Bất ngờ kết quả kiểm tra cửa hàng Khaisilk bán lụa Tàu

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa có báo cáo gửi Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) kết quả kiểm tra cửa hàng KhaiSilk số 113 Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm).

Báo cáo do ông Trịnh Quang Đức, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội ký tên cho hay: Cửa hàng 113 Hàng Gai do bà Nguyễn Thị Thu Nga là chủ hộ kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Thị Thu Nga thừa nhận, cửa hàng chuyên kinh doanh các mặt hàng lụa tơ tằm do Việt Nam sản xuất.

Tuy nhiên, do sơ suất trong quản lý, trước nhu cầu hàng hóa tăng đột biến vào dịp 20/10 (Ngày phụ nữ Việt Nam), nhân viên cửa hàng đã tự ý mua sản phẩm khăn lụa tơ tằm trên thị trường về cắt bỏ nhãn gốc Made in China sau đó khâu nhãn KhaiSilk Made in Việt Nam để bán cho khách hàng.

Tổng số hàng hóa cơ sở đã mua về và thay nhãn là 60 chiếc, đã bán 4 chiếc, còn tồn 56 chiếc. Giá niêm yết sản phẩm là 644.000 đồng/chiếc, tổng giá trị hàng hóa vi phạm là hơn 36 triệu đồng.

Trước đó, trưa 26/10, lực lượng Quản lý thị trường TP. Hà Nội và Cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra hàng hóa tại cửa hàng Khaisilk tại số 113 Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sau khi bị khách hàng tố bán khăn lụa xuất xứ Trung Quốc nhưng lại in nhãn mác “Khaisilk made in Vietnam”.