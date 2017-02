Cận cảnh sàn giao dịch chứng khoán nhỏ nhất thế giới, chỉ có 4 công ty niêm yết

Cận cảnh sàn giao dịch chứng khoán buồn ngủ nhất thế giới

Được thành lập đến nay đã là 1 năm, sàn giao dịch chứng khoán Yangon chỉ có 4 công ty niêm yết. Trong đó không một công ty nào gọi vốn mới và chủ yếu là các nhà đầu tư nhỏ mua bán cổ phiếu trên sàn, rất nhiều người chỉ đặt lệnh chưa đến 15 USD.

Với mức thu nhập trung bình hàng năm 1.270 USD, công thêm lịch sử thận trọng với các ngân hàng, Myanmar vẫn chưa xây dựng được một hệ thống kinh tế vững chắc. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tài khoản hưu trí, thế chấp vẫn còn là những từ ngữ lạ lẫm đối với phần lớn người dân phổ thông Myanmar. Tuy nhiên Chính phủ nước này đã chọn dự án tài chính đầu tiên và đắt đỏ nhất là mở ra sàn giao dịch chứng khoán Yangon.

Theo quy định cũ thì nhà đầu tư nước ngoài bị cấm giao dịch trên sàn Yangon. Daw Tin May Oo - ủy viên hội đồng của sàn giao dịch chứng khoán Myanmar - cho biết nhiều khả năng nhà đầu tư nước ngoài sẽ được nới room lên 35% vào đầu tháng này. Nhưng cho đến khi một số điều thay đổi, sàn giao dịch chứng khoán bao gồm 4 công ty – First Myanmar Investment Co., Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public, Myanmar Citizens Bank và First Private Bank vẫn sẽ là những lá cờ đầu ở Myanmar.

Chính phủ Myanmar đã phải gây dựng ngành tài chính nước này từ một số âm. Từ năm 1962, người Myanmar bắt đầu cất giữ tài sản ở mọi nơi trừ các định chế tài chính. Hơn nữa, cuộc khủng hoảng ngân hàng Myanmar năm 2003 vẫn còn là khoảng ký ức đau buồn không thể nào quên đối với người dân quốc gia này. Xuất phát từ tín dụng không chính thức gây ra đổ vỡ hệ thống, 3 ngân hàng lớn của Myanmar đã phải đóng cửa, nhu cầu tiền gửi tụt giảm tận 70% trong năm 2004. Khi đó, NHTW không thể đảm bảo tiền gửi cho người dân do đó đã làm tổn thương lớn đến lòng tin đại chúng vào ngành ngân hàng.

Khi sàn giao dịch chứng khoán mở cửa, hầu hết người dân đều rất hào hứng. Khoảng 200 người đến từ các khu vực làng quê đến Yangon để chứng kiến hoạt động giao dịch kim loại quý và đá quý trong chiếc giỏ dệt bằng tay đựng cổ phiếu. Nhưng ngay khi yêu cầu phải có quan hệ với một trong 6 công ty môi giới có thẩm quyền được rõ ràng, tất cả đều chán nản.

Sự thiếu vắng vai trò tham gia của nhà nước Myanmar cũng là yếu tố khiến cho thị trường chứng khoán nước này không gắn kết với nhiều người dân.

Có lẽ sẽ chẳng tìm thấy ở đâu một buổi giao dịch yên tĩnh đến kỳ lạ ở sàn giao dịch chứng khoán nằm ngay chính trung tâm thủ đô Myanmar, tiếng nói chỉ phát ra từ bốn nhà môi giới. Họ ngồi túm tụm lại với nhau chơi bài thẻ. Ngoài ra, nơi đây thường chỉ ồn ào hơn vào buổi chiều, khi một nhóm sinh viên trường kinh doanh Miến Điện đến thăm quan – một hình ảnh tương tự với sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong những năm 80.

Dưới quy định hiện tại, một công ty có thể bị đuổi khỏi sàn nếu chấp nhận đầu tư từ nước ngoài. Mặc dù bị phạt, một số công ty vẫn chào đón các nhà đầu tư Trung Quốc và tất nhiên là theo một cách bí mật.

Sàn giao dịch chứng khoán buồn ngủ nhất thế giới này sẽ được hưởng lợi từ nhà đầu tư nước ngoài. Ít nhất là có thể giúp cho các nhà giao dịch có việc làm để bận rộn, Thaung Han - giám đốc CB Securities - một trong 6 nhà môi giới trên sàn cho biết.

