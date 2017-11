Sẽ truy thu thuế nếu doanh nghiệp Khaisilk chưa nộp đúng quy định

Trong trường hợp phát hiện ra việc kê khai đóng thuế không đúng với thực tế kinh doanh và các quy định hiện hành, Cục sẽ yêu cầu truy thu ngay theo quy định.

Cũng theo Cục Thuế thành phố Hà Nội, doanh nghiệp Khaisilk tự kê khai và nộp thuế.

Trước thông tin sản phẩm của Khaisilk có mác “Khaisilk-Made in Việt Nam” vừa gắn mác “Made in China," Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo Cục Quản lý thị trường, Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra vụ việc liên quan đến xuất xứ hàng hóa của Tập đoàn Khaisilk.

Hiện Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã thực hiện kiểm tra và thu giữ một số mẫu khăn tại cửa hàng Khaisilk Hàng Gai (Hoàn Kiếm).

Để làm sáng tỏ thông tin sản phẩm “Khaisilk-Made in Việt Nam” vừa gắn mác “Made in China," Bộ Công Thương đã quyết định chuyển hồ sơ vụ việc sang Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội đối với cơ sở kinh doanh hàng dệt may do bà Nguyễn Thu Nga là chủ hộ kinh doanh, địa chỉ số 113 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ./.