Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án Tổ chức đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền

Ngày 11/3/2018, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án: "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền".

Ban Bí thư cho rằng, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng Công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chủ động, tích cực chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, điều tra vụ án và báo cáo kết quả bước đầu với Ban Bí thư.

Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật./.