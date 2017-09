3 câu "thần chú" dù là ai cũng nên mang theo như vật bất li thân: Câu nào cũng ý nghĩa!

1."Bỏ qua đi!"

Trên cuộc đời này, có rất nhiều người, rất nhiều việc mà dù chúng ta cố gắng hơn nữa cũng vĩnh viễn không thể nào đạt tới. Năng lực con người là hữu hạn, mà những khó khăn ập tới với chúng ta dường như chẳng có một giới hạn nào.

Những lúc như vậy, thay vì quan trọng chuyện hơn thua, bạn chỉ cần cố gắng hết sức để không thẹn với lòng mình.

Muốn có được cuộc sống an yên, con người ta không nên quá cố chấp, cũng không nên quá tính toán. Bởi lẽ, "tham sân si" chính là nguồn cội của những bi ai trên đời.

Vì vậy, hãy thuộc lòng câu thần chú "bỏ qua đi" để có thể coi trọng thứ thực sự quan trọng, buông bỏ những thứ không thuộc về mình. Có như vậy, bạn mới có thể an lạc mà hưởng thụ cuộc sống.

2."Không sao đâu!"

Bất kể phát sinh khó khăn lớn tới thế nào, bạn hãy luôn tự nhủ với bản thân mình rằng: "Không sao đâu!". Thái độ tích cực và lạc quan mới là nền móng vững chắc để chúng ta chiến thắng mọi hiểm nguy trên cuộc đời.

Trong bộ phim "Ba chàng ngốc" nổi tiếng của điện ảnh Ấn Độ, khan giả có lẽ sẽ không thể nào quên được câu cửa miệng "All is well" (mọi chuyện đều ổn) của nhân vật chính Rancho.

Chính câu nói tưởng như chẳng có tác dụng gì ấy đã giúp Rancho giành lại sinh mạng của một sinh linh mới chào đời, cũng giúp anh chàng kỹ sư tài ba ấy có động lực để theo đuổi con đường mình đã lựa chọn.

Hãy tin rằng, cuộc đời luôn công bằng với mọi sinh mệnh. Ở vào thời điểm cánh cửa cơ hội đóng lại trước mắt bạn, chắc chắn sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Điều quan trọng nằm ở chỗ bạn phải đủ tỉnh táo, bình tĩnh và lạc quan mới có thể tìm thấy cánh cửa hy vọng ấy.

Nguồn Internet.

3. "Sẽ qua thôi!"

Dù mưa có rơi nặng hạt tới bao lâu, sau cơn mưa trời vẫn sẽ hửng sáng.

Đời người cũng chẳng khác nào bầu trời sáng nắng chiều mưa, khi thì được hưởng vinh hoa, lúc lại tưởng như bị đầy xuống vực thẳm. Vậy nhưng, chỉ cần bạn dùng tâm tình tích cực để đối mặt, việc lớn rồi sẽ hóa thành nhỏ, việc nhỏ hóa thành không có.

Ai đó đã từng nói: "Ở mỗi thời điểm con người có những suy nghĩ khác nhau. Khi con người ta lớn hơn thì họ sẽ có cái nhìn thoải mái và bao dung hơn với cuộc sống. Vì sau cùng tổn thương nào rồi cũng sẽ qua thôi."

Quả đúng như vậy. Nếu ngay cả niềm tin và sự lạc quan cũng bị dập tắt, thử hỏi đời sống của chúng ta sẽ bi lụy tới thế nào?