Cảnh sát có bằng chứng cho thấy nghi can thảm sát Las Vegas muốn tẩu thoát

Trong cuộc họp báo đêm 4/10, cảnh sát trưởng Lombardo xác nhận các điều tra viên có bằng chứng cho thấy Paddock muốn tẩu thoát sau vụ xả súng. Y muốn sống. Tuy nhiên, ông Lombardo từ chối cung cấp các thông tin chi tiết.

Cảnh sát trưởng Lombardo cũng cho biết nghi can lắp đặt hệ thống máy bay giám sát bên ngoài hành lang khách sạn và bên trong phòng để theo dõi lực lượng thực thi pháp luật khi họ tiếp cận căn phòng. Y đã bắn hơn 200 viên đạn khi nhân viên an ninh gõ cửa căn phòng. Cảnh sát cũng tìm thấy 1.600 viên đạn cùng nhiều thùng chứa chất nổ trong xe của nghi can.

Vụ xả súng kéo dài khoảng 10 phút tối 1/10 theo giờ địa phương, khiến 59 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Paddock tự sát trước khi cảnh sát bước vào căn phòng y thuê ở tầng 32 khách sạn-sòng bài Mandalay Bay. Hơn 20 khẩu súng, trong đó có một số khẩu được sửa thành vũ khí tự động, được tìm thấy trong phòng. Hàng nghìn viên đạn cũng được tìm thấy.

Cảnh sát trưởng Lombardo cho biết, các điều tra viên đang tìm hiểu xem có ai giúp Paddock sở hữu số vũ khí này hay không. Động cơ của Paddock vẫn đang được làm rõ.