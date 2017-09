Các nhà máy thép Trung Quốc "chạy đua" tăng sản lượng do giá tăng mạnh

Sản lượng thép Trung Quốc dự báo tăng từ 3-5% trong năm 2017 so với năm ngoái, một quan chức thuộc bộ phận thương mại cho hay. Nguyên nhân do các nhà máy tận dụng giá đang cao nhất 6 năm để tăng cường sản xuất trước khi chính phủ yêu cầu giảm sản lượng trong mùa đông để giảm ô nhiễm không khí.

Tháng trước, sản lượng thép thô tăng lên mức 74,59 triệu tấn, vượt so với mức đỉnh tháng 7 là 74,02 triệu tấn, và tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016, theo số liệu Tổng cục Thống kê Trung Quốc. Trong 8 tháng đầu năm, sản lượng thép tăng 5,6% lên mức 566,4 triệu tấn. Ông Qu Xiuli, phó chủ tịch Hiệp hội Thép Trung Quốc dự đoán tính đến cuối năm 2017 sản lượng thép thô cả nước đạt 840 triệu tấn so với năm 2016 là 808 triệu tấn.

Sản lượng thép hàng năm của các nhà máy thuộc hiệp hội đạt hơn 1 triệu tấn, tăng 6,8% trong 7 tháng đầu năm, trong khi sản lượng của các nhà máy quy mô nhỏ giảm 2% so với năm ngoái. Điều này là do kế hoạch cắt giảm 120 triệu tấn thép kém chất lượng của Bắc Kinh trong nỗ lực bảo vệ môi trường. Trong số 808 triệu tấn thép thô năm ngoái, chỉ có 36% được sản xuất bởi 10 công ty thép lớn nhất Trung Quốc. Tỷ lệ này được kỳ vọng sẽ tăng trong năm nay.

Thép của Trung Quốc chiếm một nửa tổng lượng thép trên toàn thế giới. Việc nước này mạnh tay siết chặt sản lượng của các nhà máy sản xuất thép kém chất lượng đã góp phần thúc đẩy các nhà máy còn lại, trong khi nhu cầu vẫn đang tăng do các chính sách kích thích đầu tư cơ sở hạ tầng của chính phủ. Hiện các nhà đầu tư đang theo dõi tín hiệu từ Bắc Kinh trong việc hạn chế sản lượng thép trong mùa đông tới.

Helen Lau, chuyên gia phân tích đến từ Argonaut Securities (Hồng Kông) cho biết "Các nhà máy thép tăng sản lượng do họ được hưởng khoản lợi nhuận lớn vì giá thép tăng. Hơn thế nữa, lệnh cắt giảm sản lượng trong mùa đông sẽ có hiệu lực trong khoảng tháng 10 vì vậy các nhà máy đẩy nhanh tiến độ sản xuất hết mức có thể trong một khoảng thời gian ngắn".

Ông Qu Xiuli bổ sung "Lợi nhuận ròng mà các công ty thép Trung Quốc thu được tăng 390% trong 7 tháng đầu năm lên mức hơn 70 triệu nhân dân tệ. Chúng tôi kỳ vọng, đến cuối năm nay, khoản lợi nhuận này tăng ít nhất lên 100 triệu nhân dân tệ".

Đầu tháng 9, giá thép thanh giao ngay tại Trung Quốc đạt ngưỡng cao nhất kể từ tháng 10/2011 là 4.393 nhân dân tệ/tấn.

Giá thép xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm tăng 43,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 686 USD/tấn.