Ngày 1/3, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì buổi giao ban công tác tháng 2/2019 của UBND thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: Chuẩn bị tổ chức phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều là việc đột xuất không nằm trong công tác tháng 2 của thành phố nhưng lại rất quan trọng. Hà Nội được đánh giá là đã làm tốt công tác phục vụ, tổ chức Hội nghị, cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra.

“Tại Trung tâm báo chí của Hội nghị, hơn 3.000 phóng viên quốc tế và trong nước được phục vụ rất chu đáo. Bên cạnh điều kiện tác nghiệp, đặc biệt, các phóng viên còn được phục vụ tại chỗ đồ ăn từ 12 địa chỉ ẩm thực nổi tiếng của Hà Nội. Đây là điều chưa từng có tiền lệ ở các hội nghị Thượng đỉnh được tổ chức ở trong nước và các quốc gia khác. Mỗi phóng viên chính là sứ giả quảng bá hình ảnh Việt Nam, Hà Nội, nói lên sự thân thiện của ta”, ông Chung nói.

Theo báo cáo của thành phố Hà Nội, để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh , UBND Thành phố đã chủ trì 4 cuộc họp khẩn, ban hành 4 thông báo kết luận cuộc họp, 22 văn bản chỉ đạo, 1 quyết định về bổ sung kinh phí bồi dưỡng lực lượng phục vụ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ -Triều.

UBND thành phố chủ trì hơn 30 cuộc kiểm tra để chỉ đạo, rà soát, giao nhiệm vụ, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ Hội nghị, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ như: Tổ chức trang trí các tuyến đường, khu vực quan trọng liên quan đến phục vụ cho hội nghị; hoàn thiện toàn bộ công tác vệ sinh môi trường; công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh của Hà Nội; bảo đảm công tác trật tự an toàn giao thông, phân luồng giao thông, công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trong mọi tình huống, mọi trường hợp; cùng với Văn phòng Chính phủ cung cấp hậu cần cho Trung tâm báo chí quốc tế; chuẩn bị một số địa điểm các đoàn sẽ đến thăm…

Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành Chỉ thỉ số 03 về việc nâng cao trách nhiệm tinh thần mến khách thân thiện phát huy niềm tự hào của nhân dân Thủ đô trong công tác tổ chức phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ 2 tại Hà Nội.

Khách du lịch quốc tế tiếp tục tăng

Báo cáo tại hội nghị về tình hình kinh tế - xã hội thành phố tháng 2, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu Tư Nguyễn Mạnh Quyền cho biết: Thành phố đã tập trung triển khai quyết liệt các cân đối lớn về kinh tế Thủ đô.

Theo đó, Tổng thu NSNN trên địa bàn Thành phố 2 tháng đầu năm đạt 44.662 tỷ đồng, bằng 18,7% dự toán, tăng 26,7% cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 7.788 tỷ đồng, đạt 7,7% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển 2.280 tỷ đồng, đạt 5,1% dự toán; chi thường xuyên 5.500 tỷ đồng, đạt 11,6% dự toán.

Kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm đạt 2,24 tỷ USD, tăng 21,3% (cùng kỳ tăng25,1%); Kim ngạch nhập khẩu đạt 5,07 tỷ USD, tăng 8,6% (cùng kỳ tăng 23,8%).

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 0,89% so với tháng trước và tăng 3,91% so bình quân cùng kỳ do nhu cầu tăng cao vào dịp Tết, tập trung ở nhóm hàng ăn uống, điện nước, vật liệu xây dựng, dịch vụ giải trí và du lịch.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2 giảm 23,6% so với tháng trước và tăng 9% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng tăng 6,1% (cùng kỳ tăng 9,9%).

Khách quốc tế có lưu trú 2 tháng đầu năm đạt 809,6 nghìn lượt, tăng 2,4% (cùng kỳ tăng 32,7%). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 17,3 nghìn tỷ đồng, tăng 34,7% (cùng kỳ tăng 11,5%). Công suất sử dụng buồng phòng bình quân khối khách sạn đạt 78,2% tăng 10,93%.