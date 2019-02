Cháy hàng áo phông in hình các ông Trump – Kim

Tại một cửa hàng nhỏ trên phố Hàng Bông vào buổi trưa 22/2, khá nhiều phóng viên và quay phim đang có mặt để phỏng vấn ông Trương Thanh Đức, 56 tuổi, người chủ cửa hàng đang bày bán một số mẫu áo phông in hình Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim.

Trong khi mặt tiền của căn nhà chỉ rộng khoảng 16m2 được dùng làm nơi bán hàng, tầng 2 chính là nơi ông Đức thiết kế và in áo. Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Đức nói rằng ông thường mất khoảng 10 ngày để hoàn thành các mẫu áo khác, nhưng lần này ông chỉ mất khoảng 1 giờ đồng hồ đã có ý tưởng cho những sản phẩm in hình hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều và các thông điệp ngắn gọn trên áo. Xưởng in của ông chật hẹp, nên mỗi lần ông chỉ in được 14 chiếc.

Ngoài áo phông in hình lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ, cửa hàng còn báo áo phông có hình Tổng thống Nga Vladimir Putin và các hình khác. (Ảnh: Thu Loan)

Ông Đức cho biết ông bắt đầu bán các sản phẩm mới từ hôm 21/2, và số lượng bán ra gấp 5 lần ngày thường. Ngày đầu tiên đã bán được hơn 200 cái, đến hôm qua đã “cháy hàng”, vì riêng bạn bè đã đặt hơn 200 cái nữa. Mỗi chiếc áo có giá 100.000 đồng. Ông cho biết khách hàng chủ yếu là người trẻ. Mẫu được ưa thích nhất là mẫu có hình ông Trump, ông Kim và chữ Peace (hòa bình).

Nói về những bức ảnh chân dung Chủ tịch Kim và chữ “Rocket Man”, ông nói rằng ông không biết đó là nickname Tổng thống Mỹ đặt cho nhà lãnh đạo Triều Tiên, mà chỉ biết đúng là ông Kim có tên lửa thật.

Ông Đức cho biết ông đã làm nghề này được 20 năm. Trước đây, ông học Trường nghệ thuật quần chúng Hàng Buồm, nhưng không sống được với nghề hội họa mà phải chuyển sang thiết kế và bán áo phông.

Ông Trương Thanh Đức đang lên khuôn để chuẩn bị in lô áo mới. (Ảnh: Thu Loan)

Khi được hỏi tại sao thích in hình Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên, ông Đức nói rằng ông không quan tâm nhiều đến chính trị, nhưng ông thích những lãnh đạo biết nghĩ đến nhân dân, đem lại việc làm cho người dân. “Là người dân, ai cũng muốn yên ổn, hạnh phúc có công ăn việc làm. Là người đi lên từ khó khăn, nên tôi cũng muốn chia sẻ với người khác”, ông nói.

Không chỉ bán các loại áo phông, ông Đức còn đặt một thùng bánh mì và bình nước uống miễn phí trước cửa hàng. Ông cho biết một phần tiền lãi thu được từ những chiếc áo được dùng để mua bánh mì và nước uống.

Ông Trương Thanh Đức đang mặc chiếc áo in hình Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Thu Loan)

Chủ cửa hàng tin rằng hội nghị thượng đỉnh lần này ở Hà Nội sẽ đem lại những điều tốt đẹp hơn hội nghị ở Singapore, vì nhà lãnh đạo Triều Tiên biết dân của ông khổ nên quyết định đến gặp lãnh đạo một cường quốc để có thể tạo ra việc làm cho người dân nước mình, và để thế giới đỡ lo lắng về thảm họa chiến tranh hạt nhân.

Có mặt cùng đoàn làm phim, anh Janghyun Yeon, nhà báo đến từ đài truyền hình MBN Hàn Quốc, nói với PV Tiền Phong rằng anh và sếp của anh rất hứng thú với câu chuyện về người chủ cửa hàng và những chiếc áo phông mang thông điệp hòa bình. Vì thế, anh và quay phim cùng phiên dịch đến đây để thực hiện một chương trình về cửa hàng này.