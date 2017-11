Bitcoin giảm 2.000 USD và mất 1/4 giá trị, phần thắng thuộc về ai trong trận chiến bitcoin vs bitcoin cash?

Hai ngày cuối tuần vừa qua, thị trường tiền số chứng kiến một trận chiến vốn hóa khốc liệt giữa 2 đồng tiền mẹ con bitcoin và bitcoin cash. Sở dĩ gọi đây là trận chiến vốn hóa vì một số lượng lớn nhà đầu tư đã chuyển vốn từ bitcoin sang bitcoin cash nhằm tranh thủ lợi ích từ sự kiện phân tách đồng tiền số bitcoin cash.

"Bạn có thể thấy nhà đầu tư chỉ đơn giản là chuyển vốn qua lại giữa bitcoin và bitcoin cash phụ thuộc vào việc họ nghĩ những nhân tố ngắn hạn có thể là gì", theo Chris Burniske - tác giả cuốn "Cryptoassets: The Innovative Investor's Guide to Bitcoin and Beyond". "Đó là cuộc tranh giành giữa các nhà đầu tư và nhà giao dịch để nhận được nhiều 'cổ tức bitcoin2x' nhất".

So với mức đỉnh ngày 9/11, bitcoin giảm hơn 2.000 USD thì cùng khoảng thời gian đó bitcoin cash tăng gần 2.000 USD. Sáng nay, bitcoin đã có lúc giảm xuống còn 5.600 USD từ đỉnh 7.882 USD theo Coinmarketcap. Trong khi đó, bitcoin cash hôm qua đã chạm đỉnh cao nhất toàn thời gian 2.426 USD - cao nhất toàn thời gian trước khi trở về mức 1.217 USD vào lúc 1:51 chiều nay.

Lý do khiến bitcoin giảm sâu xuất phát từ việc kế hoạch nâng cấp kích thước khối SegWit2x bị trì hoãn do không đạt được sự đồng thuận từ các bên liên quan, làm dấy lên lo ngại về tương lai của đồng tiền này. Hiện nay, số lượng giao dịch bitcoin chưa được xác thực lên tới hơn 140.000 và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Càng nhiều người khai thác bitcoin và mức độ phổ biến của đồng tiền này càng tăng, rủi ro bitcoin sẽ trở thành nạn nhân của chính nó sẽ càng lớn.

Bên cạnh đó, đà tăng giá ấn tượng của bitcoin có thể thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, tuy nhiên rất nhiều trong số họ không có kiến thức về công nghệ. Tồi tệ hơn, một số người không phân biệt được hai đồng bitcoin và bitcoin cash. Fran Strajnar - CEO Bravenewcoin cho rằng bitcoin đang bước vào một giai đoạn khác của FUD (fear - sợ hãi, uncertainty - không chắc chắn và doubt - nghi ngờ).

"Tôi cho rằng tình hình FUD hiện nay gây bối rối cho hàng triệu nhà đầu tư mới đổ tiền vào thị trường tiền số, đơn cử như sự tồn tại của 2 đồng bitcoin: bitcoin và bitcoin cash", ông Strajnar nói.

Giữa tình thế bất lợi của bitcoin, nhóm phát triển bitcoin cash lại tung tin chuẩn bị tiến hành phân tách. Theo đó, nhà đầu tư nào nắm giữ bitcoin cash trước khi quá trình này diễn ra sẽ nhận được số lượng đồng tiền nhân bản của bitcoin cash tương ứng mà người trong giới hay gọi là "cổ tức bitcoin 2x".

Trong cuộc chiến này, bàn thắng rõ ràng nghiêng về bitcoin cash. Đồng tiền nhân bản của bitcoin đã tăng 1.800 USD sau khi có thông tin hoãn kế hoạch nâng cấp SegWit2x. Chỉ trong vòng 1 ngày, bitcoin cash đã tăng gần 100% và vượt mức vốn hóa của ethereum, vươn lên vị trí số 2 trong bảng xếp hạng 100 đồng tiền có vốn hóa cao nhất của Coinmarketcap.

Giây phút huy hoàng của bitcoin cash khi đạt mức giá 1.790 USD và vốn hóa lớn thứ 2 trên thị trường

Tuy nhiên, pump and dump không phải là hiện tượng xa lạ đối với các đồng tiền số khác ngoài bitcoin (altcoin). Đầu tiên, những nhà đầu tư vốn lớn (cá mập) sẽ tìm cách pump (mua vào) altcoin để thúc đẩy thị trường. Sau khi gom đủ hàng rồi thì sẽ sẵn sàng dump (bán ra) để thu lời. Để làm được điều này, trong khi gom hàng nhóm cá mập cũng phải tìm cách tung ra những tin đồn tốt về altcoin mà họ đã mua.

Trên thị trường tiền số, những tin đồn có tính chất tác động rất mạnh. Sau khi tin đồn lan rộng, khối lượng giao dịch sẽ tăng và giá trị altcoin cũng tăng theo. Kumar Gaurav - Chủ tịch Cashaa đánh giá "đà tăng nhanh chóng của BCH từ khoảng 600 lên 2.400 USD và từ 2.400 về 1.300 USD giống như một đợt pump and dump giả tạo chỉ trong vòng 30 phút. So với thị trường ngoại hối, thị trường tiền số nhỏ hơn rất nhiều do đó rất dễ để thao túng và không thể dùng để so sánh tương lai của BTC và BCC".

Nhận định về bitcoin, ông Gaurav cho rằng đồng tiền này đã có một sự trưởng thành nhất định và sẽ nhanh chóng trở lại mô hình tăng giá, chạm đỉnh mục tiêu 8.000 USD. "Trong khi đó, đồng BCH quá mới để đánh giá đà tăng vừa rồi là triển vọng dài hạn hay chỉ là một cú pump and dump của các đồng altcoin điển hình", ông Gaurav nói.

Thật khó để công nhận chiến thắng cuối cùng thuộc về ai trong trận chiến giữa hai "mẹ con": bitcoin và bitcoin cash. Chỉ biết rằng, trong khi hai "mẹ con" đánh nhau, ethereum vẫn không hề suy chuyển với mức giá loanh quanh khoảng 310 USD và vốn hóa khoảng 30 tỷ USD.