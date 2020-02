20 năm trước, Warren Buffett không tiếc đầu tư cả tỷ USD cho vợ chồng Bill Gates nhưng lời khuyên này mới là thứ khiến họ thức tỉnh và trân trọng suốt đời

Cách đây 1 tuần, vợ chồng Bill Gates đã công bố lá thư hàng năm về Quỹ Từ thiện Gates của họ với tiêu đề tiếng Anh: “Why we swing for the fences”. Bài viết dài 7.000 chữ này đã nhấn mạnh các thành tựu mà Quỹ Gates làm được trong 20 năm qua và những bài học họ tích lũy được sau khi dành 53 tỷ USD để giải quyết một số thách thức về sức khỏe và giáo dục trên thế giới.



Trong bức thư, Bill Gates cũng giải thích về ý nghĩa của tiêu đề năm nay. Khi ủng hộ ý tưởng của bạn mình vào năm 2006, Warren Buffett không chỉ sẵn lòng đầu tư hơn 10 triệu cổ phiếu - tương đương với 31 tỷ USD lúc bấy giờ - cho Quỹ Gates, mà còn động viên đôi vợ chồng hãy “xoay người đánh bóng thật mạnh về phía hàng rào”.

“Đó là một cụm từ thường xuyên được sử dụng trong bóng chày mà bất cứ người Mỹ nào cũng nhận ra”, Bill Gates viết. “Khi bạn xoay người để đánh bóng thật mạnh về phía hàng rào, có nghĩa là bạn dồn hết sức lực của mình để bóng bay đi xa nhất có thể. Có thể gậy của bạn sẽ đánh hụt bóng hoàn toàn - nhưng nếu thành công, phần thưởng mà bạn nhận được sẽ rất lớn”.

Warren Buffett đã cho Bill Gates rất nhiều lời khuyên bổ ích trong suốt sự nghiệp của ông.

Vợ chồng vị tỷ phú biến lời khuyên này thành mục tiêu cho quỹ từ thiện của mình. “Đó chính là cách chúng tôi nghĩ về các hoạt động thiện nguyện”, Bill Gates cho biết. “Mục tiêu không chỉ là tăng trưởng dần dần, mà là đặt cược mọi tâm huyết và nguồn lực vào đó, để nếu thành công, chúng có thể cải thiện cuộc đời của nhiều con người”.

Bill và Melinda cho biết, cuối cùng thì họ cũng đã thành công. Cặp đôi này sẽ tiếp tục áp dụng lời khuyên này để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng liên quan tới biến đổi khí hậu.

“Warren tin tưởng vào vai trò thực sự của các hoạt động thiện nguyện: Chấp nhận những rủi ro mà chính phủ không thể và trở thành chất xúc tác cho thay đổi. Warren, ông chính là chất xúc tác cho tôi và Bill. Ông là người đã nâng đỡ chúng tôi”, Melinda Gates đã viết trong một bài đăng nhân dịp sinh nhật Warren Buffett vào năm ngoái.

Trong một ghi chú nhỏ bên rìa bức thư, Bill Gates đã viết: “Bạn sẽ nhận ra ý đồ của Warren khi ông ấy thuyết phục tôi bằng cách sử dụng lối nói ẩn dụ về thể thao này”.

Ẩn dụ về thể thao là một trong những lối nói mà nhà đầu tư huyền thoại này hay dùng để giải thích các vấn đề về tài chính. Đây là kỹ năng giao tiếp quan trọng mà các doanh nhân thực sự nên học hỏi.

Vị tỷ phú 89 tuổi này rất thích sử dụng lối nói ẩn dụ và phép so sánh để trình bày ý tưởng của mình.

Trong một bộ phim tài liệu của HBO, khi Warren Buffett được yêu cầu trình bày về triết lý đầu tư của mình, ông đã trích dẫn cuốn sách viết bởi huyền thoại bóng chày Ted Williams - The Science of Hitting. Đây là một trong những vận động viên đánh bóng giỏi nhất mọi thời đại, với tỷ lệ trúng là .400 (cứ 10 quả thì trúng đích 4). Bởi vì trong môn thể thao này, vận động viên trên mức .300 đã được coi là xuất sắc.

Williams chia khu vực đánh bóng ra thành 77 ô nhỏ khác nhau. “Nếu ông ấy đợi bóng rơi vào điểm lý tưởng của mình, tỷ lệ đánh trúng bóng sẽ là .400”, Buffett giải thích. “Nếu ông ấy buộc phải đánh bóng ở các vị trí thấp hơn, tỷ lệ sẽ giảm còn .235. Vì thế, mẹo đầu tư là hãy đợi cho từng lượt bóng đi qua và chờ quả bóng rơi đúng vào điểm lý tưởng của mình”.

Buffett cũng thường xuyên sử dụng các phép so sánh trung đại. Ông luôn tìm kiếm các công ty giống như “những lâu đài kinh tế” bao quanh bởi một con hào kiên cố, khiến những kẻ xâm nhập (đối thủ cạnh tranh) gặp khó khăn trong việc tạo chỗ đứng trên thị trường.

Ẩn dụ hay so sánh là những biện pháp cơ bản mà các diễn giả sử dụng để khiến người nghe cảm thấy thoải mái với các chủ đề xa lạ và phức tạp. Từ trước tới nay, não bộ con người luôn có xu hướng tìm những thứ đơn giản để giải thích những thứ trừu tượng. Do đó, các doanh nhân nên áp dụng ẩn dụ và so sánh và so sánh vào trong những bài phát biểu hoặc thuyết trình của mình để giúp người nghe tập trung hơn.

Theo Inc., CNBC