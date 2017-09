Chưa từng có trong tiền lệ, một kiểu sàn giao dịch ngang hàng sắp được tạo ra bởi một trader khét tiếng mới chỉ 31 tuổi

Công ty mà anh mới sáng lập-AirSwap là một sàn giao dịch phân quyền xây dựng dựa trên một nền tảng công nghệ non trẻ: blockchain ethereum. Tại đây, không tồn tại vai trò của cơ quan trung ương giữa người mua và người bán. Thay vào đó, một phần mềm máy tính được biết đến với tên gọi hợp đồng thông minh sẽ giúp cho nhà đầu tư đến từ khắp nơi trên thế giới có nhu cầu giao dịch tiền số tìm thấy nhau. Bởi giao dịch mang tính chất ngang hàng (peer to peer - P2P) do dó không tồn tại tính chất cá nhân. Cụ thể, cho dù là Warren Buffett hay sinh viên mới ra trường, tất cả đều có quyền tiếp cận người mua/người bán ngang nhau trong nền tảng giao dịch của AirSwap.

"Ngay cả đến SGDCK New York hay Nasdaq cũng không được đứng giữa thiết lập quy tắc", Richard Johnson - chuyên gia phân tích cấu trúc thị trường tại Greenwich Associates cho biết. "Thật đặc biệt, chúng tôi chưa bao giờ được chứng kiến điều này trước đây".

Đây là cũng là ý tưởng trọng tâm mà rất nhiều người ủng hộ blockchain muốn đạt được: giảm thiểu vai trò của trung gian trong tất cả các ngành từ tài chính đến bất động sản và chăm sóc sức khỏe. Đó cũng là lý do tại sao tiền số miễn nhiễm với nỗ lực kiểm soát giao dịch gần đây của chính phủ. Trung Quốc đã chính thức cấm hoạt động ICO trong nước và kêu gọi các sàn giao dịch tiền số đóng cửa. Đáp lại, giá bitcoin đã sụt giảm mạnh nhưng hiện nay đã hồi phục trở về mức 4.000 USD.

"Không thể nào xóa bỏ hoàn toàn hoạt động giao dịch tiền số", Oved cho biết. "Ai có thể biết được nhà giao dịch ở trong hệ thống đó là người Trung Quốc".

AirSwap muốn thu hút các nhà giao dịch quỹ như DRW Holdings LLC và DV Chain mua bán tiền số trên sàn. Mục tiêu của Oved là khoảng 60-80% tiền số đang được giao dịch trên sàn OTC hiện nay. Ông cho biết AirSwap đang chưa có một mối liên kết nào với DRW, DV Chain hay bất cứ nhà giao dịch tay to nào khác. Nhiều trong số những công ty này vẫn tỏ ra hoài nghi về hạ tầng thị trường tài chính và tính an toàn khi giao dịch tiền số.

"Về cơ bản chúng tôi là một hệ thống được tổ chức hợp lý giúp cho họ thực hiện giao dịch và tiếp cận với một nhóm khách hàng mới", Oved chia sẻ.

Giá Ethereum từ năm 2015 đến nay.

Oved, năm nay 31 tuổi là cử nhân toán học và kinh tế tại trường ĐH Carnegie Mellon. Tại Virtu, anh là nhà tiên phong chuyên đi mở rộng thị trường từ châu Á đến châu Âu. Năm 2014, Oved trở thành người quản lý hoạt động giao dịch xuyên biên giới khu vực Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Châu Âu. Anh nổi tiếng vì khả năng giao dịch xuất sắc, chỉ thua lỗ đúng một lần trong suốt 6 năm từ 2000-2014.

"Ở Virtu, tôi có thể xây dựng ít nhất một trăm bộ định tuyến đặt lệnh thông minh", Oved cho biết trong một cuộc phỏng vấn, đề cập đến các thuật toán mà Virtu sử dụng để điều hướng các giao dịch điện tử. Tính hiệu quả và quy mô của các bộ định tuyến đặt lệnh thông minh là lý do lớn tại sao Virtu luôn thu đợi lợi nhuận và giúp anh thuyết phục các công ty như T. Rowe Price Group và JPMorgan Chase trở thành khách hàng của sàn.

Bởi cấu trúc độc đáo đó, rủi ro lớn nhất của AirSwap cũng như các sàn giao dịch tương tự có lẽ đến từ giới chức. Chuyên gia Richard Johnson cho biết điểm yếu của các sàn như AirSwap là thiếu khả năng hiểu khách hàng và chống rửa tiền.

Một rủi ro khác của các sàn giao dịch phi tập trung là hoạt động trước (front-running). Bởi vì giá mua và giá bán được hiển thị công khai, một người dùng khác có thể nhảy vào trong khi giao dịch đang chờ xử lý và hoàn tất giao dịch ở mức giá cao hơn hoặc thấp hơn. Vì blockchain giao dịch là ngang hàng, người chạy phía trước có thể đề nghị trả lệ phí giao dịch cao hơn để giao dịch không trung thực của họ được xác minh trước.