Báo Singapore chỉ ra điểm đến lý tưởng cho hành trình chinh phục châu Á của Quang Hải

Hà Nội FC khẳng định giờ chưa phải lúc Quang Hải ra nước ngoài thi đấu. Nhưng tờ Four Four Two (442) phiên bản Singapore lại cho rằng tiền vệ 21 tuổi hoàn toàn sẵn sàng cho một chuyến "xuất ngoại".