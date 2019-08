Biến ước mơ trở thành hiện thực ở độ tuổi xế chiều: Bí quyết thành công đằng sau tiệm bánh OperaNuts của người phụ nữ này khiến ai cũng nể phục

OperaNuts: Câu chuyện thành công giữa các thế hệ



Khi tạp chí Never Too Old to Get Rich phỏng vấn Roth, bà đã chia sẻ về câu chuyện khởi nghiệp của mình. Chủ yếu là cách bà ấy tìm kiếm giúp đỡ từ những người có kinh nghiệm và trẻ hơn mình, đặc biệt là Eileen Roach, 28 tuổi.

Lần đầu tiên Roth và Roach gặp nhau tại một chi nhánh của Thư viện Công cộng New York, nơi Roach làm tình nguyện khi tham gia vào tổ chức New York Cares - dạy người lớn tuổi cách sử dụng máy tính.

Roach đã nhanh chóng trở thành một người bạn thân thiết kiêm cố vấn công nghệ của Roth. Cô ấy đã giúp đỡ Roth với một loạt các vấn đề liên quan đến các website, được sử dụng để điều hành công việc kinh doanh mới.

Roth đã ra mắt OperaNuts vào năm 2013 với khoản đầu tư khoảng 4.000 đô la (chủ yếu được sử dụng để mua nguyên liệu, vật tư và bao bì).

Bà Rachel Roth chụp cùng nhân viên và khách hàng của mình.

"Những người ở độ tuổi hai mươi, như Eileen Roach, đã ủng hộ tôi bằng cách cho tôi năng lượng để tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Và có những người khác giống như cô ấy đã tiến đến bên cạnh để giúp đỡ tôi. Tôi tưởng tượng ra tôi có một cái vòng tay và tất cả mọi người đều ở trong cái vòng tay đó vậy. Tôi gọi họ là những con người công nghệ đến từ thiên đường", Roth nói.

Biến đam mê thành một doanh nghiệp

Roth đã tự chế biến các loại hạt - được làm bằng hạnh nhân, một loại nước sốt muối biển tuyệt mật và sô cô la đen, và đem tặng chúng cho bạn bè của mình trong nhiều năm. Cuối cùng, bà đã quyết định kinh doanh sau khi nhận được sự đốc thúc từ bạn bè rằng bà có đủ khả năng để bán cạnh tranh với các cửa hàng khác.

"Nói thật, tôi phải kiếm tiền", bà nói. Và Roth đã rất muốn làm điều gì đó bên cạnh việc dạy kèm tiếng Anh mà bà đang làm với vai trò là một tình nguyện viên. Bà bắt đầu đem sản phẩm của mình xâm nhập vào thị trường, bán các loại hạt tại buổi khai trương nghệ thuật Manhattan và ở cửa hàng Williams-Sonoma. Bà đã đạt được doanh thu ngoài mong đợi. Roth đã đặt tên cho thương hiệu của mình là "OperaNuts", nhằm mục đích tôn vinh niềm đam mê với nhạc Opera từ khi bà mới 12 tuổi.

Tình yêu ẩm thực kết hợp với kinh nghiệm nghề nghiệp của bà, đã mở ra một con đường thành công rực rỡ cho tương lai sau này của bà. Hiện nay, Roth đã có thêm một số đối tác trong ngành công nghiệp thời trang như Liz Claiborne và Ellen Tracy. Ngoài ra, bà cũng làm việc với vai trò là một nhà báo về lĩnh vực thời trang.

Sẵn sàng nhận trợ giúp để bổ sung các kỹ năng còn thiếu

"Tôi có nền tảng tiếp thị, và tôi đã nghiên cứu rất nhiều để chắc chắn rằng không có bất cứ sản phẩm gì trên thị trường giống với các loại hạt của tôi. Tuy nhiên, thành thật mà nói, tôi còn thiếu các kỹ năng về kỹ thuật để thiết lập một trang web và học cách tiếp thị trực tuyến. Đó chính là điều mà Eileen Roach dạy kèm cho tôi.

Các loại hạt được bán tại OperaNuts.

Roth cũng nhờ đến các chuyên gia khác để được giúp đỡ trong các lĩnh vực khác nhau. Nhiếp ảnh gia Melissa Cruz của OperaNuts đang làm việc tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Manhattan. Nữ diễn viên kiêm người mẫu Kim Lockett đã giúp làm cộng tác viên bán lẻ tại các sự kiện. Nhà thiết kế đồ họa và nghệ sĩ Linda Florio đã gia nhập đội sau khi gặp Roth trong một quán rượu. Tình yêu chung của họ về văn hóa và thức ăn ngon đã tạo ra một kết nối ngay lập tức và đó là lý do Florio thường xuyên thiết kế logo cho OperaNuts.

Roth cũng tìm thấy sự giúp đỡ miễn phí tại Senior Planet, một đơn vị của Dịch vụ Công nghệ dành cho người lớn tuổi phi lợi nhuận ở Thành phố New York, nơi giúp đỡ người trên 60 tuổi sử dụng máy tính và điều hướng thế giới trực tuyến. Hai lần một năm, Senior Planet tổ chức hội chợ nơi sinh viên doanh nhân có thể bán hàng. Hầu hết trong số họ đều là các doanh nghiệp theo hướng thủ công.

OperaNuts đang trên đà phát triển và mang lại lợi nhuận cao. Công ty đã vận chuyển các loại hạt đến 40 tiểu bang, cũng như Pháp, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Hoa Kỳ và Úc.

Bài học rút ra là gì?

Nếu bạn có nhiệt huyết và có kinh nghiệm, bạn không cần phải đi học để trở thành một doanh nhân hoặc sử dụng máy tính thành thạo. Đâu là niềm đam mê của bạn? Bạn có sẵn sàng từ bỏ một cái gì đó? Có quá nhiều việc phải làm. Tôi không chắc có bao nhiêu người sẽ thực sự sẵn sàng bỏ ra thời gian và công sức của họ. Đối với tôi, đó chính là đam mê, và tôi dành hàng giờ mỗi ngày để tự nướng các loại hạt trong khi nghe Opera.

Đừng đánh giá thấp bản thân bạn. Đừng nghe lời những người nói rằng bạn không thể thực hiện đam mê của mình. Họ chỉ là những người có suy nghĩ thiển cận mà thôi.