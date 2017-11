Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết bông hoa đỏ cài áo Thủ tướng Justin Trudeau và câu chuyện lịch sử đằng sau

Sáng ngày 8/11, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

Ngay khi xuất hiện tại sân bay Nội Bài, hình ảnh lịch lãm của vị Thủ tướng Canada đã gây được thiện cảm với tất cả mọi người có mặt cũng như những độc giả đang dõi theo tin tức từ xa nhờ vào phong thái lịch lãm và sự thân thiện, gần gũi. Mặc dù phải khoác lên người những bộ vest có phần cứng nhắc thế nhưng với sự tinh tế của mình, Thủ tướng Canada vẫn kết hợp các phụ kiện "ton sur ton" đầy thời trang và quyến rũ.

Thế nhưng, một trong những phụ kiện được ông đeo khá thường xuyên trong những ngày qua - một bông hoa đỏ cái trên ve áo vest - lại có cả một câu chuyện phía sau mà nhiều người chưa biết.

Bông hoa đỏ cài trên ve áo thủ tướng Canada Justin Trudeau có cả một câu chuyện phía sau. Ảnh: Nam Nguyễn.

Bông hoa đỏ này là biểu tượng cho ngày 11/11 - ngày tưởng nhớ và tri ân những người lính đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất - còn được gọi là Remembrance day. Vào đúng 11 giờ 11 phút, ngày 11/11/1918, một hiệp ước đình chiến được ký kết trên một toa xe lửa ở ngoại ô thành phố Compiegne để chấm dứt Đệ nhất thế chiến 1914-1918.

Thoạt đầu, lễ kỷ niệm này có tên là Armistice day, sau đó không hiểu vì lý do gì lại được gọi là Thanksgiving day. Sau cùng, trong các đạo luật về ngày nghỉ lễ The Holiday Act được ký vào năm 1970, chính phủ Canada chính thức xác nhận ngày này có tên là The Remembrance Day - ngày kỷ niệm chiến sĩ trận vong.

Ở Canada, ngày 11 tháng 11 được công nhận là ngày tưởng niệm các chiến sĩ trận vong.

Ngày lễ này cũng được nhiều nước khác như Anh, Mỹ, Pháp, Nga hay Đức tổ chức, có thể cùng hoặc khác tên và ngày cũng như lý do tri ân. Ở Canada, ngày 11/11 hàng năm được dùng để tri ân các chiến sĩ đã hy sinh trong hai cuộc chiến tranh thế giới. Biểu tượng của ngày lễ này chính là hoa poppy (hoa anh túc đỏ), nguyên nhân là do loài hoa này mọc khá nhiều ở các chiến trường Pháp-Bỉ mà binh lính Canada từng tham chiến. Loài hoa này cũng là quốc hoa của Bỉ.

Ngày mùng 8 tháng 12 năm 1915, trung tá John McCrae đã viết một bài thơ tri ân các chiến sĩ Canada tên "In Flander's Field", mở đầu với câu "Hoa poppy nở đỏ rực vùng Flander". Bài thơ này xúc động và nổi tiếng tới mức đã lay động tới tận tâm can toàn bộ người dân Canada và từ đó về sau, những người đem lòng nhớ ơn các chiến sĩ đã ngã xuống cho hòa bình nhân loại thường đeo bông hoa đỏ này trên ve áo vào ngày Remembrance Day. Đó cũng chính là ý nghĩa của bông hoa cài trên áo thủ tướng Canada cùng những cận vệ của ông trong những ngày qua.

Thủ tướng Canada tri ân những người lính đã ngã xuống cho hòa bình thế giới.

