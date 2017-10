Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Khaisilk có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Sáng 27-9, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã trao đổi với báo chí về vụ việc một cửa hàng tại Hà Nội của Tập đoàn Khaisilk bán khăn vừa có mác "KHAISILK - Made in Việt Nam" vừa có mác "Made in China".

Theo đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp (DN), ngoài yêu cầu về luật pháp thì phải dựa trên nền tảng đạo đức, văn hóa.

"Qua hành vi vừa rồi mà báo chí phản ánh và hoạt động về kinh tế, thương mại của DN Khaisilk thì có những dấu hiệu cho thấy sự vi phạm cả luật pháp cũng như nền tảng đạo đức DN" – tư lệnh ngành công thương khẳng định và cho rằng DN cần phải nhận thức rằng đạo đức, văn hoá… là yếu tố mang tính sống còn với DN.

Chính bởi vậy, các cơ quan chức năng như Cục Quản lý thị trường, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội… đang tiến hành xác minh, làm rõ các hoạt động vi phạm của DN và sẽ có báo cáo sớm kèm các kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật.

Với câu hỏi vụ việc Khaisilk sẽ ảnh hưởng thế nào với thương hiệu của quốc gia, ông Tuấn Anh cho rằng chưa thể đánh giá được. Bởi vì, hiện, chưa có kết luận cụ thể mức độ vi phạm đến đâu, vi phạm những nội dung gì…

"Nhưng, như báo chí phản ánh thì Khaisilk có hành vi vi phạm pháp luật, làm tổn hại đến lòng tin, lợi ích của người tiêu dùng, cũng tức là tổn hại trực tiếp đến giá trị thương hiệu Việt. Quan trọng hơn, nó làm tổn thương đến tình cảm, lòng tự tôn dân tộc của người Việt chúng ta"- người đứng đầu ngành Công Thương nhìn nhận.

Mở rộng vấn đề, ông Tuấn Anh cho rằng ở bất cứ ngành nghề nào, giá trị thương hiệu quốc gia phải xây dựng dựa trên nền tảng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thị trường. Hay nói cách, khác là người tiêu dùng quyết định sự phát triển của DN, sản phẩm, ngành hàng cũng như thương hiệu. "Đối với các hoạt động của DN, Chính phủ luôn luôn tạo điều kiện tốt nhất nhưng DN phải đáp ứng, tuân thủ pháp luật, đặc biệt các nội dung liên quan đến pháp luật bảo vệ lợi ích, quyền lợi người tiêu dùng. Đó là nguyên tắc cơ bản mà các DN đều phải thực hiện"- ông Tuấn Anh nhắc lại.

Nói đến vai trò của cơ quan quản lý khi tình trạng này diễn ra nhiều năm, ông Tuấn Anh cho rằng: "Đúng đây là thực trạng không che giấu và đây là vấn đề của cả hệ thống". Trong đó, ông thừa nhận cơ quan quản lý nhà nước có vai trò chính là lực lượng quản lý thị trường phải có trách nhiệm.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, cũng phải có những biện pháp, giải pháp tăng cường nhận thức chung của xã hội, cộng đồng DN, các cơ quan quản lý nhà nước về điều này.

"Từ câu chuyện của sản phẩm có nhiều vấn đề đặt ra, liên quan cả đến các làng nghề. Nhưng chúng ta kết luận điều gì cũng là sớm khi chúng ta chưa có nghiên cứu, xác định làm rõ tính chất, mức độ vi phạm pháp luật. Vì vậy, chúng tôi đang tập trung để từ việc này sẽ tiếp tục làm rõ ở phạm vi rộng lớn hơn không chỉ ở một làng nghề, địa phương mà còn liên quan đến lĩnh vực kinh tế ngành, khuôn khổ cơ chế chính sách, pháp luật, vai trò của cơ quan quản lý nhà nước"- ông Tuấn Anh cho hay.

Trước đó, một doanh nghiệp ở Hà Nội cho biết đã mua sản phẩm của Khaisilk tại cửa hàng trên phố Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm) để làm quà tặng cho đối tác. Số khăn tay lụa tơ tằm Việt Nam thương hiệu Khai Silk (kích thước 50 x 50 cm), với đơn giá 644.000 đồng/chiếc.

Sau khi nhận hàng, khách phát hiện một chiếc khăn trong lô hàng 60 chiếc này có gắn 2 nhãn mác khác nhau: một nhãn với nội dung "Khaisilk Made in Vietnam" còn một nhãn nữa với nội dung "Made in China".

Khách hàng cũng cho biết khi kiểm tra 59 chiếc khăn còn lại, phát hiệu dấu hiệu của việc cắt mác cùng màu với dòng chữ "Made in China".

Sau khi nhận được phản ánh của khách hàng, một đại diện của cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai - nơi bán lô hàng trên, khẳng định chất liệu khăn được làm từ 100% lụa tơ tằm.

Về việc có gắn mác với nội dung "Made in China", vị này cho biết nhân viên kho đã nhầm lẫn khi soạn lô khăn tay thuộc mẫu 55 x 55 cm. Theo đó, nhân viên bộ phận kho khi soạn lô 60 khăn cho đơn hàng, do bị thiếu một chiếc đã lấy ngay trên máy may đang sản xuất khăn cho một khách hàng khác mà không kiểm tra kỹ.