"Cánh tay phải" của bầu Đức: HAGL tự làm mình suy yếu

Sau 4 trận thua liên tiếp đều với ít nhất 3 lần thủng lưới mỗi trận, HAGL đã rơi xuống nhóm cuối bảng khi chỉ đứng trên Sài Gòn, Nam Định và XSKT Cần Thơ.



Ngay sau trận thua 3-5 trước Hà Nội FC, sáng 20/9, Giám đốc điều hành CLB HAGL Huỳnh Mau cùng Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh, HLV trưởng Dương Minh Ninh, một số thành viên ban huấn luyện và đại diện cầu thủ HAGL đã có cuộc gặp gỡ với đại diện Hội CĐV HAGL ngay tại trung tâm huấn luyện Hàm Rồng.

Trong cuộc gặp này, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh bày tỏ sự xúc động trước tình cảm mà người hâm mộ ở mọi miền đất nước dành cho HAGL, ngay cả khi đội bóng không đạt được kết quả như mong muốn.

Ông Tấn Anh cũng gửi lời xin lỗi tới những người yêu mến HAGL sau những trận thua liên tiếp vừa qua. Đồng thời thay mặt đội hứa sẽ thi đấu hết mình ở 3 trận còn lại của mùa giải để đạt thành tích tốt nhất có thể.

“Sau những trận thua liên tục, chúng ta đang giống như chiếc xe tụt dốc, rất khó mà phanh lại. Chỉ có sự nỗ lực, quyết tâm của bản thân, kỷ luật của đội bóng và đặc biệt cộng với năng lượng của người hâm mộ cả nước, hy vọng đội bóng sẽ có những hình ảnh tươi mới hơn!”, ông Tấn Anh nói.

HAGL đang tụt dốc không phanh.

Cũng trong cuộc gặp này, “cánh tay phải” của bầu Đức thừa nhận, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thành tích không tốt của đội bóng nhưng trong đó có một phần năng lực của ban lãnh đạo, ban huấn luyện có giới hạn và bản thân các cầu thủ đã tự suy yếu đi.



“Lỗi ở đây do chính bản thân đội bóng chứ không phải bất kỳ lý do nào khác. Đối phương không phải quá mạnh để chúng ta phải nhận những trận thua như thế. Chúng ta thua vì tự thua. Chúng ta tự làm cho chúng ta suy yếu chứ không phải do đối phương quá mạnh. Vì thế, mọi người phải phấn đấu để trở lại”, ông Tấn Anh nhấn mạnh.

Ở vòng 24 diễn ra cuối tuần này, HAGL sẽ làm khách trên sân Thiên Trường của Nam Định. Đội bóng thành Nam đang rất quyết tâm đánh bại HAGL để giành thêm 3 điểm, tạo lợi thế trong cuộc đua trụ hạng.

Phát biểu trước báo giới sau trận hòa 1-1 trên sân Lạch Tray của Hải Phòng, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết: “Trong hai trận đấu trên sân nhà sắp tới, chúng tôi bắt buộc phải thắng để hoàn thành mục tiêu cuối mùa giải. Bằng mọi giá chúng tôi phải có 3 điểm ở trận đấu tới gặp HAGL trên sân Thiên Trường”.