht - "Dấu ấn thượng lưu bên bến du thuyền” và Alluvia Sunshine Grand City - “Đô thị tinh hoa bên dòng vượng khí”. Với định hướng lấy con người làm trung tâm, hệ sinh thái sản phẩm tại Alluvia City từ khu cao tầng, khu biệt thự, shophouse đến hệ thống chăm sóc sức khỏe và các tiện ích cốt lõi đều được kết nối chặt chẽ với sinh mạch của sông Hồng, cộng sinh cùng nguồn khoáng nóng tự nhiên quý giá. Tất cả sẽ hoà quyện để tạo nên một không gian sống lý tưởng, nơi cư dân tận hưởng việc chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng mỗi ngày với dòng sản phẩm bất động sản năng lượng tiên phong trên thị trường hiện nay.

Cách trung tâm Hà Nội chỉ khoảng 12km, với vị trí vàng đắc địa - “gần Hà Nội hơn 85% các địa bàn còn lại của Hà Nội” trong vòng bán kính lấy hồ Hoàn Kiếm làm tâm điểm, từ Alluvia City chỉ mất 25 phút để tới phố cổ bên trong vành đai 1 qua đường Nguyễn Văn Cừ, cầu Chương Dương; 15 phút để di chuyển thuận tiện vào nội đô bên trong vành đai 2.

Không chỉ đường bộ, dự án còn có một mặt tiếp giáp trực tiếp với sông Hồng và liền kề bến du thuyền thượng lưu – biểu tượng của phong cách sống đẳng cấp ven sông, mở ra khả năng kết nối bằng đường sông với trung tâm cũng như các tỉnh, thành lân cận.

Hưởng trọn lợi thế giao thông và tiềm năng tăng giá khi sở hữu vị trí vàng tại giao điểm hạ tầng siêu kết nối, chỉ trong vài năm tới, khi cầu đi vào hoạt động, giá trị bất động sản tại đây được dự đoán có thể tăng nhiều lần so với hiện tại , mở ra cơ hội vàng cho cả an cư và đầu tư.

Có thể thấy Alluvia City hội tụ “thiên thời” từ quy hoạch sông Hồng và “địa lợi” nhờ vị trí chiến lược cùng nguồn khoáng nóng quý giá của thiên nhiên, vừa là nơi an cư chất lượng cao, vừa là trung tâm kinh tế - du lịch mới đầy tiềm năng tại cửa ngõ Thủ đô.

Hướng đến thế hệ Millennials và Gen Z năng động, tại dự án Alluvia City, Xuân Cầu Holdings và Sunshine Group đã hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người trẻ với bộ sưu tập sản phẩm chất lượng cao cấp, được quy hoạch thông minh, thiết kế linh hoạt, đáp ứng tối đa nhu cầu an cư và đầu tư.

Mỗi cụm toà tháp vươn mình như một ốc đảo khép kín, với kiến trúc compound hiện đại bao bọc lấy hệ tiện ích đặc quyền, từ hệ thống tầng thương mại khối đế với đầy đủ loại hình thương mại dịch vụ, giải trí thời thượng, GenZ Hub… Đặc biệt, tại lõi cảnh quan trung tâm của các cụm tháp là bể bơi khoáng nóng rộng lớn, một ‘tiểu resort’ giữa lòng nội khu, nơi cư dân tận hưởng 365 ngày thư thái, tái tạo thân – tâm – trí trong làn nước tinh khiết. Bao quanh là hệ cảnh quan xanh mát, vườn dạo bộ, không gian thể thao và thư giãn ngoài trời, góp phần đưa dự án trở thành biểu tượng sống wellness giữa lòng đô thị.

Nổi bật trong đó là Wellness Resort Villa - Biệt thự trị liệu khoáng nóng và Legacy Villa - Biệt thự song lập thời thượng, những căn biệt thự đơn lập và song lập sở hữu những tiện ích tại gia “may đo” theo nhu cầu gia chủ như dẫn nguồn khoáng nóng về bể bơi riêng trong nhà, kết hợp cùng spa và không gian thiền tĩnh, giữ trọn khoảnh khắc dưỡng thân tâm, chăm trí lực suốt 365 ngày.

Tại Alluvia City, từng chi tiết hạ tầng và kiến trúc đều được chăm chút tinh xảo: đá tự nhiên nhập khẩu lát vỉa hè và lòng đường theo chuẩn đô thị châu Âu, bền vững, chống trơn trượt và tôn lên vẻ sang trọng hiếm có. Cùng với đó là hệ thống vật liệu hoàn thiện được tinh tuyển kỹ càng, sử dụng công nghệ phục chế của các bảo tàng và cung điện cổ châu Âu, mang đến cho công trình sự bền vững trường tồn với thời gian.

Tại Alluvia City, giá trị đặc quyền không chỉ nằm ở không gian sống đẳng cấp, mà còn ở cộng đồng thịnh vượng được kiến tạo. Đây là nơi hội tụ những cư dân thượng lưu – những người lựa chọn sống sang trọng, khỏe mạnh và thành đạt, đồng thời lan tỏa phong cách sống wellness hiện đại.

Với mục tiêu hiện thực hóa những giấc mơ an cư của người trẻ, mang tới những không gian sống cao cấp và cũng là điểm hẹn của thế hệ trẻ tinh hoa, cùng chung gu thẩm mỹ, đẳng cấp và tri thức, Alluvia City hình thành nên một cộng đồng văn minh chuẩn quốc tế. Sống tại đây, mỗi cư dân không chỉ khẳng định dấu ấn riêng mà còn cùng nhau kiến tạo những giá trị bền vững cho tương lai.

Ánh Dương Thanh Niên Việt