75 tập, 57 năm giảng dạy yoga, cuộc đời của người phụ nữ 99 tuổi này như một cuốn phim tuyệt vời về cuộc sống tươi đẹp

Bà Tao Porchon-Lynch là con lai giữa cha là người Pháp và mẹ là người Ấn. Tuy nhiên, tuổi thơ bà không mấy suôn sẻ khi mất mẹ ngay khi mới sinh ra, cha bỏ rơi bà khi mới vài ngày tuổi cho chú của bà. Cụ bà Porchon-Lynch sau đó đã di chuyển khắp thế giới theo người chú của mình, từ Ấn Độ sang Pháp, Anh và rồi đến Mỹ. Ở mỗi nơi, bà làm nhiều việc để có thể kiếm sống, trong đó có những công việc liên quan rất nhiều đến nghệ thuật như người mẫu ảnh, diễn viên hay vũ công.

Mặc dù đã học yoga từ năm 8 tuổi nhưng cơ duyên đưa bà gắn bó với bộ môn này chỉ thực sự xuất hiện vào năm 1940, khi bà làm việc tại Hollywood theo hợp đồng với MGM trong bảy năm. Tại đây, bà được làm quen với những ngôi sao điện ảnh như Marilyn Monroe và Fred Astaire. Bà cũng gặp Indra Devi – một trong những người tiên phong đưa yoga đến với thế giới phương Tây. Chính Indra Devi là người để đề nghị Porchon-Lynch dạy yoga cho những ngôi sao như điện ảnh Debbie Reynolds và Shirley MacLaine, và vì thế, bà quay về Ấn Độ để học yoga một cách bài bản, chuyên sâu hơn.

Người bà theo học yoga tại Ấn Độ là B.K.S. Iyengar – một trong những giáo viên yoga hàng đầu lúc bấy giờ. Ban đầu, thầy không nhận bà vì cho rằng, yoga không dành cho phụ nữ. Nhưng chính sự quyết tâm của bà đã thuyết phục ông và sự học đó đã kéo dài tận 17 năm. Sau đó, bà mới thực sự bắt đầu công việc dạy yoga của mình.

Bà Porchon-Lynch chính là tác giả của cuốn "Shining Bright: Quotes and Images to Inspire Optimism, Gratitude & Belief In Your Limitless Potential " (Shining Bright: Châm ngôn và hình ảnh để truyền cảm hứng cho sự lạc quan, biết ơn và tin tưởng trong tiềm năng vô hạn của bạn). Cuốn sách mất 4 năm để hoàn thiện và đã xuất sắc giành được 10 giải thưởng văn học.

Dạy yoga 57 năm, tập yoga 75 năm, cuộc đời của bà Tao Porchon-Lynch được xem như một cuốn phim tuyệt vời về cuộc sống tươi đẹp. Bà sáng lập nên học viện yoga Westchester, cấp bằng cho vài ngàn huấn luyện viên yoga khác.

Năm ngoái, bà khiến hàng triệu khán giả của chương trình American Got Talent 2015 (Tài Năng Nước Mỹ) phải sửng sốt thán phục với bài nhảy ăn ý, điêu luyện cùng người bạn nhảy trẻ hơn mình 70 tuổi. Bà vẫn thường xuyên đứng lớp dạy yoga tại trung tâm của mình ở New York, tham gia các hội thảo về yoga ở khắp nơi trên thế giới và vẫn thường xuyên quay về Ấn Độ để trau dồi thêm kiến thức từ các yogi nổi tiếng ở xứ này. Phương châm sống của bà là “Tôi làm được” và nếu có cơ hội, phải nắm bắt ngay không chần chừ, đắn đo.

Nếu bạn muốn có một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc như bậc thầy yoga 99 tuổi này, có thể tham khảo 8 tips do chính bà chia sẻ:

Về ăn uống

Không bao giờ đặt lên đĩa nhiều hơn lượng thức ăn bạn có thể tiêu thụ hết. Nếu đói thì hãy lấy thêm.

Không ăn đồ thịt động vật sống. Ngay cả những động vật bị giết lấy thịt cũng hạn chế tối đa. Thực phẩm quen thuộc nhất với bà là hoa quả.

Sau khi thức dậy

Xác định tâm lý ngay sau khi thức dậy, rằng không có gì bạn không thể làm được.

Hãy để buổi sáng thật hứng khởi với suy nghĩ “Hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời” để làm động lực vượt qua khó khăn.

Thái độ sống

Hãy luôn vui vẻ, bao dung.

Luôn giữ cho mình sự trẻ trung yêu đời như tuổi 20. Đừng để tuổi tác quyết định tâm hồn.

Nghĩ là làm.

Điều chỉnh nội tâm của chính mình. Không gì là không thể khi bạn có niềm tin.

Một số hình ảnh về cuộc sống trẻ trung tuyệt vời của bà Tao Porchon-Lynch: