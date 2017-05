Chuyên gia Hoá học mách cách tự pha nước muối và cách sử dụng an toàn tại nhà

Rửa mặt, xúc miệng, nhỏ mũi... cùng 1 chai nước muối là cực kỳ nguy hiểm

Hiện nay, trên thị trường bán tràn lan nước muối sinh lý loại chai 0,5 - 1 lít với giá từ 6.000 - 10.000 đồng/chai.

Nước muối sinh lý được nhiều người dùng, nó là liều thuốc đơn giản có tác dụng phòng chống bệnh răng miệng, viêm lợi, viêm chân răng, viêm họng, viêm amidan, viêm xoang và cả các bệnh lây qua đường hô hấp, dùng rửa vết thương, rửa mắt, rửa mặt...

PGS Nguyễn Hữu Đức – Giảng viên khoa Dược trường Đại học Y Dược TP.HCM, nước muối sinh lý để làm sạch miệng, hay làm sạch vết thương, rửa mặt thì được đăng ký mỹ phẩm, có một số doanh nghiệp đăng ký dạng thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền, thuốc nhỏ mắt , thuốc sát trùng vết thương.

Theo quy định tại Thông tư 44 của Bộ Y tế với hồ sơ đăng ký thuốc theo quy định rất nghiêm ngặt. Các cơ sở phải đảm bảo đủ điều kiện cơ sở sản xuất cũng như độ tinh khiết, thành phần cơ bản trong sản phẩm. Tuy nhiên, để xác định được điều này rất khó.

Trước thông tin cơ quan chức năng TP.HCM phát hiện cơ sở sản xuất nước muối sinh lý thủ công gây mất an toàn cho người dùng, PGS Nguyễn Hữu Đức cho rằng điều này rất nguy hiểm vì nước muối sinh lý vốn là sản phẩm quen thuộc được sử dụng hàng trăm năm nay.

Theo PGS Đức, nước muối sinh lý được sản xuất theo quy định của Bộ Y tế, đó là dung dịch nước muối Nacl với tỷ lệ 0,9 % tức 1 lít nước/9 gram muối. Sở dĩ, người ta đưa ra thành phần này bởi nó trùng với độ mặn của nước mắt và lượng muối phù hợp trong cơ thể.

Hiện nay, theo PGS Đức người dân mua nước muối sinh lý về và sử dụng chung chung, một chai có thể dùng chung cho cả rửa mắt, rửa mặt, xúc miệng, nhỏ mũi. Điều này rất nguy hiểm bởi nếu nước muối sinh lý để nhỏ mắt thì phải được đăng ký là thuốc nhỏ mắt, với điều kiện ngặt nghèo hơn là nước muối sinh lý thông thường.

Nhưng thực tế, các bậc phụ huynh thường mua về dùng chung cho tất cả. PGS Đức cho rằng tuyệt đối không lấy chai nước muối to để nhỏ mắt, làm sạch mắt. Bên cạnh đó, phải đặc biệt lưu ý đối với sản phẩm nước muối sinh lý nữa đó là nước muối sinh lý để tiêm truyền tĩnh mạch. Sản phẩm này phải đảm bảo vô trùng, sản xuất như thuốc để truyền vào cơ thể an toàn với người sử dụng.

Không thể phân biệt được nước muối sinh lý an toàn bằng mắt thường

Cũng bàn về vấn đề này, PGS Trần Hồng Côn cho rằng nước muối sinh lý là sản phẩm có từ rất lâu. Đây là sản phẩm khó nhận biết độ an toàn, tinh khiết bởi nó có màu trong suốt, vị hơi lợ do nồng độ muối thấp nên để người tiêu dùng có thể phân biệt sản phẩm an toàn bằng mắt thường là việc không đơn giản.

Chính vì thế, PGS Côn cho rằng việc quản lý, siết chặt sản xuất "chui" để bán ra thị trường là việc mà các cơ quan chức năng cần phải làm. Ở góc độ nhà khoa học, PGS Côn khuyến cáo dù chỉ là sản phẩm làm sạch nhưng nước muối sinh lý cũng cần phải an toàn và "sạch".

Nước muối sinh lý là sản phẩm phù hợp với sinh lý của cơ thể. Nếu lượng muối quá ít, hoặc quá nhiều không đủ thành phần hoá học của NaCl thì không thể xem là nước muối sinh lý mà chỉ nên xem là nước muối thường. Với Nacl 0,9 % thì bắt buộc phải sản xuất theo quy định của Bộ Y tế, đảm bảo vô trùng, độ tinh khiết và thành phần.

Còn với nước muối để mình xúc miệng làm sạch vết thương vẫn phải đảm bảo vô trùng, diệt khuẩn để bảo vệ sức khoẻ. Nếu nước muối quá mặn hoặc quá nhạt thì khi nhỏ vào mắt, mũi cơ thể sẽ phải tăng tiết để cho có lượng muối phù hợp với nhu cầu muối của cơ thể. Điều này ảnh hưởng tới sức khoẻ người dùng.

PGS Côn cũng cho biết thêm người tiêu dùng có thể tự pha nước muối để xúc miệng làm sạch răng miệng nhưng không pha nước muối rửa mắt. Khi tự pha nước muối tại nhà, chúng ta không thể kiểm soát được nồng độ muối, nếu đồng độ NaCl quá cao, vượt quá mức cho phép sẽ dễ dàng gây ra hỏng mắt.

Hơn nữa, các loại nước sinh hoạt hằng ngày, chưa được được xử lí, hoặc các loại nước máy có chứa nhiều các kim loại nặng, các chất khử như Clo, dùng các loại nước này để pha nước muối sẽ không tốt cho mắt, dễ gây nóng mắt, rộp mắt. Nên mua nước muối sinh lý chuyên dùng cho mắt để dùng.

