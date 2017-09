Bộ trưởng Bộ Công an khen lực lượng truy bắt 2 tử tù

Theo nội dung thư khen, lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo, Tổng cục Cảnh sát chủ trì phối hợp với Tổng cục An ninh, Công an TP Hà Nội và Công an các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Dương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt được 02 đối tượng truy nã đặc biệt là Lê Văn Thọ, sinh năm 1980, quê Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và Nguyễn Văn Tình, sinh năm 1989, quê Quốc Oai, TP Hà Nội là 02 tử tù trốn khỏi nơi giam giữ tại trại giam T16 - Bộ Công an đêm 10/9/2017.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của Công an các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 20/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; chiến công của Công an các đơn vị, địa phương đã góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương chiến công, thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm; một số đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục An ninh; Công an TP Hà Nội và Công an các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Dương. Đồng chí Bộ trưởng mong muốn, cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân./.