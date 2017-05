4 thực phẩm ăn nhiều có thể gây hại gan

Với sự gia tăng của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) trên phạm vi toàn cầu, theo ước tính hiện nay có 20% dân số Hoa Kỳ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Ở Việt Nam, chưa có thống kê cụ thể, nhưng bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu cho thấy đang tăng nhanh trong những năm gần đây.

Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể. Tất cả mọi thứ bạn ăn vào đi qua gan để chuyển hóa. Gan có nhiệm vụ xử lý và giải phóng chất độc, cung cấp năng lượng, làm sạch máu, điều chỉnh hoóc môn và thực hiện hơn 500 chức năng quan trọng khác. Khi chức năng gan suy yếu, tính mạng con người sẽ bị đe dọa. Việc chọn và tránh thực phẩm gì cho gan đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ gan và có một sức khỏe tốt cho gan.

4 loại thực phẩm tránh ăn nhiều để gan khỏe mạnh:

1. Thịt đỏ

Protein có trong thịt đỏ là cần thiết trong chế độ ăn uống hàng ngày, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy cắt giảm lượng thịt đỏ sẽ giúp bảo vệ gan. Nếu bạn là một người khỏe mạnh, gan của bạn có thể dễ dàng phá vỡ các protein trong thịt đỏ. Nhưng nếu bạn đã có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, thì gan của bạn sẽ khó khăn trong việc chuyển hóa protein trong thịt đỏ. Khi suy giảm khả năng chuyển hóa protein của gan, các protein dư thừa có thể trở thành độc hại và có thể ảnh hưởng não, gây chóng mặt và mệt mỏi.

Tốt nhất bạn nên tránh ăn nhiều thịt đỏ, đặc biệt là nếu bạn đã được chẩn đoán bị bệnh gan. Thịt trắng như thịt gà và cá là lựa chọn tuyệt vời để vẫn nhận được các protein bạn cần hàng ngày.

2. Muối

Mặc dù cơ thể chúng ta đòi hỏi một mức độ muối nhất định, nhưng quá nhiều muối có thể gây hậu quả nghiêm trọng về sức khoẻ. Chúng ta đã biết ăn nhiều muối làm tăng huyết áp, nhưng do khả năng giữ nước của muối, thừa muối cũng không tốt cho gan của chúng ta.

Muối có thể dẫn đến sự tích tụ chất lỏng và ứ đọng trong gan và có thể dẫn đến gan nhiễm mỡ. Điều này sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu cơ thể của bạn đã có tình trạng giữ nước. Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ khuyến cáo không dùng nhiều hơn 1.500 mg mỗi ngày nếu bạn dễ bị giữ nước. Bạn nên tránh các thịt cá đóng hộp, nước tương để giữ mức muối của bạn thấp.

4. Thức ăn nhanh

Thức ăn nhanh nói chung không tốt cho sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là đối với gan của chúng ta.

Thức ăn nhanh làm tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường và bệnh tim mạch. Tránh thức ăn nhanh giúp cho bạn khỏe mạnh hơn.

4. Đồ uống có hàm lượng đường cao

Fructose có trong nhiều thực phẩm chế biến và đồ uống như soda, ngay cả bánh mì và bánh quy giòn. Nghiên cứu cho thấy dùng nhiều fructose không chỉ làm tăng nguy cơ béo phì, mà còn có thể dẫn đến tổn thương gan.

Theo TS.BS. Lê Thanh Hải

Sức Khỏe Đời Sống