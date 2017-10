“Bạn thường trữ loại quả này trong bếp nhưng có biết các công dụng chữa bệnh của nó?”

Dinh dưỡng của chanh

Những lợi ích sức khỏe của chanh là do nhiều yếu tố nuôi dưỡng nó như vitamin C, vitamin B6, vitamin A, vitamin E, folate, niacin, thiamin, riboflavin, acid pantothenic, đồng, canxi, sắt, magiê, kali, kẽm, phốt pho, và protein. Nó là một loại trái cây có chứa flavonoid là vật liệu tổng hợp có chứa chất chống oxy hóa và chống ung thư thuộc tính. Chanh cũng giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường, táo bón, cao huyết áp, sốt, khó tiêu, cũng như cải thiện làn da, tóc và răng. Nghiên cứu được tiến hành tại Hiệp hội Tiết niệu Hoa Kỳ nhấn mạnh thực tế rằng chanh hoặc nước chanh có thể loại bỏ sự xuất hiện của sỏi thận bằng cách hình thành citrate trong nước tiểu, giúp ngăn chặn sự hình thành của các tinh thể.

Nhiều người cũng sử dụng chanh như một chất tẩy rửa, bởi vì khả năng loại bỏ vết bẩn. Hương thơm của chanh cũng có thể đẩy lùi muỗi, trong khi uống nước chanh với dầu ô liu giúp để thoát khỏi sỏi mật. Nó cũng được biết đến với giá trị dược liệu cao và được sử dụng theo nhiều cách khác nhau.

Lợi ích sức khỏe khác nhau của chanh được giải thích chi tiết dưới đây:

Trị chứng khó tiêu

Nước chanh giúp để chữa trị các vấn đề liên quan đến chứng khó tiêu và táo bón. Thêm một vài giọt chanh để món ăn của bạn (cẩn thận, nó không hợp với sữa), và nó sẽ hỗ trợ trong quá trình tiêu hóa. Nó hoạt động như một máy lọc máu và chất tẩy rửa. Các công thức là nước chanh, nước lạnh, soda, muối và đường/mật ong cho ngọt. Bạn cũng có thể thêm một số lá cho tăng thêm hương vị. Uống thức uống này bất cứ khi nào bạn có một bữa ăn trưa hoặc ăn tối thịnh soạn.

Thư giãn chân

Chân là nơi tập trung nhiều huyệt đạo liên quan đến các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Khi mệt mỏi, chanh là một chất thơm, chất khử trùng và rất hữu ích để thư giãn chân. Thêm chanh vào nước ấm và ngâm chân sẽ cảm thấy ngay lập tức thư giãn cơ bắp.

Trị bệnh thấp khớp, viêm khớp

Thấp khớp liên quan đến sự sung, đau các cơ, dây chằng, gân hoặc các khớp. Bệnh ảnh hưởng lên cả nam và nữ bất kể tuổi tác. Còn bệnh viêm khớp có thể khiến cho một hoặc hai khớp xương có thể trở nên biến dạng, làm cho người bệnh bị tật và suy yếu dần. Chữa trị bằng cách vắt nửa trái chanh vào ly nước nóng và uống từ 8 – 10 lần mỗi ngày. Vài ngày đầu bạn sẽ thấy cơn đau nhiều hơn nhưng nó sẽ giảm dần sau đó. Nước chanh sẽ giúp thải vi khuẩn và độc tố ra khỏi cơ thể.

Giảm sỏi mật

Nước chanh có thể làm tan cục u trên da, vì vậy nó có thể được áp dụng cho các lĩnh vực mà da đã cứng lên, giống như lòng bàn chân và lòng bàn tay của bạn. Uống với nước có thể giúp bệnh nhân giảm sỏi mật vì những lý do tương tự.

Trị viêm họng

Viêm họng hay họng nhiễm trùng phần lớn các trường hợp là do virus gây ra (40 – 80%), phần còn lại là do vi khuẩn, nấm hay các chất kích thích như chất gây ô nhiễm hay hóa chất. Chanh là loại quả tuyệt vời trong việc chiến đấu chống lại các vấn đề liên quan đến nhiễm trùng họng do tính chất kháng khuẩn nổi tiếng của nó.

Kiểm soát huyết áp

Uống nước chanh rất có ích cho những người bị vấn đề về tim vì nó chứa kali. Nó điều khiển cao huyết áp, chóng mặt, và buồn nôn vì nó cung cấp một cảm giác êm dịu cho cả tâm trí và cơ thể. Nó thường được sử dụng để giảm căng thẳng thần kinh và trầm cảm.

Chanh đã được chứng minh là mang lại lợi ích của tự nhiên cho tất cả những người sử dụng nó. Nó cung cấp nhiều giải pháp có giá trị cho vấn đề sức khỏe vì nó là loại chứa chất sát trùng và tự nhiên. Mỗi ngày nên ăn bất cứ nơi nào từ một phần tư đến một nửa quả chanh, tuy lượng nạp vào cơ thể ít nhưng nó có tác dụng mạnh mẽ hơn cam quýt để có được những lợi ích sức khỏe tối đa!