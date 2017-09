Bão Harvey: Hậu quả không chỉ là trước mắt?

Chắc chắn rằng nền kinh tế của bang Houston sẽ bị ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão Harvey. Tuy nhiên, điều đó lại phụ thuộc nhiều vào việc bao nhiêu cư dân của thành phố này sẽ bám trụ lại sau khi nước rút, vì dân số tác động đến lượng việc làm hiện tại lẫn hoạt động của nền kinh tế.

12 năm sau cơn siêu bão Katrina, dân số của New Orleans vẫn chưa hồi phục. Hiện tại, dân số của thành phố này đã giảm khoảng 90.000 dân, tương đương với 18% tổng dân số trước khi cơn bão quét qua. Số lượng việc làm ở khu vực đô thị của New Orleans cũng giảm gần 10% trong cùng thời điểm đó.

Dẫu vậy, hầu hết các chuyên gia đều không chắc rằng Houston sẽ trải qua một điều gì đó gần giống như việc sụt giảm dân số ở New Orleans.

“Houston không phải là New Orleans. Nó là một nền kinh tế lớn, đa dạng và tăng trưởng nhanh”, Mark Zandi, chuyên gia kinh tế trưởng của Moody's Analytics, nói.

Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp của thành phố này hiện trên mức trung bình so với toàn quốc sau khi dầu bị rớt giá hồi đầu năm 2016, nhưng mọi việc đang được cải thiện khi gần đây chỉ số này đã giảm xuống chỉ còn 5,3%. Tăng trưởng kinh tế ở khu vực Houston đã được tiếp thêm nhiên liệu bởi dòng người mới đổ vào khu vực này.

Mỉa mai thay, nhiều người từng rời khỏi New Orleans sau cơn bão Katrina lại chọn bến đỗ là Houston. Theo phân tích từ dữ liệu IRS của Moody's Analytics, khoảng 42.000 dân New Orleans đã nộp thuế của họ từ nơi sinh sống mới là Houston trong năm 2006, tức là sau cơn bão Katrina một năm. Chỉ có khoảng 12.000 người đóng thuế đã quay trở lại New Orleans trong 5 năm sau đó, nghĩa là nhiều người hiện vẫn còn ở Houston và đang phải hứng chịu hậu quả của bão Harvey.

Houston đã hứng chịu 3 cơn lũ lụt lớn kể từ năm 2015 đến nay, và nếu bị xem là “thành phố với rủi ro ngập lụt”, giống như New Orleans, thì quả là khó khăn hơn nhiều cho thành phố này trong việc thu hút cư dân mới.

“Những gì chúng ta đang nói đến là Houston sẽ được gắn với tai tiếng gì, hình ảnh gì trong tương lai”, Jim Blackburn, đồng giám đốc của trung tâm bão lụt tại đại học Rice ở Houston, phân tích.

Houston sẽ thể hiện thế nào sau cơn bão Harvey cũng phụ thuộc nhiều vào việc chi trả của các công ty bảo hiểm. Thách thức ở đây là hầu hết các thiệt hại mà cơn bão Harvey gây ra đều là do ngập lụt gây nên, một điều vốn không được bao gồm trong chính sách bảo hiểm dành cho những người sở hữu nhà. Ngoài ra, nhiều chủ nhà bị ảnh hưởng từ cơn bão này có thể cũng không được chương trình bảo hiểm lũ lụt quốc gia của chính phủ liên bang chi trả, do họ không bồi thường cho những thiệt hại như thế.

Trợ giúp liên bang dành cho những người không có bảo hiểm lũ lụt bị mất nhà cửa có thể giúp giảm bớt bất kì thiệt hại nào đối với thành phố này, nhưng vẫn còn quá sớm để nói rằng điều đó sẽ xảy ra hay không. Nếu không có sự trợ giúp đó thì các hộ gia đình của Houston và sức chi tiêu của họ sẽ phải hứng chịu một hậu quả nặng nề hơn.