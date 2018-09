8 cuốn sách kinh điển, là “kim chỉ nam” cho những ai muốn thành công trong thế giới kinh doanh

Dù bạn mới bắt đầu con đường kinh doanh hay đang là một CEO nhưng vẫn muốn thách thức bản thân thì những cuốn sách này chắc chắn sẽ đem lại cảm hứng vô cùng tuyệt vời. Được chọn lựa giữa hàng nghìn cuốn sách được xuất bản mỗi năm, đây là 8 cuốn sách được các CEO hàng đầu khuyên đọc trong năm 2018:



1. Thế lưỡng nan của nhà cải tiến, tác giả Clayton M. Christensen

The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail chắc chắn là một trong số những cuốn sách nổi tiếng nhất về đổi mới và kinh doanh mà bạn nên đọc. Đối với các doanh nhân và những nhà lãnh đạo start-up, cần hình thành được nhiều lớp tư duy về thị trường sản phẩm,về những “kẽ hở” mà những doanh nghiệp lớn đi trước bỏ sót và cách để tận dụng những cơ hội này.

Bài học cuốn sách đưa ra là: Thích ứng ngay và thường xuyên, điều đó có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận hiện tại của bạn.

2. Tỷ phú bán giày, tác giả Tony Hsieh

Cuốn sách Delivering Happiness: A Path to Profits, Passion, and Purpose từng được xuất bản ở Việt Nam dưới tên “Tỷ phú bán giày”. Trong đó, tác giả Tony Hseih đã đưa ra một kế hoạch chi tiết để bắt đầu và phát triển một công ty. Ở vào trường hợp của chính tác giả, đó là con đường từ quầy bán nước chanh và cửa hàng pizza cho tới những doanh nghiệp tỷ đô như LinkExchange, Zappos…

3. Những điều trường Harvard không dạy bạn của Mark McCormack

Cuốn sách cung cấp một góc nhìn độc đáo về kinh doanh, điều gì khiến mọi người thu hút bởi nó và những kỹ năng mềm cần có khi làm kinh doanh (biết cảm nhận, biết thuyết phục, biết quản lý). Tác giả của cuốn sách, Mark McCormack cũng từng là một vận động viên nổi tiếng và chính ông là người đã thiết lập nên một đế chế truyền thông trong thể thao, đem lại lợi ích cho các vận động viên, nhà tài trợ…

4. Gian nan chồng chất gian nan: Kinh doanh khi không có giải pháp dễ dàng, tác giả Ben Horowitz

Cuốn sách cung cấp những kinh nghiệm cực kỳ thiết thực và thực tế về việc điều hành một công ty, quản lý nhân sự cũng như giải quyết các vấn đề khó khăn. Nguồn gốc của những kinh nghiệm đó không từ ai khác mà chính là tác giả Ben Horowitz - đồng sáng lập và là đối tác của Andreessen Horowitz, một trong những công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu của Thung lũng Silicon.

5. Gã nghiện giày: Tự truyện của nhà sáng lập Nike, tác giả Phil Knight

Con đường xây dựng nên đế chế Nike nổi tiếng thế giới được Phil Knight thuật lại chi tiết trong “Shoe Dog”. Cuốn sách cho thấy tầm quan trọng của sự kiên trì, của sự quyết đoán, của những mối quan hệ cần có trong kinh doanh… Đến huyền thoại đầu tư Warren Buffett còn ca ngợi “Cuốn sách hay nhất năm ngoái tôi đọc là "Gã nghiện giày" của nhà sáng lập Nike, Phil Knight. Phil là một doanh nhân thông minh, tài năng và cạnh tranh, và cũng là một người kể chuyện xuất sắc".

6. Sam Walton: Sản xuất tại Hoa Kỳ của Sam Walton

Trong cuốn tự truyện của mình, người sáng lập tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới Walmart đã trình bày chi tiết nhiều nguyên tắc trong kinh doanh bán lẻ như giảm giá, giá trị cốt lõi của sự tiết kiệm, lập kế hoạch hành động cũng như việc dám thử nhiều cơ hội khác nhau, thậm chí chấp nhận sai lầm. Ông không bao giờ hài lòng với thực tại mà luôn tìm kiếm những mục tiêu cao hơn, lớn hơn để làm cho Wal-Mart ngày càng hoàn thiện.

7. Nguyên bản: Cách những kẻ lập dị thay đổi thế giới, tác giả Adam Grant

Một trong những phần việc của người quản lý là tạo ra văn hóa có thể khiến nhân viên tỏa sáng. Những nhân viên giỏi nhất là những người sáng tạo nhất và sẵn sàng nói lên suy nghĩ của mình.

Trong cuốn sách Originals, Adam Grant nói về ý nghĩa của việc là nguyên bản thực sự, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo từ bên trong. Ông giải thích thêm về cách mà các nhà lãnh đạo như Steve Jobs trao quyền cho nhân viên và tạo tạo ra văn hóa mà mọi người dám nói lên suy nghĩ của mình đồng thời làm việc hiệu quả nhất.

8. Vĩ đại do lựa chọn, tác giả Jim Collins

Cuốn sách trả lời câu hỏi, tại sao những công ty lớn vẫn trường tồn trong những lúc khó khăn, hỗn loạn. Với rất nhiều ví dụ từ thực tế ở các ngành nghề, “Great by Choice” rút ra bài học xương máu cho những CEO trẻ: Những nhà lãnh đạo của các công ty vĩ đại không sáng tạo hơn, không có tầm nhìn xa hơn, không có cá tính hơn, không có vận may hơn, không thích tìm kiếm rủi ro hơn, không anh hùng hơn, và không có khuynh hướng thực hiện những nước cờ lớn, táo bạo hơn. Nhưng họ đã lèo lái được công ty họ qua những lúc khó khăn để luôn trường tồn, bởi vì họ sống và làm việc theo ba yếu tố cân bằng nhau: kiên định với nguyên tắc, sáng tạo theo kinh nghiệm và biết sợ hãi một cách hữu ích.